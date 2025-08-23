Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Baisi avarija kelyje Vilnius-Druskininkai: du jaunuoliai – ligoninėje

2025-08-23 15:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 15:49

Šeštadienio popietę, kelyje A4, netoli Paluknio aerodromo, kelyje Vilnius-Druskininkai, ties posūkiu į Madžiūnus, susidūrė du lengvieji automobiliai ir vilkikas.

Baisi avarija kelyje Vilnius-Druskininkai: du jaunuoliai – ligoninėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Šeštadienio popietę, kelyje A4, netoli Paluknio aerodromo, kelyje Vilnius-Druskininkai, ties posūkiu į Madžiūnus, susidūrė du lengvieji automobiliai ir vilkikas.

REKLAMA
5

Pirminiais duomenimis, lengvųjų automobilių vairuotojai niekuo dėti.

Audi“ sustojo kelyje, nes norėjo atlikti posūkį. Ir į jo automobilį rėžėsi vilkikas. Smūgis buvo stiprus, tad „Audi“ iššoko į priešpriešinę eismo juostą bei susidūrė su „Volkswagen“ automobiliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baisi avarija kelyje Vilnius-Druskininkai: du jaunuoliai – ligoninėje
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Baisi avarija kelyje Vilnius-Druskininkai: du jaunuoliai – ligoninėje

Nukentėjo „Audi“ važiavę du jaunuoliai – vaikinas ir mergina. Jie išvežti į ligoninę. Dėl avarijos yra apsunkintas eismas.

„Volkswagen“ važiavę žmonės nenukentėjo. Visi vairuotojai – blaivūs.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų