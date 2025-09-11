Buvęs Panevėžio bei Jonavos ligoninių vadovas Dorošas lieka nuteistas dėl korupcijos

Teismas trečiadienį nusprendė, jog I. Dorošas lieka kaltas dėl piktnaudžiavimo ir kyšininkavimo. Dėl dokumentų klastojimo jam baudžiamoji byla nutraukta, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui. Dėl kai kurių nusikalstamos veikos epizodų buvęs gydymo įstaigų vadovas I. Dorošas išteisintas.
Apeliacinės instancijos teismas pakoregavo anksčiau I. Dorošui Kauno apygardos teismo paskirtas bausmes. Nuteistajam pritaikyta 2 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams (bausmės laikas sutrumpintas 2 mėnesiais). Taip pat nuspręsta sumažinti anksčiau I. Dorošui skirtą piniginę baudą – nuo 33,9 tūks. eurų iki 18,8 tūkst. eurų.
I. Dorošui teismas paliko draudimą 3 metus dirbti darbą, susijusį su vadovavimu valstybinėms ar viešosioms įstaigoms arba įstaigų padaliniams, bei darbą, susijusį su šiose įstaigose vykdomais viešaisiais pirkimais.
Anot STT, bylos duomenimis, būdamas Panevėžio bei Jonavos ligoninių vadovu, I. Dorošas neteisėtai sudarė išskirtines sąlygas kai kurioms bendrovėms dalyvauti Panevėžio ligoninės remonto darbų, taip pat Panevėžio ir Jonavos ligoninių medicinos įrangos įsigijimo viešųjų pirkimų konkursuose bei tuos konkursus laimėti.
Konkursai abiejose gydymo įstaigose vyko diskriminuojant kitus rangovus ir tiekėjus, o už laimėtus konkursus I. Dorošas tiesiogiai pareikalavo iš verslininkų kyšių darbais, paslaugomis, prekėmis, daiktais ir pinigais. Pavyzdžiui, iš vienos bendrovės vadovo už sėkmę viešųjų pirkimų pirkimų konkursuose I. Dorošas įsigijo automobilį už ketvirtadalį jo realios vertės, vėliau verslininkas sumokėjo už šios transporto priemonės draudimą, remonto darbus.
Šioje baudžiamojoje byloje 2023 m. kovą Kauno apygardos teismas kartu su I. Dorošu nuteisė ir tris verslininkus. Apeliacinis teismas nuosprendį jų atžvilgiu pakeitė iš dalies.
Skirmantas Akelis pripažintas kaltu dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir papirkimo, už tai jam skirta galutinė subendrinta 26,4 tūkst. eurų bauda.
Juozas Žilinskas nuteistas dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, jam skirta beveik 4 tūkst. eurų bauda.
Nuteistam dėl papirkimo Gyčiui Obelieniui skirta beveik 25 tūkst. eurų bauda.
Apeliacinio teismo sprendimas įsigalioja iš karto, jis kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT).
LAT jau išnagrinėta kita byla, susijusi su tuometiniu Panevėžio ligoninės direktoriumi I. Dorošu. Šioje byloje buvęs ligoninės vadovas buvo pripažintas kaltu dėl kurstymo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir dokumentų klastojimo. Teismas jam skyrė apie 3,4 tūkst. eurų baudą. Kartu buvo nuteista ir buvusi Panevėžio rajono savivaldybės Juridinio skyriaus vedėja, kuriai buvo skirta apie 7,5 tūkst. eurų bauda.