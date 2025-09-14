Brandos egzaminų chaosas: ministrė atskleidžia, kas laukia

Apie tai, kas keisis švietime ir ko galime tikėtis 2026 metais, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Nuo naujausių sprendimų – valstybės kontrolės išvados sako, kad galimai viršyti įgaliojimai. Taikyta tvarka kitokia, nei nustatyta teisės aktuose. Ką atsakytumėte?
R. Popovienė: Susipažinome su Valstybės kontrolės išvadomis ir įsivertinsime, tačiau manome, kad sprendimas pridėti 10 taškų buvo teisingas, nes jis buvo grįstas visų valstybinių brandos egzaminų rezultatų statistine informacija ir, žinoma, šių metų mokinių mokymosi aplinkybių vertinimu.
Buvo pereita prie ugdymo programų pagal atnaujintas ugdymo programas ir tam galutinai nepasiruošus, taip pat mokiniai laikė valstybinius brandos egzaminus tų dalykų, kurių net ir nebuvo vadovėlių išleista.
Iš tiesų visa tai sudarė tam tikrus egzaminų laikymo sunkumus – žinoma, visų egzaminų išlaikymo riba buvo pakelta žymiai, ji buvo nuo praeitų metų beveik dvigubai pakelta, o kartelės pagal teisės aktus, atėjusi dirbti, aš jau negalėjau koreguoti.
Visa tai nulėmė, kad valstybinių brandos egzaminų neišlaikymo rezultatai mokinių buvo nuo 4 iki 10 kartų didesni negu praeitais metais.
Turėjote omenyje, kad buvo rezultatai žemesni?
R. Popovienė: Neišlaikymo buvo žymiai, žymiai didesni, didesni – nuo keturių iki 10 kartų. Ir ne tik matematikos, bet visų kitų dalykų netgi nuo 7 iki 10 kartų buvo didesnis neišlaikymo lygis.
Noriu dar paklausti jūsų: o kuriuose dalykuose buvo patys silpniausi mokiniai ir didžiausias tas skirtumas, kur matėsi?
R. Popovienė: Didžiausias skirtumas, žinoma, matematikos egzaminas, nes 60 proc. mokinių būtų neišlaikę valstybinio brandos egzamino B lygiu – tai tikrai toks didelis procentas niekada nėra buvęs.
Tai lemtų, kad beveik 3 tūkst. moksleivių nebūtų galėję pretenduoti, bandyti studijuoti aukštosiose mokyklose: tiek universitetuose, tiek kolegijose. Manome, kad šis sprendimas buvo teisingas ir buvo orientuotas į vaikus, jiems buvo sudarytos sąlygos pretenduoti, bandyti stoti, siekti savo tikslų.
Manau, kad jis buvo teisingas, nes vertinimo komitetų sprendimai buvo lemti būtent akcentuojant mokinių labui.
Išvadose teigiama, kad tokie sprendimai mažina jaunų žmonių pasitikėjimą ne tik švietimo sistema, bet ir pačia valstybe – išties viešasis pasitikėjimas smarkiai krito. Kaip sugražinsite tai?
R. Popovienė: Norėčiau tik pabrėžti, kad atėję dirbti paveldėjome šią situaciją. Valstybinio brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka jau buvo patvirtinta ir, kaip aš ir minėjau, išlaikymo kartelės nustatytas lygis jau buvo patvirtintas. Jis turi būti patvirtintas iki gruodžio 1-osios ir aš, atėjusi dirbti, jau jos negalėjau koreguoti.
Ta sistema visa jau buvo paveldėta ir aš tikrai labai daug girdėjau ir iš moksleivių, ir iš tėvų tokių kreipimųsi, kad jie tikrai labai nuogąstavo dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų, nes tikrai visi jautė, kad ir labai daug tų dalykų, ką aš paminėjau – atnaujintos ugdymo programos, nebuvo išleista vadovėlių – ir tai, kad ta kartelė taip aukštai iškelta, tai tikrai labai kėlė dideles įtampas.
Norėčiau pabrėžti, kad iš tiesų šios kartos abiturientai negali atsakyti už tam tikrus sprendimus ir dėl to aš manau, kad šitas sprendimas dėl korekcijos 10 balų gal nebuvo pats geriausias toje situacijoje, ką vertinimo komitetas galėjo siūlyti ar spręsti, bet jis buvo vienas iš tų, kuris tuo metu, tą problemą sprendė labai greitai ir, galima sakyti, kad tikrai tai buvo sprendimas teisingas.
Tas sprendimas toks žaibiškas buvo tuo metu ir priimtas tikriausiai labai greitai dėl to, kad nebuvo laiko tam daugiau – buvo kelios dienos, kaip tam sprendimui priimti, ir vertinimo komitetai buvo susirinkę, tačiau kita problema, kurią tikrai kiti matė ir kėlė, tai būtent dėl lygių galimybių užtikrinimo konkuruoti stojant į valstybės finansuojamas vietas universitetuose, aukštosiose mokyklose, tiek kolegijose.
Tai kitu sprendimu mes tas korekcijas atlikome tiems moksleiviams, kurie labai gerai išlaikė, kurie stojo iš praeitų metų, dar ir kitiems, tarptautinio bakalauro programas baigusiems moksleiviams. Tos korekcijos buvo padarytos ir visiems abiturientams buvo sudarytos lygios konkurencinės sąlygos stojant į aukštąsias mokyklas.
Tas procesas baigėsi sėkmingai, mes tikrai turime gerų rezultatų. Profesinėse mokyklose yra visos užpildytos valstybės finansuojamos vietos. Daugiau nei 20 tūkst. jaunuolių pasirinko mokytis profesinėse mokyklose. Aukštosiose ir kolegijose irgi tikrai stojimo procesai buvo sklandūs.
Mes neturime jokių skundų, jokių nusiskundimų ir manau, kad, žinoma, visas tas procesas praėjo sklandžiai, bet mes visa tai įvertinsime. Mes turime išanalizuoti šią situaciją ir atlikti pačius svarbiausius darbus būtent valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkoje.
Mes turime priimti tokius trumpalaikius sprendimus ir turime žiūrėti į ateitį, priimti ilgalaikius sprendimus, pasitelkiame mokslininkus, ekspertus. Šiandien kaip tik atvažiavau į studiją iš posėdžio, kur buvo surinkta mano, kaip ministrės, patarėjų grupė švietimo ekspertų, mokslininkų, kurie kaip tik dabar ir dirbs, kad išanalizuoti situaciją ir pateikti siūlymus, kuria linkme mes turime eiti toliau, kad tų įtampų ir nesklandumų nebūtų.
Iki gruodžio 1-osios pradžios jūs minėjote, kad bus peržiūrėta valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė. Ko siekiama, ką planuojate daryti šioje vietoje?
R. Popovienė: Taip, iki gruodžio 1-osios dienos mes pagal įstatymą turime priimti ir, kaip aš ir minėjau, susirinkusi švietimo ekspertų grupė, mokslininkų grupė, pedagogų dabar išanalizuos situaciją ir pateiks siūlymus, kokia galėtų būti ta išlaikymo kartelė, kad tokie rezultatai arba tokia situacija nepasikartotų, kokia buvo šiais metais.
Akivaizdu, kad ta kartelė tikriausiai bus mažinama, žeminama, žemiau ji turėtų nusileisti.
R. Popovienė: Aš manau, kad ir šiandien iš daugelio pasisakymų matau, kad iš tiesų ji turėtų būti žemesnė.
