„Visa Šiaurės Atlanto taryba dar rinksis svarstyti kitokių priemonių, nes šitas klausimas dar neužsidaręs yra. Tai čia gal šiek tiek praskleidžiau tokią paslaptį, bet mes dar diskutuosime su Lenkija, kokių dar papildomų priemonių ar veiksmų turėtume imtis“, – interviu Eltai teigė D. Jauniškis.
„Matyt, vis tiek per artimiausias savaites tikrai tas dalykas įvyks“, – akcentavo jis.
„Bloomberg“, remdamasis šaltiniais, skelbė, jog Lenkija paprašė NATO sąjungininkių numušinėti virš Ukrainos teritorijos skrendančias Rusijos raketas, kai šios artėja prie Aljanso teritorijos. Nors ambasadorius sakė negalintis patvirtinti šios informacijos, hipotetiškai D. Jauniškis teigė palankiai reaguojantis į galimą siūlymą.
„Mes turime reaguoti į Rusijos agresyvumą. Mes negalime rizikuoti savo piliečių gyvybėmis, nes šiandien raketos, o rytoj gal bus balistinės raketos. Ką mes žinome, ką ten sugalvos Kremliaus karštos galvos? Turėtume labai rimtai tai stebėti“, – sakė diplomatas.
Tuo metu reaguodamas į pastarąjį pusmetį jau ne kartą fiksuotus Lietuvos oro erdvės pažeidimus dėl įskrendančių dronų, D. Jauniškis svarsto, kad valstybėje reikėtų supaprastinti teisinę bazę dėl įsigijimų gynybos pramonėje.
„Manau, kad mums reikėtų rimtai pagalvoti apie teisinės bazės atnaujinimą, todėl kad, jeigu būtų atitinkamos procedūros supaprastintos ir priimti tam tikri įstatymai, galėtume daug greičiau pajudėti su pirkimais, įsigijimais ir taip toliau. Bet aš neabejoju ir žinau, kad KAM ir kitos tarnybos ieško būdų, kaip šituos dalykus (užtikrinti – ELTA), kad galėtume matyti, girdėti, fiksuoti ir su tuo kovoti. Siūloma įvairiausių sistemų, bet visos jos turi būti pratestuotos ir bent kokiais 95 proc. efektyvios“, – akcentavo jis.
Jauniškis: artimiausiu metu NATO diskutuos, kokių papildomų priemonių imtis dėl incidento Lenkijoje
– Šią savaitę Briuselyje vyko NATO valstybių narių ambasadorių susitikimas, kuriame buvo aptartas incidentas, kai Lenkijoje nukrito trys rusiškos raketos. Ar dabartiniai NATO sprendimai šioje situacijoje yra pakankami?
– NATO visą laiką reaguoja į tai, ko prašo paveikta šalis. Šiuo atveju Lenkija neprašė svarstyti 4-ojo straipsnio, bet išreiškė tam tikrą susirūpinimą ir paprašė papildomų pajėgumų, kas ir buvo duota. Kiek žinau, dabar buvo ištransliuota, kad siunčiamas AWACS, kuris, beje, ko gero, bus kažkur dislokuotas mūsų regione ir daugiau matys. Dabar turbūt palikta SACEUR'ui spręsti, kokių dar papildomų priemonių jis imsis, kad sustiprintų visą Rytų flango gynybą. Ko gero, skaičiavimai bus artimiausiu metu ir bus padaryti greiti sprendimai tam, kad apsaugotų visą Rytų flangą, ne tik Lenkiją.
– Kokios yra galimos papildomos priemonės, ar kažkokios alternatyvos jau yra svarstomos?
– Šito negaliu pasakyti, nes čia vis dėlto prasideda jau tas karinis planavimas, aš nesu informuotas iki detalių. Bet manau, kad, galiu tik spėti, kad bus sustiprinta priešlėktuvinė ir priešraketinė gynyba tam tikru pajėgumu. AWACS dislokavimas bus labai rimtas papildomas pajėgumas, kuris tiesiog įgalins mus daugiau matyti, kas vyksta už mūsų sienų. Visa Šiaurės Atlanto taryba dar rinksis svarstyti kitokių priemonių, nes šitas klausimas dar neužsidaręs yra. Tai čia gal šiek tiek praskleidžiau tokią paslaptį, bet mes dar diskutuosime su Lenkija, kokių dar papildomų priemonių ar veiksmų turėtume imtis.
– Kada tos diskusijos nusimato?
– Dabar negaliu pasakyti, nes ne aš dėlioju dienotvarkę. Matyt, vis tiek per artimiausias savaites tikrai tas dalykas įvyks.
– Papildomų sprendimų bus galima tikėtis bendrai Rytų flangui ar tik Lenkijai?
– Ten visą laiką vyksta diskusijos, nes NATO vis tiek yra 360 laipsnių kampu žiūrinti organizacija. Mes turime pakankamai problemų ir Pietuose, dabar dar ir su karu Irane. Iranas vis tiek yra valstybė, kuri toliau grasina visiems aplinkiniams.
– Viešojoje erdvėje pasigirdo tam tikros kritikos, kad NATO reakcija yra per silpna. Jūs ir pats užsiminėte, kad Lenkija nusprendė neaktyvuoti 4-ojo straipsnio. Gal vis tik reikėjo tą padaryti?
– Pirmiausia, reikėtų ištirti tą incidentą, nes mes dar tiksliai nežinome (kas įvyko – ELTA). Aišku, mes atributuojame Rusijai, bet vis tiek reikia tiksliai žinoti, ar tai buvo (ne)tyčinis veiksmas. Man labiau panašu į tyčinį veiksmą, žinoma, bet, kai turėsime aiškų atsakymą – vis tiek vyksta tam tikras tyrimas, – tada bus galima galvoti, kaip atsakyti į šį agresyvų veiksmą. Faktas tas, kad Rusija aiškiai įrodo, kad ji yra linkusi peržengti tam tikras raudonas ribas. Ir kaip tą traktuoti? Žinoma, dabar neturime dalinių, kurie dabar telkiasi prie sienų, dėl ko tikrai būtų tas svarstymas dėl 4-ojo straipsnio, o gal net ir 5-ojo ateityje. Bet reikia labai aiškiai stebėti visą situaciją. Pagrindinis dalykas – išlaikyti vienybę čia, kuri kol kas tikrai yra ir nesvyruoja. Aišku, kai reikalas prieitų prie rimtų sprendimų, žinoma, būtų daug atsargumo, todėl kad mes dabar gyvename tokiame pasaulyje, kuriame kiekviena kibirkštėlė gali įžiebti labai blogus dalykus. Reikėtų labai atsargiai stebėti šiuos dalykus. Bet, be abejo, ryžto, atėjus valandai X, manau, pakaktų. Tiksliau, aš nemanau, aš esu praktiškai absoliučiai įsitikinęs, ir Rusija turėtų tą žinoti. Manau, kad ji tai žino ir vertina.
– „Bloomberg“ skelbė, kad Lenkija paprašė NATO sąjungininkių numušinėti virš Ukrainos teritorijos skrendančias Rusijos raketas, kai šios artėja prie Aljanso teritorijos. Kiek realus būtų šio siūlymo įgyvendinimas?
– Manau, kad jis yra realus, nes turėtume kažkaip atsakyti į šitą (veiksmą – ELTA). Bet aš negaliu to patvirtinti. Nežinau, iš kur „Bloomberg“ ima šią informaciją. Šaltiniai gali būti įvairūs, nebūtinai taip ir buvo.
– Jeigu netvirtinate, tuomet hipotetiškai svarstant, ar tai tikrai būtų galimas sprendimo būdas? Įvairūs politikai įžvelgia ir tam tikrų šio siūlymo rizikų.
– Žinau, manau, kad rizikų visokių yra ir jų galima daug įžvelgti, bet jeigu mes susitariame su suverenia valstybe – jeigu taip teoriškai svarstant, aišku – numušinėti tas raketas virš jos teritorijos, aš sakyčiau, kodėl gi ne? Mes turime reaguoti į Rusijos agresyvumą. Mes negalime rizikuoti savo piliečių gyvybėmis, nes šiandien raketos, o rytoj gal bus balistinės raketos. Ką mes žinome, ką ten sugalvos Kremliaus karštos galvos? Turėtume labai rimtai tai stebėti. Čia tik mano kukli nuomonė. Kad ir kaip ten būtų, visada galime įžvelgti tam tikrų teisinių aspektų, tam tikrų baimių dėl implikacijų ir komplikacijų, jeigu šis dalykas būtų panaudotas. Bet aš asmeniškai į tai žiūrėčiau teigiamai.
– Lenkija šioje situacijoje pasigedo JAV reakcijos. Kaip sąjungininkai reagavo į šį incidentą ir kiek aktyviai jie įsitraukia į dabar Aljanso viduje vykstančias diskusijas?
– Sąjungininkai reagavo labai vieningai. Tiesą sakant, kiek man čia teko būti, tikrai labai aiškiai girdėjosi absoliutus palaikymas. Tai aš nežinau, iš kur imamas tas JAV įsitraukimas, bet visi buvo pakankamai garsūs išreikšdami savo paramą ir visi supranta tą situaciją. Susirūpinimas didelis.
– Kokį signalą Rusijai jau dabar galėtų siųsti dabartinė NATO reakcija į šią situaciją?
– Aš manau, kad Rusijai labai aiškus signalas yra pasiųstas: mūsų vienybė yra nesvyruojanti. Jeigu jūsų tikslas yra mus atgrasyti nuo paramos Ukrainai, tai taip nebus. Ukraina bus remiama bet kokiu atveju. Manau, tai skamba iš politikų lūpų, aiškiai skamba ir iš generalinio sekretoriaus kalbos, nes jis vis dėlto irgi pasitelkia STRATCOM strateginę komunikaciją, kuri yra vykdoma iš generalinio sekretoriaus ofiso. Toje strateginėje komunikacijoje Rusijai yra labai aiškus signalas.
(...)
– Lietuvoje per pastarąjį pusmetį jau ne kartą fiksuoti oro erdvės pažeidimai dėl įskrendančių dronų. Kaip paaiškėjo, juos ne visada pavyksta identifikuoti tik iš radaruose matomų atžymų, pastarąjį kartą girdėjome atvejį, kai naikintuvams nepavyko drono numušti. Ką Lietuva turėtų daryti, kad valstybė būtų geriau pasirengusi tokiems incidentams?
– Dabar yra visokiausių būdų. Pirmiausia, stiprinti mūsų radarų galimybes. Tai pirmas dalykas yra stebėjimas, identifikavimas ir fiksavimas. Čia yra pagrindiniai dalykai. Kiek man žinoma, Krašto apsaugos ministerija (KAM) labai stipriai dirba šiuo klausimu. Problema turbūt ta, kad mes dar nelabai turime gerų sprendimo būdų, nes, vėlgi, įsijungia įvairios pirkimo procedūros, įstatymai ir taip toliau, kurie taikos metu yra pakankamai stabdantys tam tikrus procesus. Turime tai suprasti. Manau, kad mums reikėtų rimtai pagalvoti apie teisinės bazės atnaujinimą, todėl kad, jeigu būtų atitinkamos procedūros supaprastintos ir priimti tam tikri įstatymai, galėtume daug greičiau pajudėti su pirkimais, įsigijimais ir taip toliau. Bet aš neabejoju ir žinau, kad KAM ir kitos tarnybos ieško būdų, kaip šituos dalykus (užtikrinti – ELTA), kad galėtume matyti, girdėti, fiksuoti ir su tuo kovoti. Siūloma įvairiausių sistemų, bet visos jos turi būti pratestuotos ir bent kokiais 95 proc. efektyvios.
– Pasitikslinsiu, čia kalbate apie gynybos pramonės įsigijimus?
– Taip, apie gynybos pramonės. Vėlgi, sakau dėl tų priemonių pirkimų, taip pat antidroninių įrankių ir antidroninės įrangos pirkimą.
(...)
– Kas į Baltijos šalis įskrendančių dronų klausimu diskutuojama NATO lygiu?
– Tai NATO yra visa eilė agentūrų, kurios šiais klausimais dirba. Tai yra ir tam tikri analitiniai pajėgumai, ir pirkimo procedūros. NATO tai yra nenutrūkstamas procesas. Vėlgi čia mes kalbame apie inovacijas. Tai, mano galva, NATO tikrai daro daug ir investuoja daug kaip organizacija į visas technologijas. Šitas nenutrūkstamas procesas vyksta ir, be jokios abejonės, mes turime žvalgybą, kuri irgi yra maitinama šalių narių žvalgybų, kurios piešia visą mūsų paveikslą, informuoja ambasadorius ir visus komitetus. Ir, be jokios abejonės, tada visi šitie sprendimai, kurie yra priimami NATO, eina į agentūras, kur tiesiog dirbama kitais klausimais. Tai daug procesų vyksta. Aš negaliu visų išvardyti, bet galiu užtikrinti, kad iš tikrųjų pažanga yra padaryta stipri. Bet pagrindinis dalykas ir klausimas dabar yra tas, kaip mums sustiprinti ir įtikinti mūsų karo industriją judėti greičiau, nes to reikalauja ir pagrindiniai sąjungininkai – amerikiečiai. Tą puikiai supranta ir Europos lyderiai: mes turėtume su šitais procesais judėti daug greičiau, nes reikia ruoštis. Vėlgi sakau, situacija pasaulyje yra įtempta. Mes turime būti pasiruošę laikui atėjus.
– Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sakė pasigendantis įrodymų, kad Lietuva būtų pajėgi susidoroti su galimais dronų spiečiais šalies oro erdvėje, jus įtikina, kad valstybė būtų pajėgi įveikti tokius kiekius dronų, ar dar reikėtų pasitempti?
– Man būnant čia, Briuselyje, tai galbūt yra sunku (vertinti – ELTA). Aš galvoju, kad, žinoma, pasitempti visada, ko gero, yra pakankamai terpės ir vietos. Tobulumui turbūt ribų nėra. Mes turime suprasti, kad tos technologijos, kurias mes galbūt sunkiai įsigyjame per metus ar dvejus, po dvejų metų pasensta. Ir dabar, esant dabartiniam technologijų progresui, dirbtinio intelekto šuoliui, kuris yra neįtikėtinai greitas, kvantinių kompiuterių šuoliui, mes turime suprasti, kad kiekvieną dieną, nutolindami įsigijimo procedūras, prarandame ir pinigus, ir galų gale savo smegenų ląsteles. Tai iš tikrųjų yra niekada nesibaigiantis procesas. Mums reikia ieškoti, kaip greičiau įsigyti kuo efektyvesnes priemones. Tai, dar kartą pasikartosiu, yra niekada nesibaigiantis procesas.
– Rusija neseniai esą iškėlė reikalavimus uždrausti NATO karines bazes Baltijos šalyse, taip pat kad Suomija pasitrauktų iš Aljanso. Kaip NATO priėmė tokius pareiškimus?
– Visa ši informacija, atsirandanti žiniasklaidoje, pirmiausia, manau, yra maitinama tam tikros Rusijos propagandos mašinos. Vėlgi, tai turbūt daroma tam, kad tiesiog pasitikrintų mūsų reakciją, kaip mes reaguotume, pasimatuotų temperatūrą ir taip toliau. Aš nesu matęs tų reikalavimų, kurie būtų aiškiai padėti ant stalo, parašyti ir pasirašyti su Putino parašu. Tai čia mes gyvename tokiame paraleliame pasaulyje, kuriame Rusijai labai patogu mus tąsyti ir kelti paniką, nes toks ir yra tikslas. Jie pradeda kalbėti apie tą antrą Potsdamą, apie Jaltą ar dar kažką. Visa tai daroma tam, kad vėl sukurtų tokią aplinką, kad, matyt, geriau pasiruoštų deryboms ir turėtų geresnes pozicijas, kaip ten bebūtų. Bet jeigu jų reikalavimai iš tikrųjų guls aiškiai iš Putino lūpų arba pagrindinių derybininkų, kurie, aišku, visą laiką yra kontroliuojami ir tarnybų, ir paties prezidento administracijos, ir viso režimo, tai galiu labai aiškiai pasakyti: nemanau, kad jie apskritai turi kokių nors šansų. Mes turime NATO atsaką į 2021 metų reikalavimus. Nemanau, kad kas nors yra pasiruošęs trauktis nuo šio atsakymo ar ieškoti kitokių sprendimo būdų, kad Rusijai būtų kuo patogiau. Be abejo, derybos turi kažkaip prasidėti, bet nemanau, kad Europoje atsirastų kokia nors valia pakeisti saugumo architektūrą, padaryti ją patogesnę Rusijai ar atiduoti visas teritorijas. Nemanau, kad čia bus taip jau lengva.
– Kiek grėsminga yra informacija, kad Rusija galbūt rengiasi paleisti branduolinę ginkluotę turintį palydovą?
– Aš galvoju, kad mes turėtume į tai žiūrėti rimtai. Jeigu ta informacija pasitvirtina, tai čia yra labai rimti dalykai. Ir, be jokios abejonės, neabejoju, kad žvalgyba tai stebi ir, matyt, mus informuos laikui atėjus. Tai yra pavojinga, jeigu tai yra tiesa.
– Kokios reakcijos tuomet būtų galima tikėtis iš NATO?
– Tada, manau, reikėtų ieškoti priemonių, kaip tą dalyką sustabdyti. Visada yra priemonės ir kontrpriemonės. Matyt, NATO atsirastų dar viena užduotis – greitai sukurti arba sugalvoti kažkokias kontrpriemones, kad tą dalyką kažkaip užkardytų. Čia reikėtų labai aiškiai žinoti, ar tai iš tikrųjų yra intencija ir realūs veiksmai, ar vis dėlto psichologinio karo operacija tam, kad vėl sujauktų protus.
– Estijoje neseniai buvo priimtas sprendimas uždaryti sieną su Rusija. Gal ir Lietuvoje reikėtų analogiško sprendimo?
– Aš čia paliksiu spręsti politikams. Žinoma, priklausomai nuo situacijos.
– Bet saugumo kontekste dabar tam pagrindo nėra?
– Nemanau, kad dabar būtų labai geras sprendimas, turbūt todėl, kad vėlgi mes turime tą Kaliningrado situaciją ir čia vėlgi Rusijai būtų labai patogus įrankis kelti reikalavimus ir reaguoti. Tai, žinoma, aš suprantu, kad Rusija turbūt niekada nepasikeis ir ji supranta tiktai jėgos poziciją, bet vėlgi čia reikėtų labai rimtai pasvarstyti apie pasekmes.
– Kiek anksčiau jūs pats buvote sakęs, kad tąsyk Briuselyje vykusiame NATO ambasadorių susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridge‘u Colby Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros, ar tie komplimentai galėtų tapti realiais argumentais dėl nuolatinės JAV karių bazės steigimo Lietuvoje?
– Tai aišku, kad galėtų. Ir aš manau, kad, žiūrėkit, mes Jungtinių Amerikos Valstijų karius jau turime, taip? Bet, kiek aš žinau, tas karių dislokavimo klausimas kol kas dar nėra galutinai suformuotas Amerikos ir Pentagono galvose bei strategijoje. Bet, kaip ten bebūtų, mes Lietuvoje jau turime karių. Kol kas tai rotacinės pajėgos, bet, kiek aš žinau, mūsų politinė vadovybė ir Krašto apsaugos ministerija stipriai dirba ir kalbasi su amerikiečiais ir Užsienio reikalų ministerija, žinoma, dėl nuolatinio dislokavimo. Tai pažiūrėsime. Aš manau, kad vien tas faktas, jog Jungtinių Amerikos Valstijų kariai grįžo pas mus į Lietuvą, turbūt pas vienus iš pirmųjų tarp sąjungininkų, tai rodo tik tai, kad Amerika puikiai mato tam tikras Lietuvos pastangas. Tai yra įvertinimas. O po to, kaip ten bus, jau priklauso ir nuo derybų proceso, ir, matyt, nuo tam tikrų įvykių grandinės. Tam tikri veiksmai ar dar kažkas vyksta ir jie gali, matyt, paskatinti priimti tam tikrus sprendimus.
– Lietuva jau išsiuntė pasiūlymų paketą JAV šiuo klausimu. Gal kažkokios reakcijos girdisi ir NATO koridoriuose?
– Kol kas dar neturiu jokių reakcijų. Kai tik jos bus, matyt, vis tiek pasidalinsim.
– Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Lietuva svarsto apie „Palantir“ sistemos įsigijimą. Vis girdime įvairių reakcijų Europoje, kad ši sistema suteiktų JAV per daug itin jautrios informacijos apie Europos valstybes. Kaip vertinate tokius Lietuvos svarstymus?
