Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Darbą pradėjo ketvirtasis krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas

2025-10-01 19:53 / šaltinis: BNS
2025-10-01 19:53

Iki šiol Alytaus vicemero pareigas ėjęs socialdemokratas Bronius Bieliauskas trečiadienį pradėjo viceministro darbą Krašto apsaugos ministerijoje.

Bronius Bieliauskas ir Dovilė Šakalienė (nuotr. KAM)

Iki šiol Alytaus vicemero pareigas ėjęs socialdemokratas Bronius Bieliauskas trečiadienį pradėjo viceministro darbą Krašto apsaugos ministerijoje.

REKLAMA
1

Jis kuruos Vokietijos brigados įsikūrimą šalyje, kariuomenės infrastruktūros bei logistikos projektus.

Pasak krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, B. Bieliausko vadovavimo ir darbo su infrastruktūros projektais patirtis „leis laiku pasirūpinti Vokietijos brigados priėmimu ir kariuomenei būtinų infrastruktūros projektų įgyvendinimu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būdamas Alytaus miesto vicemeru, jis buvo atsakingas už miesto statybos ir infrastruktūros plėtros, architektūros, urbanistikos bei žemėtvarkos, aplinkos apsaugos ir ūkio valdymo, rekonstrukcijos ir remonto sričių bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo funkcijų koordinavimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Atsinešu daugiau nei 20 metų vadovavimo patirtį (...). Tikiu, kad dirbdami kartu su krašto apsaugos sistemos specialistais bei viešojo ir privataus sektoriaus partneriais, galėsime efektyviai ir skaidriai įgyvendinti Lietuvos kariuomenės infrastruktūros projektus, kurie stiprina mūsų šalies saugumą ir bendradarbiavimą su partneriais“, – sakė B. Bieliauskas.

REKLAMA

B. Bieliauskas yra baigęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetą, turi matavimų inžinerijos krypties bakalauro ir magistro laipsnius, taip pat – Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetą, turi vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį.

Kaip rašė BNS, jis pakeis rugpjūčio pabaigoje postą palikusią Orijaną Mašalę. 

Krašto apsaugos viceministrų pareigas šiuo metu eina Karolis Aleksa, Tomas Godliauskas ir Loreta Maskaliovienė, kancleriu dirba Dainius Ivoškis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų