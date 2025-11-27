 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: maršrutinis autobusas nuvažiavo nuo kelio

Papildyta VVT komentaru
2025-11-27 19:57 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-11-27 19:57

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje nuo kelio nuvažiavo 3G maršrutinis autobusas. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Autobuso avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
13

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje nuo kelio nuvažiavo 3G maršrutinis autobusas. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Autobuso avarija Vilniuje
FOTOGALERIJA. Autobuso avarija Vilniuje

Lapkričio 27 d., 18.43 val. Ukmergės gatvėje ties sankryža su Saltoniškių gatve maršrutinis autobusas nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į kelio ženklus.

„Važiuojant link vadinamojo Pedagoginio žiedo, autobusui galimai įvyko techninė problema, ir kabino du lengvuosius automobilius „Audi“ ir BMW“, – BNS sakė budintis pareigūnas.

„Įvyko techninis eismo įvykis. Mums vairuotojas pasakė, kad atsisakė stabdžiai“, – nurodė budėtojas.

Visa laimė, nei autobuso keleiviai, nei lengvųjų automobilių vairuotojai nenukentėjo.

VVT komentaras

Kaip teigia „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT), dėl įvykio nedelsiant buvo pradėtas vidinis tyrimas, o atlikus autobuso patikrą nustatyta, kad stabdžių sistema veikia tinkamai.

„Šiam autobusui 2025 m. lapkričio 25 d. atlikta privalomoji techninė apžiūra, kurios galiojimas yra iki 2026 m. gegužės 25 d. Pagal galiojančius reikalavimus viešojo transporto priemonėms techninė apžiūra atliekama kas pusmetį.

Bendradarbiaujame su policija, teikdami visą reikalingą informaciją“, – rašoma VVT pranešime.

Tai
Tai
2025-11-27 20:42
plaukit Nerimi, avys. Bybūnskas juk pripirko ten kažkokių lašišų.
Atsakyti
Vilnietis
Vilnietis
2025-11-27 20:33
10 metų nevažinėjau viešuoju transportu bet šią savaitę teko 3 kartus pavažiuoti su autobusu 75. Visuose trijuose ant panelės degė "check engine" o viename ABS neveikė. O piktas vairuotojas azijietis rusiškai telefonu skundėsi draugui kad centus moka ir reikia bėgti į vakarus. Vienu žodžiu nuo 90-ųjų metų VVT nieko nepasikeitė.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
