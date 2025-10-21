Kalendorius
Apeliacinis teismas skelbs nuosprendį moters nužudymu kaltinamo policininko Dariaus Šerpyčio byloje

2025-10-21 06:30 / šaltinis: BNS
2025-10-21 06:30

Lietuvos apeliacinis teismas antradienį skelbs nuosprendį moters nužudymu viršijus įgaliojimus ir piktnaudžiavimu tarnyba kaltinamam sostinės policijos pareigūnui Dariui Šerpyčiui.

Apeliacinis teismas atvertė moterį nušovusio pareigūno D. Šerpyčio bylą (nuotr. Dainiaus Labučio)

1

Policininką ginantis advokatas Romualdas Drakšas BNS patvirtino, kad D. Šerpytis dalyvaus nuosprendžio paskelbime.

Tuo metu mirusios moters sūnums atstovaujantis advokatas advokatas Dainius Dargevičius BNS teigė, kad nei jis, nei jo klientai paskelbime nedalyvaus.

Kaip skelbė BNS, būtinąją gintį nustatęs Vilniaus apygardos teismas sausį D. Šerpyčiui nutraukė bylą dėl moters nužudymo ir išteisino jį dėl piktnaudžiavimo, policininkui nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Nesutikę su tokiu nuosprendžiu, apeliacinius skundus pateikė prokuroras ir dviejų nukentėjusiaisiais pripažintų sūnų advokatas.

Prokuroras prašo policininkui skirti dvejų metų laisvės apribojimą bei uždrausti dirbti darbą, susijusį su šaunamuoju ginklu.

Žuvusiosios sūnų gynėjas prašo D. Šerpytį pripažinti kaltu pagal prokuroro kaltinamąjį aktą.

BNS rašė, kad pareigūnas teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policijos pagalbos paprašė greitosios medikų brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos ligonę.

Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus, grasindama juos papjauti.

Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas, kojas ir pilvą paleido kelis šūvius, vienas jų buvo mirtinas.

