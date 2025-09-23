Dėl avarijos Vilniuje – didžiulės spūstys: vairuotojai įspėjami vengti šios gatvės

Pranešimo apie įvykį tarnybos sulaukė apie 17 val.
(10 nuotr.)
Trijų automobilių avarija
Antakalnio g
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Pirminiais duomenimis, incidente dalyvauja ir automobilis su diplomatiniais numeriais – Vokietijos Karo policija.
Žmonės per avariją nenukentėjo. Vairuotojai dėl kaltės nesutaria – laukiama policijos.
Eismas apsunkintas abiem kryptimis. Vairuotojai raginami rinktis kitą kelią.
Įvykis tiriamas.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA