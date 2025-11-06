 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Čekiukų“ byloje buvusiam Ignalinos rajono tarybos nariui – 5 tūkst. eurų bauda

2025-11-06 15:16 / šaltinis: BNS
2025-11-06 15:16

Panevėžio apygardos teismas ketvirtadienį buvusiam Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariui Alfonsui Gasparavičiui už piktnaudžiavimą, dokumentų suklastojimą ir suklastotų dokumentų panaudojimą bei sukčiavimą skyrė galutinę subendrintą 5 tūkst. eurų baudą, pranešė Generalinė prokuratūra.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

REKLAMA
1

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 metais eidamas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, A. Gasparavičius suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai nustatė, kad tariamai patirtos kelionių išlaidos buvo grindžiamos kitų asmenų degalų pirkimo kvitais, šiems asmenims apie tai nežinant. Nustatyta, kad šiuos čekius, degalinės kompiuterinėje sistemoje įrašydami minėto politiko asmens duomenis, klastojo du vienos Ignalinos degalinės darbuotojai.

REKLAMA
REKLAMA

Teismas konstatavo, kad, siekdamas sau turtinės naudos, A. Gasparavičius piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suklastojo dokumentus ir juos pateikęs savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – beveik 6 tūkst. eurų Ignalinos rajono savivaldybės administracijos lėšų. Savivaldybei padarytą turtinę žalą buvęs politikas jau atlygino.

REKLAMA

Teismas buvusiam politikui skyrė 7,5 tūkst. eurų dydžio baudą, tačiau sumažino ją vienu trečdaliu, nes teisminio nagrinėjimo metu buvo taikomas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Galutinę subendrintą 5 tūkst. eurų dydžio baudą A. Gasparavičius privalės sumokėti per 12 mėnesių. Jam taip pat trejus metus uždrausta eiti skiriamas ar renkamas pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

