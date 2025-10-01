Darbą pradėjo ketvirtasis krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas

Jis kuruos Vokietijos brigados įsikūrimą šalyje, kariuomenės infrastruktūros bei logistikos projektus.
Pasak krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, B. Bieliausko vadovavimo ir darbo su infrastruktūros projektais patirtis „leis laiku pasirūpinti Vokietijos brigados priėmimu ir kariuomenei būtinų infrastruktūros projektų įgyvendinimu“.
Būdamas Alytaus miesto vicemeru, jis buvo atsakingas už miesto statybos ir infrastruktūros plėtros, architektūros, urbanistikos bei žemėtvarkos, aplinkos apsaugos ir ūkio valdymo, rekonstrukcijos ir remonto sričių bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo funkcijų koordinavimą.
„Atsinešu daugiau nei 20 metų vadovavimo patirtį (...). Tikiu, kad dirbdami kartu su krašto apsaugos sistemos specialistais bei viešojo ir privataus sektoriaus partneriais, galėsime efektyviai ir skaidriai įgyvendinti Lietuvos kariuomenės infrastruktūros projektus, kurie stiprina mūsų šalies saugumą ir bendradarbiavimą su partneriais“, – sakė B. Bieliauskas.
B. Bieliauskas yra baigęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetą, turi matavimų inžinerijos krypties bakalauro ir magistro laipsnius, taip pat – Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetą, turi vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį.
Kaip rašė BNS, jis pakeis rugpjūčio pabaigoje postą palikusią Orijaną Mašalę.
Krašto apsaugos viceministrų pareigas šiuo metu eina Karolis Aleksa, Tomas Godliauskas ir Loreta Maskaliovienė, kancleriu dirba Dainius Ivoškis.
