  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: maršrutiniam autobusui sugedo stabdžiai

2025-11-27 19:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 19:57

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje nuo kalno važiuojančiam 3G maršrutiniam autobusui sugedo stabdžiai. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Autobuso avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
13

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje nuo kalno važiuojančiam 3G maršrutiniam autobusui sugedo stabdžiai. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Autobuso avarija Vilniuje
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Autobuso avarija Vilniuje

Lapkričio 28 d., 18.43 val. Ukmergės gatvėje ties sankryža su Saltoniškių gatve maršrutinis autobusas nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į kelio ženklus.

Autobusas kliudė 2 lengvuosius automobilius – BMW ir „Audi“.

Pirminiais duomenimis, autobusui besileidžiant nuo Šeškinės kalno, sugedo transporto priemonės stabdžiai.

Visa laimė, nei autobuso keleiviai, nei lengvųjų automobilių vairuotojai nenukentėjo.

