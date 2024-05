Bendražygiai prabilo apie asmenines Šimonytės ir Nausėdos savybes: įvardijo, kokie jie žmonės

Nors abu kandidatai jau gerai žinomi šalies gyventojams, kai kurios asmeninės savybės galėjo likti neatskleistos.

Apie kandidatų savybes pirmadienį TV3 laidoje „Dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu“ kalbėjo I. Šimonytę palaikanti Monika Navickienė, Raimondas Kuodis ir Algirdas Kaušpėdas bei G. Nausėdą palaikanti Dovilė Šakalienė, Vytautas Grubliauskas ir Vytenis Povilas Andriukaitis.

Visi laidos pašnekovai įvardijo, kaip mato kandidatus, kokios asmeninės savybės ir propaguojamos vertybės juos žavi.

Šimonytę įvardija kaip žmogišką, drąsią ir subrendusią asmenybę

I. Šimonytės Vyriausybės Socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė sako, kad I. Šimonytė yra paprasta ir nuoširdi.

„Ingrida yra paprastas, nuoširdus, geras, jautrus žmogus, kuris politikoje, kaip ji pati sako, nori būti, o ne atrodyti. Man tai yra jos išskirtinė savybė. Nebijanti pasakyti tiesos, net tada, kai ji galbūt skamba mažiau patraukliai plačiajai visuomenės daliai, nebijo dėl to paaukoti savo reitingo“, – vardija M. Navickienė.

Ekonomistas R. Kuodis sako, kad gyvenime dirbo ir su I. Šimonyte, ir su G. Nausėda. Vis dėlto su I. Šimonyte, kaip sako jis, jie perėjo ne vieną karą, o darbo kartu metu pastebėjo, kad I. Šimonytė nebijo priimti drąsių sprendimų.

„Kokius karus aš turiu omenyje? Visi kariaujame su Rytais, bet prieš tai, kol tai tapo kieta, reikėjo valyti finansų sistemą nuo ten įsiveisusių Rytų bankų, pavyzdžiui, 2011 m., 2013 m. Finansų ministrė turėjo priimti reikšmingus sprendimus <...> Tai buvo rizikingas žingsnis, su Rytais cirkai menki, bet tie dalykai buvo padaryti. <...>

Kitas karas buvo su aršiais finansų pasaulio dalyviais – greitųjų kreditų bendrovėmis. Ingrida pasiėmė šią vėliavą, teko kovoti su ištisomis politinėmis partijomis“, – prisimena R. Kuodis.

Anot jo, G. Nausėda, priešingai nei I. Šimonytė, didesnėse politinėse kovose nėra dalyvavęs, dirbo privačiame sektoriuje, todėl I. Šimonytės siekis tapti prezidente jam atrodo nuoseklesnis.

Visuomenininkas A. Kaušpėdas sako, kad I. Šimonytės asmeniškai nepažįsta, tačiau savęs remiančio G. Nausėdą neįsivaizduoja dėl daugelio priežasčių. Viena jų, anot jo, yra tai, kad I. Šimonytė turi gerą skonį muzikai, menui, literatūrai, o tai, jam, kaip menininkui, daro gerą įspūdį.

„Ingrida niekad nesiekė populiarumo. Turėti tokią savybę, nesijaudinti dėl to, kaip tave kiti vertina, yra brandumo požymis. Žmogus subrendęs. Paaugliams tai būdinga – jie visada tikrinasi, ką tu apie manę galvoji? Tai yra nebrandaus žmogaus savybė.

Ingrida, kaip politikė, yra subrendusi 100 proc.“ – mano A. Kaušpėdas.

Nausėdą mato kaip nuoseklų ir operatyvų lyderį

Buvęs Klaipėdos miesto meras V. Grubliauskas G. Nausėdą pažįsta jau daugybę metų – kartu lankė berniukų chorą, abu yra kilę iš Klaipėdos.

„Aš akcentuočiau į šios dienos laikmetį. Prisimenu jo pirmąsias prezidento dienas be politinės partijos, save išsikėlęs, be ryškios garsiai skambančios politinės patirties ir gausybė iššūkių per šią kadenciją. Pagrindinė savybė, kurią aš akcentuočiau – pokytis, gebėjimas labai greitai įvertinti situaciją, labai operatyviai, adekvačiai ir priimti vienintelius teisingus sprendimus tose situacijose, o tų situacijų buvo labai daug“, – sako V. Grubliauskas.

G. Nausėdą parėmusių socialdemokratų garbės pirmininkas V. P. Andriukaitis sako, kad su G. Nausėda nėra artimai pažįstamas.

„Nuo 2019 m. iki dabar jis padarė didelę pažangą, didelių klaidų nepadarė, kaip prezidentas. Šiuo atveju mes turime labai gerą situaciją analizuojant vieną kaip premjerę, o kitą prezidentą. Jie turi visiškai skirtingas konstitucines funkcijas, absoliučiai. Konstitucinių funkcijų kontekste, užsienio ir gynybos, saugumo politikoje aš jam didelių priekaištų neturiu.

NATO summit‘as praėjo puikiai, jo pozicijos nuoseklios, Vokietijos brigados klausimas taip pat, užsienio politikos klausimuose jis atrodo korektiškai, turi gerą vardą EVT ir turi gerą bendravimą su kitų šalių premjerais ar prezidentais“, – komentuoja V. P. Andriukaitis.

Socialdemokratų pirmininkės pavaduotoja D. Šakalienė sako, kad G. Nausėdą palaiko ne tik dėl to, kad jos partija parėmė G. Nausėdą. Ji pastebi, kad pagrindinė sritis, kurioje dirba šalies prezidentas, yra gynyba ir užsienio politika.

„Manau, kad jis čia daro labai gerą, puikų darbą. Nuo tokių situacijų, kur visos mūsų valstybės poziciją gerai atstovauja, iki situacijų, kur yra jos asmeninė iniciatyva ir drąsa, kas nėra visai populiaru tam tikrame socialiniame burbule pripažinti. Ta drąsa yra akivaizdi. Kai kalbame apie 2022 m. vasario 23 d., kai Liublino formatu susitiko prezidentai Nausėda, Duda ir Zelenskis Kyjive, tai parodo apie suvokimą tam tikrų labai sudėtingų klausimų“, – sako D. Šakalienė.

Prezidento rinkimų antrasis turas vyks jau šį sekmadienį, gegužės 25 d. Balsuoti galima jau nuo antradienio, gegužės 21 d. Informaciją apie balsavimo vietas galite rasti VRK puslapyje.