Avarija Vilniuje: maršrutinis autobusas nuvažiavo nuo kelio

Lapkričio 27 d., 18.43 val. Ukmergės gatvėje ties sankryža su Saltoniškių gatve maršrutinis autobusas nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į kelio ženklus.
„Važiuojant link vadinamojo Pedagoginio žiedo, autobusui galimai įvyko techninė problema, ir kabino du lengvuosius automobilius „Audi“ ir BMW“, – BNS sakė budintis pareigūnas.
„Įvyko techninis eismo įvykis. Mums vairuotojas pasakė, kad atsisakė stabdžiai“, – nurodė budėtojas.
Visa laimė, nei autobuso keleiviai, nei lengvųjų automobilių vairuotojai nenukentėjo.
VVT komentaras
Kaip teigia „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT), dėl įvykio nedelsiant buvo pradėtas vidinis tyrimas, o atlikus autobuso patikrą nustatyta, kad stabdžių sistema veikia tinkamai.
„Šiam autobusui 2025 m. lapkričio 25 d. atlikta privalomoji techninė apžiūra, kurios galiojimas yra iki 2026 m. gegužės 25 d. Pagal galiojančius reikalavimus viešojo transporto priemonėms techninė apžiūra atliekama kas pusmetį.
Bendradarbiaujame su policija, teikdami visą reikalingą informaciją“, – rašoma VVT pranešime.
