Pirminiais duomenimis, lengvųjų automobilių vairuotojai niekuo dėti.
„Audi“ sustojo kelyje, nes norėjo atlikti posūkį. Ir į jo automobilį rėžėsi vilkikas. Smūgis buvo stiprus, tad „Audi“ iššoko į priešpriešinę eismo juostą bei susidūrė su „Volkswagen“ automobiliu.
Baisi avarija kelyje Vilnius-Druskininkai: du jaunuoliai – ligoninėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Nukentėjo „Audi“ važiavę du jaunuoliai – vaikinas ir mergina. Jie išvežti į ligoninę. Dėl avarijos yra apsunkintas eismas.
„Volkswagen“ važiavę žmonės nenukentėjo. Visi vairuotojai – blaivūs.
Šaltinis:
tv3.lt