– Aš manau, kad dabar mums mažiau reikėtų svarstyti apie tai, kad mes kažką atiduodame, kažkokius duomenis ar dar kažką. Aš, žinokit, vis tiek lieku prie to, kad pirmiausia žiūrėkime, kas darosi ant žemės. Ar mes galime nepasitikėti pagrindiniu sąjungininku? Visos šitos abejonės mus tiktai atitolina nuo vienybės, o tas tolimas nuo vienybės, ypač NATO kontekste, yra labai blogas dalykas. Vėlgi supraskime dar vieną dalyką. Šita „Palantir“ sistema apskritai yra nubėgusi šimtą mylių į priekį, palyginti su visomis sistemomis, kurios iki šiol yra arba kūrimo stadijoje, arba sukurtos, bet yra kūdikio ar embriono stadijoje. Tai mes turėtume labai rimtai suprasti, kad kol kas aš nematau daug geresnės alternatyvos už „Palantir“. „Palantir“ jau naudojamas Lietuvoje, tai kodėl reikėtų jį stabdyti? Bandydami kurti savo sistemas ar dar kažką, mes beviltiškai atsiliksime nuo tos pačios Rusijos ir Kinijos, kurios labai stipriai progresuoja. Tai mes turime būti labai sąmoningi. Mes nelabai turime pasirinkimo, mano galva.
– Kita tema, ar nusimato kokių prošvaisčių, kad Ukraina galėtų tapti NATO nare?
– Aš manau, kad daug sąjungininkų turbūt norėtų šito, bet, matyt, turėtume dar palaukti kurį laiką.
– Kodėl?
– Turbūt yra šalių, kurios galbūt turi kitokią nuomonę.
– Tai kol kas dar nėra pakankamo palaikymo?
– Palaikymas yra didelis, bet turbūt tas klausimas šiuo metu lieka atviras.
– Ar jūs pats matytumėte vilties, kad taikos derybos dėl Ukrainos galėtų būti sėkmingos?
– Aš labai norėčiau, kad taip būtų iš tikrųjų, todėl, kad tikrai, aš galvoju, tiek Ukrainai, tiek tai pačiai Rusijai reikia atokvėpio. Klausimas tiktai – politiniai sprendimai. Tai yra, jeigu ten yra vieno žmogaus ir jo aplinkos ambicija, kuri turbūt neapsiriboja vien tiktai Donbaso arba Luhansko sritimis, bet turbūt kalbama ir apskritai apie visą Ukrainą, o galbūt netgi svajojama apie Tarybų Sąjungos, o gal net ir visos imperijos teritorijų susigrąžinimą, tai mes turėtume tai labai aiškiai suprasti. Aš nežinau, kokie ten sprendimai ir kokia informacija yra Rusijos prezidento aplinkoje bei galvoje, bet man kol kas nepanašu, kad jis būtų labai rimtai nusiteikęs kalbėti apie taiką. Tai reikia turėti omenyje. Matyt, jie vis dėlto turi savo strategiją ir savo įvykių seką susidėlioję galvoje ir, aišku, aiškiai to siekia. Kuo daugiau išpešti naudos sau, taip, nes kaip jie paaiškins savo tautai šitiek žūčių, sužeistų ir psichologiškai sužalotų žmonių bei tokius praradimus fronte? Tai aš manau, kad Putinas tiesiog turbūt neturi kelio atgal. Tiktai turbūt kariauti iki galo, matyt, ir tai jis įrodo. Ar jis ten pavargęs? Čia laikas parodys. Bet aš labai norėčiau, aišku, kad tos derybos įvyktų ir viskas pasibaigtų taika. Bet vėlgi čia yra daug sąlygų. Jeigu vėl bus keliami klausimai apie kažkokios saugumo architektūros peržiūrą ar dar kažką, aš manau, kad čia bus daug kliūčių ir tas procesas vis tiek bus ilgas bei skausmingas, matyt.
– Lietuvos žvalgyba buvo pasidalinusi vertinimu, kiek laiko užtruktų Rusijai atkurti savo pajėgumus, jeigu būtų pasiekta taika, kad ji galėtų pulti Baltijos valstybes. Jei taika būtų pasiekta šiandien, ar tikrai ta rizika Baltijos valstybėms išaugtų?
– Turėtume tada žiūrėti, nes dabar sunku pasakyti. Rusijos karo mašina yra taip užsukta, kad ji didelę savo biudžeto dalį skiria karui palaikyti. Jei dabar reikėtų grįžti į normalią ekonomiką, tai būtų labai skausmingas procesas ir reikštų didelius praradimus. Jai, ko gero, reikėtų tą mašiną palaikyti. Be to, kalbant apie visų Rusijos karių grįžimą nuo, sakykime, sienos, vis tiek dauguma jų turbūt dar kurį laiką būtų prie sienų. Tie, kurie grįžtų, karo veteranai, sužaloti ir visi kiti, juos reikėtų kažkur iškaišioti. Logiškai mąstant, juos turėtų vėl išsiųsti stiprinti padalinių prie Vakarų sienos ar dar kažkur, o tai, aišku, automatiškai turbūt irgi keltų riziką. Tai tiesiog logiškai mąstant. Manau, kad rusai irgi puikiai supranta: jeigu karas šiandien pasibaigtų, jie turėtų didelių ekonominių problemų, o tai vėlgi sukeltų visą įvykių grandinę. Galų gale tai reikštų ir eilinių rusų nepasitenkinimą, nes būtų labai sunkūs laikai. Kol viskas dabar laikosi ant gynybos pramonės, tai, matyt, juos kurį laiką turėtų palaikyti, o tai automatiškai didina riziką, kad po kokių penkerių ar dešimties metų jie vėl pailsės ir važiuos toliau. Šitą reikia turėti omenyje. O NATO mes tiesiog turime ruoštis. Kuo labiau būsime pasiruošę, tuo mažesnis bus apetitas mus testuoti, bandyti ar pulti.
– Kaip pastaruoju metu NATO koridoriuose vertinama Kinija?
– Kiniją mes matome kaip, matyt, pagrindinę Rusijos rėmėją ir automatiškai kaip šalį, kuri turi savo ambicijų. Tai reikia turėti omenyje. Bet, žinote, šiuo klausimu nelabai norėčiau politikuoti.
– Ne politikuojant, bet iš saugumo perspektyvos vertinant, jei Europa pradėtų megzti kažkokį intensyvesnį dialogą su Kinija, ar tai galėtų sukelti tam tikrų rizikų?
– Jeigu mums pavyktų įtikinti Kiniją neremti Rusijos ir galų gale eiti bendradarbiavimo bei ekonominio bendradarbiavimo ir klestėjimo keliu, tai būtų labai gerai. Tam reikia šnekėtis. Mes negalime užsidaryti ir nesikalbėti. Tam reikia įjungti visas diplomatines pajėgas. Tik per dialogą, tik per kalbėseną gali suprasti jų strategiją, jų mąstymą, jų baimes, dar kažką. Šnekėtis reikėtų, greičiausiai, nes negali užsidaryti. Bet, žinoma, reikia būti atsargiems, nes, manau, jie turi savo strategiją ir ją įgyvendina. Matyt, vis tiek reikėtų daugiau to dialogo, bandant suprasti tikrąsias jų intencijas. Mes turime išnaudoti visas diplomatines priemones prieš pradėdami konfrontuoti. Manau, kad tuo keliu reikėtų eiti.
– Manote, kad tas kelias gali būti sėkmingas?
– Aš manau, kad reikėtų pabandyti. Ar jis bus sėkmingas, matyt, pamatysime tik tada, kai po pokalbių, po bandymo suprasti vienas kitą bus galima priimti tam tikras priemones arba padaryti tam tikras išvadas.
– Lietuvoje pradėta kalbėti apie galimybę vienašališkai panaikinti Taivaniečių atstovybės Lietuvoje teisinį statusą. Kaip tai atrodytų sąjungininkų akimis?
– Aš nenorėčiau komentuoti šitų dalykų. Pirmas dalykas – ar tikrai buvo kreiptasi?
– Veikiausiai nebuvo kreiptasi, bet premjeras Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad Vyriausybė turėtų tokią teisę, apie tokią teisinę galimybę kalbėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda.
– Aš koncentruojuosi į NATO klausimus ir nelabai norėčiau dalyvauti šiuose pokalbiuose, tiesą sakant.
– Aš dar norėčiau pacituoti jūsų žodžius, kuriuos sakėte pernai, kai dar buvote Valstybės saugumo departamento vadovas. Jūs tuomet, pristatydamas grėsmių ataskaitą, teigėte, kad „Kinija turbūt niekada neatleistų Lietuvai Taivano pripažinimo“ ir kad Lietuvos atsiprašymas būtų „labai didelis užsienio politikos fail‘as (liet. nesėkmė)“. Ar šiuo metu vykdomą užsienio politiką Kinijos klausimu taip pat galima laikyti nesėkme?
– Žinot, ne man spręsti. Matyt, čia yra ir politikų, ir vedančių politikų klausimas. Tai yra mūsų strategija, apie kurią ir kalbėjau. Matyt, bandoma išnaudoti visas priemones, kad galų gale kalbėtis. Galbūt ta politika, kuri buvo anksčiau, neveikia. Vis tiek negalime likti vieni, kurie nesišneka, kai aplinkui visi šnekasi. Kokią taktiką pasirinkti – tai jau ne man spręsti. Aš nesu nei ministras, nei valstybės vadovas, todėl man būtų neetiška tai komentuoti. Tikrai nenorėčiau vertinti šio pokalbio.
– Platesniame kontekste, kaip Kinija atrodo vykusio trišalio susitikimo su Putinu ir Trumpu kontekste? Viešojoje erdvėje jis kartais būna įvardijamas „naująja Jalta“.
– Aš visą laiką linkęs vertinti atsargiai ir tiesiog pažiūrėsime, kas iš to išeis. Viena yra retorika, bet mes, vartydami visą tą susitarimą, aš tai nematau, kad ten būtų buvę kažkokie rimti pokalbiai ar dar kažkas. Galbūt mes kažko nežinome. Reikėtų, matyt, palaukti, į ką visa tai išvirs.
– A. Kubilius buvo išsakęs raginimus, kad Europa galėtų kurti ir savo gynybinį Aljansą. Kaip NATO reaguoja į tokias kalbas?
– Turint NATO kaip organizaciją, kuri jau veikia daugiau kaip 75 metus, visos procedūros ir planai yra sukurti. Dabar paraleliai kurti kažką naujo turbūt nemanau, kad tai būtų finansiškai naudinga. Aš vis tiek pats esu buvęs kariškis, tai esu labiau linkęs palaikyti tą visą struktūrą, kuri yra gyvas organizmas, modernizuojasi, galvoja apie ateitį. Ir vis tiek čia yra tam tikri pajėgumai, visa vadovavimo grandinė, su SACEUR viršuje, Europos pajėgų vadu, vėlgi su NATO vyriausiuoju pajėgų vadu. Tai kam mums reikia griauti senąją struktūrą ir kurti kažką naujo, jeigu mes turime visą šitą mechanizmą, kuris puikiausiai veikia? Tai aš galvoju, kad čia kaip tik reikėtų Europos bendradarbiavimo su karine industrija, Europos pinigais ir valia, kuri iš tikrųjų dabar yra didelė, ir bendradarbiauti su NATO šiame kontekste. Beje, tai dabar irgi sėkmingai vyksta. Aš manau, kad kurti kažką naujo turbūt nebūtų labai geras dalykas.
– Buvo užsiminta, kad tai galėtų būti ne alternatyva NATO, tačiau šalia NATO esantis tam tikras Europos savisaugos mechanizmas. Bet, kaip suprantu, jūs vertinate, kad toks aljansas nebūtų prasmingas, kai yra NATO?
– Aš manau, kad NATO puikiausiai veikia ir kaip atgrasymo elementas. Tai kam mums kurti kažką paraleliai? Bet, žinot, aš galvoju, kad mums reikėtų labai aiškios vizijos, kaip visa tai turėtų atrodyti. Jeigu tai būtų papildomi pajėgumai, kurie papildytų vieni kitus, gerai, kodėl ne? Bet aš abejoju, nes čia, vėlgi, būtų papildomi pinigai, papildomas personalas, papildoma technika ir visa kita. Ar tai būtų finansiškai efektyvu ir logiška? Kol kas aš nematau to. Nebent yra tikrai kažkoks konkretus planas, kuris galėtų būti padėtas ant stalo ir iš tikrųjų veiktų. Kodėl ne? Aš vėlgi sakau, reikia kalbėtis.
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