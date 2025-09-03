Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prie egzaminų rezultatų pridėjus 10 taškų vertinimo komitetai galimai viršijo įgaliojimus

2025-09-03 10:29 / šaltinis: BNS
2025-09-03 10:29

Valstybės kontrolė teigia, kad vertinimo komitetai, nusprendę prie valstybinių brandos egzaminų (VBE) pridėti papildomus 10 taškų, galimai viršijo savo įgaliojimus.

Ar galima vakstybiniuose brandos egzaminuose rašyti atsakymus rusų kalba? (tv3.lt koliažas)

Valstybės kontrolė teigia, kad vertinimo komitetai, nusprendę prie valstybinių brandos egzaminų (VBE) pridėti papildomus 10 taškų, galimai viršijo savo įgaliojimus.

REKLAMA
0

Kaip trečiadienį paskelbė institucija, dėl šios situacijos ketinama atlikti auditą.

„Tokie sprendimai mažina jaunų žmonių pasitikėjimą ne tik švietimo sistema, bet ir pačia valstybe. Pažangesni mokiniai, susidūrę su nesąžiningu taisyklių keitimu, patiria fundamentalų neteisingumo jausmą. O kaip motyvuoti tuos, kurie egzaminus laikys kitąmet, jei jie mato, kad rezultatus lemia ne pastangos ar žinios, o neapgalvoti institucijų sprendimai?“ – pranešime cituojama valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai kalbame apie mokinių ateitį, Lietuvos darbo rinką ir valstybės pažangą apskritai, tokios svarbios taisyklės negali būti keičiamos skubotai ir neatsakingai“, – teigia ji.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Valstybės kontrolės, įvertinus galiojantį teisinį reglamentavimą, galima daryti prielaidą, kad komitetai, priimdami sprendimus pridėti papildomus 10 taškų, veikė galimai viršydami jiems suteiktus įgaliojimus, taikė kitokią tvarką, nei nustatyta kituose aukštesnės galios teisės aktuose.

REKLAMA

Valstybės kontrolės pranešime teigiama, jog toks sprendimas kelia rizikų užtikrinant lygiateisiškumo principą, nes buvo sukurtos nevienodos konkurencinės sąlygos dėl valstybės finansuojamų vietų aukštosiose mokyklose.

Pasak įstaigos, neteisinga konkurencija kyla tarp papildomus taškus gavusių mokinių ir ypač aukštus rezultatus pasiekusių mokinių, kurie papildomų taškų negavo. 86 ir daugiau balų surinkusiems mokiniams buvo pridėta mažiau nei 10 taškų, o tiems, kurie surinko daugiau nei 95, jų pridėta nebuvo.

REKLAMA
REKLAMA

Valstybės kontrolė teigia, kad jos atlikta analizė rodo, jog komitetų argumentai dėl priimto sprendimo abejotini.

Pasak įstaigos, teigdami, kad mokiniai egzaminų neišlaikė dėl pernelyg aukštos slenkstinės pasiekimų lygio ribos, jie neįvertino kitų struktūrinių veiksnių, nors tokią galimybę ir duomenų turėjo.

Įvertinusi rizikas, Valstybės kontrolė priėmė sprendimą atlikti auditą, kuriame sistemiškai nagrinės mokinių pasiekimų vertinimą bendrajame ugdyme.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Audito rezultatus planuojama skelbti kitais metais.

BNS skelbė, kad liepą paskelbus šių metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, jog kiekvienam abiturientui prie kiekvieno egzamino, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, rezultato pridėta po dešimt taškų.

Vertinimo komiteto pirmininkas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius tuomet teigė, kad nepridėjus dešimties taškų, būtų itin didelis neišlaikiusiųjų skaičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų