Benkunskas ir Bakanas: modernus šilumos siurblys pigins energiją, mažins taršą

Įmonė skelbia į antrosios Vilniaus termofikacinės elektrinės teritorijoje statomą įrenginį investuojanti 8 mln. eurų, jis turėtų būti naudojamas nuo 2024–2025 metų šildymo sezono.

Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigė, kad šiuo projektu VŠT žengia dar vieną žingsnį didinant šilumos bei elektros energijos gamybos efektyvumą.

„Investicija, kuri šiandien yra pradedama realizuoti, leis mums užtikrinti, kad mes turėsime ir mažiau poveikio gamtai, ir tas efektyvumas, kuris virs pigesne šilumos energija mūsų vartotojams, yra be galo svarbus“, – statybų pradžios renginyje sakė V. Benkunskas.

Pasak jo, įrenginys leis apšildyti 28 aukštos energetinės klasės daugiabučius namus.

„Nors Vilniaus masteliu tai nėra kažkas esminio, bet iš tikrųjų yra geras pavyzdys, kad įmonė eina teisinga kryptimi“, – kalbėjo meras.

V. Benkunskas pakartojo, kad Vilnius iki 2030 metų ketina pasiekti nulinę anglies dioksido (CO2) emisiją šilumos gamyboje bei viešajame transporte.

VŠT vadovas Gerimantas Bakanas sakė, kad absorbcinio šilumos siurblio projektas – įmonės investicijų į atsinaujinančią energetiką pavyzdys.

„Mes ir toliau su visais projektais darysime viską, kad mūsų klientas būtų kuo laimingesnis ir jaustųsi Vilniuje kuo komfortiškiau“, – renginyje kalbėjo G. Bakanas.

Jo teigimu, VŠT teritorijoje statomas įrenginys yra maždaug keturis kartus didesnis nei esantis Kaune bei daugiau nei penkis kartus didesnis nei Klaipėdoje.

„Kilstelime kartelę ir tikime, kad ir kiti Lietuvos miestai judės šita linkme. (...) Tikimės, kad šitas projektas bus padarytas pagal grafiką ir laiku“, – sakė VŠT vadovas.

VŠT teigimu, absorbcinis šilumos siurblys padidins katilinės efektyvumą ir išnaudos atliekinės šilumos potencialą. Įrenginys per metus papildomai atgaus daugiau nei 17 tūkst. MWh energijos ir sutaupys apie 1,36 mln. eurų, be to, jis beveik 4 tūkst. tonų per metus sumažins į aplinką išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekį, nes šilumos gamybai reikės naudoti mažiau gamtinių dujų.

Taip pat vertinama, kad absorbcinis šilumos siurblys 347 tūkst. eurų per metus sumažins apyvartinių taršos leidimų (ATL) sąnaudas, todėl VŠT biržoje galės pasiūlyti konkurencingesnę šilumos kainą.

Projektas finansuojamas įmonės lėšomis, o jį įgyvendinus bus gauta 1,45 mln. eurų siekianti Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama.