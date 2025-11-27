Avarija Vilniuje: maršrutiniam autobusui sugedo stabdžiai

Lapkričio 28 d., 18.43 val. Ukmergės gatvėje ties sankryža su Saltoniškių gatve maršrutinis autobusas nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į kelio ženklus.
Autobusas kliudė 2 lengvuosius automobilius – BMW ir „Audi“.
Pirminiais duomenimis, autobusui besileidžiant nuo Šeškinės kalno, sugedo transporto priemonės stabdžiai.
Visa laimė, nei autobuso keleiviai, nei lengvųjų automobilių vairuotojai nenukentėjo.
