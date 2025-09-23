Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dėl avarijos Vilniuje – didžiulės spūstys: vairuotojai įspėjami vengti šios gatvės

2025-09-23 18:01
2025-09-23 18:01

Antradienio pavakarę Vilniuje, Antakalnio g., susidūrę trys automobiliai užtvėrė eismą, susidarė didžiulės spūstys.

Trijų automobilių avarija Antakalnio g
10

Antradienio pavakarę Vilniuje, Antakalnio g., susidūrę trys automobiliai užtvėrė eismą, susidarė didžiulės spūstys.

3

Pranešimo apie įvykį tarnybos sulaukė apie 17 val.

Trijų automobilių avarija Antakalnio g
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
Trijų automobilių avarija Antakalnio g

Pirminiais duomenimis, incidente dalyvauja ir automobilis su diplomatiniais numeriais – Vokietijos Karo policija.

Žmonės per avariją nenukentėjo. Vairuotojai dėl kaltės nesutaria – laukiama policijos.

Eismas apsunkintas abiem kryptimis. Vairuotojai raginami rinktis kitą kelią.

Įvykis tiriamas.

