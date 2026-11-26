„Jeigu mums pavyktų įtikinti Kiniją neremti Rusijos ir galų gale eiti bendradarbiavimo bei ekonominio bendradarbiavimo ir klestėjimo keliu, tai būtų labai gerai. Tam reikia šnekėtis. Mes negalime užsidaryti ir nesikalbėti. Tam reikia įjungti visas diplomatines pajėgas. Tik per dialogą, tik per kalbėseną gali suprasti jų strategiją, jų mąstymą, jų baimes, dar kažką. Šnekėtis reikėtų, nes negali užsidaryti. Bet, žinoma, reikia būti atsargiems, nes, manau, jie turi savo strategiją ir ją įgyvendina. Matyt, vis tiek reikėtų daugiau to dialogo, bandant suprasti tikrąsias jų intencijas. Mes turime išnaudoti visas diplomatines priemones prieš pradėdami konfrontuoti. Manau, kad tuo keliu reikėtų eiti“, – interviu Eltai teigė D. Jauniškis.
„Aš manau, kad reikėtų pabandyti. Ar jis bus sėkmingas, matyt, pamatysime tik tada, kai po pokalbių, po bandymo suprasti vienas kitą bus galima priimti tam tikras priemones arba padaryti tam tikras išvadas“, – pabrėžė jis.
Tiesa, ambasadorius pabrėžia nenorintis veltis į politines diskusijas šiuo klausimu.
„Kiniją mes matome kaip, matyt, pagrindinę Rusijos rėmėją ir automatiškai kaip šalį, kuri turi savo ambicijų. Tai reikia turėti omenyje. Bet, žinote, šiuo klausimu nelabai norėčiau politikuoti“, – dėstė D. Jauniškis.
Trečiadienį Eltai duotame interviu premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog Taivaniečių atstovybei nesutinkant keisti savo pavadinimo Lietuva turi teisę vienašališkai panaikinti šios atstovybės teisinį statusą.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Vyriausybė turi galimybę priimti ir vienašališką sprendimą dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje. Šalies vadovo vertinimu, šiam klausimui nepagrįstai suteikiama pasaulinė reikšmė.
Vis dėlto, D. Jauniškis sako nenorintis reaguoti į tokius šalies vadovų svarstymus.
„Aš koncentruojuosi į NATO klausimus ir nelabai norėčiau dalyvauti šiuose pokalbiuose, tiesą sakant“, – sakė jis.
Tiesa, pernai pavasarį tuo metu dar Valstybės saugumo departamentui (VSD) vadovavęs D. Jauniškis teigė nemanantis, jog Kinija kada nors gali atleisti Lietuvai dėl sprendimų, susijusių su Taivanu. Tuometis žvalgybos vadovas pabrėžė – jeigu Vilnius atsiprašytų ir nusižemintų Kinijai, tai būtų didelė šalies užsienio politikos nesėkmė.
Tačiau šiuo metu ambasadoriaus prie NATO pareigas einantis diplomatas nesileidžia į vertinimus, ar dabartinę Lietuvos užsienio politiką galima laikyti nesėkme.
„Žinot, ne man spręsti. Matyt, čia yra ir politikų, ir vedančių politikų klausimas. Tai yra mūsų strategija, apie kurią ir kalbėjau. Matyt, bandoma išnaudoti visas priemones, kad galų gale kalbėtis. Galbūt ta politika, kuri buvo anksčiau – neveikia. Vis tiek negalime likti vieni, kurie nesišneka, kai aplinkui visi šnekasi. Kokią taktiką pasirinkti – tai jau ne man spręsti. Aš nesu nei ministras, nei valstybės vadovas, todėl man būtų neetiška tai komentuoti. Tikrai nenorėčiau vertinti šio pokalbio“, – sakė D. Jauniškis.
ELTA primena, kad Taivaniečių atstovybė Lietuvoje Eltai nurodė, kad Taivano vyriausybė neketina keisti atstovybės pavadinimo, nes jis buvo nustatytas abipusiu susitarimu.
Vis dėlto trečiadienį Eltai duotame interviu premjeras M. Sinkevičius pareiškė, jog Taivaniečių atstovybei nesutinkant keisti savo pavadinimo Lietuva turi teisę vienašališkai panaikinti šios atstovybės teisinį statusą.
Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo suaktyvėjo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tąsyk neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius, esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.
Vyriausybės programoje numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
M. Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad šį tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai.
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