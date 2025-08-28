Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl raginimų uždaryti Lietuvoje lenkiškas mokyklas Valotkai skirta tarnybinė nuobauda

2025-08-28 15:49 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 15:49

Laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis skyrė papeikimą Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkui Audriui Valotkai, pranešė ministerija.

Audrius Valotka (nuotr. Josvydo Elinsko)

Laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis skyrė papeikimą Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkui Audriui Valotkai, pranešė ministerija.

REKLAMA
1

Pasak jos, A. Valotkai buvo pritaikyta tarnybinė atsakomybė ir paskirta tarnybinė nuobauda už šių metų liepą „Youtube“ platformoje „Alfa TV“ kanalo transliuotoje laidoje „Alfa taškas“ išsakytus pasisakymus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sprendžiant dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ir jos rūšies parinkimo, buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintus valstybės tarnautojų veiklai ir etikai keliamus reikalavimus bei visuomenėje kilusią neigiamą reakciją dėl A. Valotkos išsakytų teiginių. Komisijos vertinimu, tokiais veiksmais buvo sumenkinta Valstybinės kalbos inspekcijos, kaip valstybinės įstaigos, reputacija, pakirstas pasitikėjimas šia įstaiga“, – pranešime teigė Kultūros ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, ministerija liepos pabaigoje sudarė specialią komisiją, kuri vertino, ar A. Valotka nepadarė tarnybinio nusižengimo, viešojoje erdvėje teigęs, kad Lietuvoje reikia atsisakyti lenkiškų mokyklų.

Į tokias inspekcijos vadovo kalbas sureagavo Lenkijos laikinasis reikalų patikėtinis Vilniuje G. Poznanskis, kuris kreipėsi į kultūros ministrą Š. Birutį, prašydamas reaguoti į A. Valotkos tokius raginimus.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad A. Valotka kritikos dėl savo pasisakymų viešojoje erdvėje yra sulaukęs ne vieną kartą. Gegužės mėnesį šešiolika žmogaus teisių organizacijų kreipėsi į kultūros ministrą Šarūną Birutį, ragindamos neskirti A. Valotkos VKI vadovu. 

Organizacijų teigimu, A. Valotka skleidė ksenofobines nuotaikas tautinių mažumų ir migrantų bendruomenių atžvilgiu bei formavo stigmatizuojančius naratyvus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

2023 m. spalį VKI viršininkui buvo skirta pastaba dėl pasisakymo apie pavėžėjus, kurie esą „kalba „čiurkų“ kalbomis“. Visgi pats A. Valotka tikino sakęs ne „čiurkų“, o „tiurkų“.

Kiek anksčiau A. Valotka sulaukė kritikos ir dėl teiginių LRT radijo laidoje. Tuomet jis sakė, kad lenkiškos kaimų pavadinimų lentelės Vilniaus rajone ne tik žymi istorinę lenkų okupacinę teritoriją, bet ir pažeidžia Lietuvos įstatymus, todėl turėtų būti pašalintos. Šiuos užrašus inspekcijos viršininkas prilygino rusų okupuotų Donbaso teritorijų ženklinimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų