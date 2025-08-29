Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Po atlikto tyrimo FNNT į Lietuvos biudžetą prašo grąžinti 900 tūkst. eurų

2025-08-29 09:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 09:38

Po ikiteisminio tyrimo dėl galimo nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo ir galimo dokumentų klastojimo tarp Portugalijoje ir Švedijoje registruotų bendrovių, beveik 900 tūkst. eurų bus prašoma pripažinti bešeimininkiu turtu, šios lėšos po teismo sprendimo turėtų papildyti Lietuvos biudžetą. Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Andrius Ufartas/Fotobankas

Po ikiteisminio tyrimo dėl galimo nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo ir galimo dokumentų klastojimo tarp Portugalijoje ir Švedijoje registruotų bendrovių, beveik 900 tūkst. eurų bus prašoma pripažinti bešeimininkiu turtu, šios lėšos po teismo sprendimo turėtų papildyti Lietuvos biudžetą. Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad Portugalijoje registruota bendrovė, turėjusi sąskaitą Lietuvoje registruotoje finansų įstaigoje, galėjo būti įtraukta į tarptautinę karuselinio sukčiavimo schemą.

REKLAMA
REKLAMA

Turimais duomenimis, į šios įmonės lietuvišką sąskaitą Švedijoje registruota bendrovė per kelis kartus pervedė galimai nusikalstamu būdu gautus beveik 900 tūkst. eurų, o operacijų teisėtumui pagrįsti buvo pateiktos, įtariama, suklastotos sutartys tarp šių dviejų bendrovių bei galimai suklastotos sąskaitos faktūros.

REKLAMA

Ikiteisminio tyrimo metu su Švedijos teisėsaugos pareigūnais buvo sudaryta jungtinė tyrimo grupė. Pareigūnai nustatė, kad Portugalijoje registruota bendrovė realios veiklos niekada nevykdė, o jos direktorius buvo formalus, nes bendrovės veiklą galimai koordinavo, jai atstovavo ir sprendimus jos vardu priiminėjo kiti nenustatyti asmenys. Lėšų pervedimai vyko ne realiai sudarytų sandorių pagrindu, o galimai norint pagrįsti neįvykusią prekybą, taip siekiant nusikalstamų tikslų.

Tikrieji asmenys, kurie inicijavo pinigų pervedimą į įmonių sąskaitas ir galėjo turėti faktinę galimybę disponuoti jomis, nenustatyti, todėl Vilniaus apygardos 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė priėmė nutarimą, kuriuo inicijavo beveik 900 tūkst. eurų piniginių lėšų pripažinimo bešeimininkiu turtu procesą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų