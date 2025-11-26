Dėl nuslydusio lėktuvo Vilniaus oro uostas bus uždarytas iki vidurnakčio

„Šiuo metu Vilniaus oro uosto kilimo tūpimo takas laikinai uždarytas iki 00:00 val.“ – rašoma pranešime.
Kaip trečiadienio vakarą informavo LTOU, tyrėjams baigus darbą incidento vietoje orlaivis bus patrauktas ir tuomet bus atnaujintos operacijos oro uoste. Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus pabrėžė, kad priežastys, dėl ko galėjo nuslysti lėktuvas, šiuo metu yra tiriamos.
Kaip teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas, šiuo metu lėktuvą apžiūri saugos tyrėjas ir laukiama jo leidimo pradėti evakuacijos darbus.
„Kada jis pabaigs apžiūrą ir duos leidimą, kad lėktuvą būtų galima patraukti iš įvykio vietos, tuomet prasidės lėktuvo evakuacijos darbai ir tiktai atlaisvinus taką bus galima atnaujinti oro uosto veiklą“, – teigė susisiekimo ministras juras Timinskas.
Anksčiau buvo pranešta, kad oro uostas bus uždarytas iki 19 val. J. Taminskas pridūrė, kad taip pat yra tikimybė, jog Vilniaus oro uostas gali būti uždarytas ir ilgesniam laikui.
„Tokia tikimybė šiam momentui yra. Viskas priklausys nuo to, kada prasidės lėktuvo patraukimo darbai, kaip jie vystysis toliau, kaip pavyks greitai lėktuvą iš incidento vietos patraukti į šoną. Tuomet bus aišku, kiek gali tekti ir ar teks dar pratęsti oro uosto veiklos apribojimą“, – komentavo susisiekimo ministras.
J. Taminskas taip pat teigė, kad šis incidentas sutrikdė apie 34 skrydžius ir jis paveikė apie kelis tūkstančius keleivių. Nuslydusiu lėktuvu skrido 62-63 keleiviai.
Ministras taip pat pažymėjo, kad šiuo metu veikia psichologinės pagalbos ir karštoji linijos.
„Veikia psichologinės pagalbos linija, jeigu kartais reikėtų buvusiems keleiviams paskambinti oro uostui. Lygiai taip pat ir karštoji linija veikia dėl atidėtų laikinai skrydžių“, – kalbėjo J. Taminskas.
Reikia sulaukti tyrimo pabaigos
Tuo metu Lietuvos oro uostų generalinis direktorius S. Bartkus pridėjo, kad LOT lėktuvas riedėdamas nuo kilimo tako ir darydamas posūkį link riedėjimo tako, nuslydo nuo šio tako ir nuvažiavo ant gruntinės dalies.
„Keleiviai buvo išlaipinti ir jų bagažas iškrautas, ir keleiviai nuvežti į terminalą. Informacijos, kad kas nors būtų susižeidęs, tokios informacijos neturime“, – tikino S. Bartkus.
Lietuvos oro uostų direktorius teigė, kad jokių pirminių duomenų, dėl ko galėjo nuslysti lėktuvas nėra.
„Spekuliuoti apie priežastis tikrai ne laikas. Čia nustatys šitoj vietoj tyrimas, tai ne vienas lėktuvas kilo ir leidosi ir tako priežiūros darbai vyksta nuolat“, – komentavo Lietuvos oro uostų generalinis direktorius.
Anot jo, kol kas nėra iki galo aišku, kiek keleivių ar skrydžių buvo paveikta dėl incidento, bet tvirtina, jog vienaip ar kitaip buvo paveiktos kelios dešimtys reisų.
„Informacija yra kintanti, nes praėjo dar tik kelios valandos po paties įvykio. Tiesa, nemažai skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus – Kauno, Rygos ir kitus. Kai kurios aviakompanijos kol kas yra atidėjusios skrydžius ir laukia galimybės, kada tik galės išskristi. Bendrai, kalbame apie keliasdešimt skrydžių, kurie buvo vienaip ar kitaip paveikti“, – teigė LTOU vadovas.
Jis pridūrė, jog informacijos apie galimas kompensacijas ar kitas gerovės užtikrinimo priemones LTOU neturi, o nukentėję keleiviai dėl to turėtų kreiptis į oro linijas, su kuriomis skrido ar planuoja skristi.
„Kiekvienu tokiu atveju, pagrindinis kontaktas yra aviakompanija, iš kurios pirko skrydžio bilietą. Tiesa, pirmiausia keleiviams turbūt labiausiai rūpi ne kompensacijos, o rūpyba – kas liečia maitinimą ar net nakvynę, jei jie užstrigo kituose oro uostuose. Keleiviai turėtų sekti aviakompanijų informaciją, kada numatytas naujas išvykimo laikas ar perkeltas skrydis“, – aiškino S. Bartkus.
Vilniaus oro uoste nuo tako nuslydo lėktuvas
Vilniaus oro uoste trečiadienį nuo riedėjimo tako nuslydus besileidžiančiam lėktuvui, dėl incidento takas uždarytas bent trims valandoms, tačiau vėliau patikslinta, kad oro uostas uždaromas iki 19 val.
Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), 13.43 val. riedėdamas link aikštelės nuo tako nuslydo iš Varšuvos atvykęs Lenkijos oro linijų LOT orlaivis, jo keleiviai išlaipinti, atsiėmė bagažą ir jau išvyko iš oro uosto.
Pirminėmis žiniomis, keleiviai nenukentėjo, pranešė įmonė.
Kaip BNS pranešė LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas, vietoje dirba visos specialiosios tarnybos.
„Lėktuvai šiuo metu nei leidžiasi, nei kyla“, – BNS sakė T. Vasiliauskas.
Apie šį incidentą kol kas daug detalių nėra, taip pat neaišku, ar lėktuvas yra apgadintas.
Incidentas įvyko šiaurinėje riedėjimo tako pusėje.
Prie lėktuvo yra ir ugniagesių gelbėtojų automobilis.
Keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus oro uosto turėjo vykti šiandien, lapkričio 26 d. iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje www.vno.lt.
Kaip rašė BNS, trečiadienį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego. Šalyje stebimas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis, gyventojams rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!