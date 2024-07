Įvairiuose miestuose išvartyti medžiai, apgadintas žmonių turtas, o dėl stiprios liūties patvino kai kurios gatvės. Kai kurie keliai nepravažiuojami.

Dalis gyventojų neturi elektros.

(23 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvoje siaučia audra: virsta medžiai, be elektros – šimtai tūkstančių vartotojų

Dėl audros atšaukiami ir kai kurie skrydžiai.

Kaip skelbia „Orai ir klimatas Lietuvoje“, audrą Lietuvoje sukėlė ciklonas Kristi. Anot specialistų, ir pirmadienį laukia stiprus vėjs bei smarkus lietus.

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Audros padariniai Vilniuje Gulbinėlių g.

12:34 | Vilniaus oro uoste dėl sudėtingų oro sąlygų nenusileido lėktuvas

Pirmadienį 11 val. Vilniaus oro uoste dėl sudėtingų oro sąlygų nenusileido lėktuvas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos IT produktų kūrėjas Liudas Baronas grupėje „Orų entuziastai“ paskelbė vaizdo įrašą iš įvykio vietos.

Siaučiant audrai, pirmadienio rytą Vilniaus oro uoste atšaukti du skrydžiai, dar du nukreipti į kitus oro uostus.

Tuo metu Kauno oro uoste, pasak LTOU, šiąnakt dėl stipraus vėjo nesileido ir į atsarginius oro uostus buvo nukreipti orlaiviai, kurie skrido iš Neapolio bei iš Jungtinėje Karalystėje esančio Lutono oro uosto. Kauno oro uoste taip pat ryte nesileido dar vienas krovininis orlaivis, kuris nutūpė Varšuvoje.

12:18 | Kelmės rajone beveik 3400 vartotojų neturi elektros, daliai sutriko vandens tiekimas

Dėl audros Kelmės rajone elektros neturi apie 3 400 vartotojų, praneša savivaldybė. Visoje Lietuvoje be elektros liko apie 170 tūkst. vartotojų.

„Kelmės vanduo“ skelbia, kad dėl elektros gedimų dalyje Kelmės rajono gyvenviečių turime vandens tiekimo sutrikimų.

„Kai tik ESO pašalins elektros gedimus, atnaujinsime vandens tiekimą. Atsiprašome už nepatogumus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ praneša įmonė.

12:13 | Grigiškėse užgriuvus medžiui žuvo žmogus

Lietuvoje siaučiant audrai, Vilniuje, Grigiškėse, pirmadienį užvirtus medžiui žuvo žmogus.

„Yra informacija apie vieno žmogaus žūtį, užgriuvo medis Grigiškėse. (...) Aplinkybių konkrečių neturime, bet informacija tokia, užvirto medis ir žūtis“, – BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Vida Šmigelskienė.

Anot jos, incidentas nutiko apie 9 valandą.

Pasak V. Šmigelskienės, ugniagesiai dėl audros yra gavę daugiau kaip 400 pranešimų dėl ant kelių, pastatų, automobilių užvirtusių medžių ir kitų audros padarinių, daugiausia iškvietimų sulaukta Alytaus, Marijampolės, Klaipėdos, Kauno savivaldybėse.

„Noriu priminti gyventojams, kad nepaliktų po medžiais automobilių, niekas negali nuspėti, kaip gali klostytis, vėjo gūsis gali nuversti medį, kuris labai tikėtina, kad gali lūžti. (...) Savo saugumu turi pasirūpinti kiekvienas žmogus, kiekvienas gyventojas turi įvertinti visas aplinkybes, ar leistis į kelionę, ar važiuoti, nesiliesti jokiu būdu prie nukritusių laidų“, – kalbėjo PAGD atstovė.

Vėjas sekmadienio vakarą ir pirmadienį pridarė daug žalos daugelyje šalies vietų – nulaužta daug medžių šakų, išversta medžių, nutraukta elektros linijų.

12:13 | Akmenėje aktyvuojamas Ekstremalių situacijų operacijų centras

Akmenėje aktyvuojamas Ekstremalių situacijų operacijų centras, praneša rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. Jo teigimu, visos tarnybos šalina audros padarinius.

„Papilėje ir Aglonuoje nėra elektros. Papilėslje piliakalnių nuošliaužos.

Tikrinamos užtvankos. Išversta daugybė medžių. Tvintsta gatvės, namų rūsiai, laukai“, – socialiniame tinkle rašo meras.

12:08 | Audrai išvarčius medžius sostinės kapinėse, „Ecoservice“ ragina atidėti jų lankymą

Vilniaus kapines prižiūrinti aplinkotvarkos bendrovė „Ecoservice“ ragina gyventojus šią savaitę nevykti lankyti artimųjų kapų.

„Vėjas kapinėse prilaužė šakų ir išvartė medžių. Šiuo metu dirbame, kad kuo operatyviau pašalintume audros padarinius. Deja, matome, kad kai kurie antkapiai buvo apgadinti. Vis dėlto labai prašome gyventojų neskubėti į kapines ir palaukti, kol jose lankytis taps saugu“, – sako Diana Lubė, „Ecoservice“ teritorijų priežiūros verslo direktorė.

Taip pat bendrovės prižiūrimuose Lazdynų ir Karoliniškių Vilniaus mikrorajonuose audros padarinių tvarkymas užtruks kelias dienas. Daugiausia tai nulūžusios šakos, apgadinti gėlynai.

„Fiksuojame, kad visame Vilniuje yra išvartyta dalis atliekų konteinerių: darbuotojai stengiasi kuo operatyviau juos sutvarkyti. Pamačius į šoną nupūstą konteinerį kviečiame grąžinti jį į vietą arba apie tai pranešti mūsų specialistams“, – sako Daiva Skrupskelienė, „Ecoservice“ Atliekų surinkimo verslo direktorė.

Pranešti apie audros išvartytus konteinerius galima nemokamu „Ecoservice“ kontaktų centro telefonu +370 800 53533 arba el. paštu [email protected].

12:03 | Vilniuje audros padarinius šalina gausios pajėgos: prašo gyventojų nesilankyti šiose vietose

Dėl audros Vilniuje jau užregistruota apie 120 pranešimų apie išvartas, skelbia Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“. Skelbiama, kad pirmiausia tvarkomos tos vietos, kurios trukdo judėti viešajam transportui.

Su išvartomis dirba 10 „Grinda“ ekipažų, papildomai padeda ir 17 miesto priežiūros įmonės „Stebulė“ komandų. Papildomi 6 ekipažai tvarko lietaus nuotekų groteles, kad gatvės nepatvintų.

„Ekipažai stengiasi operatyviai šalinti kliūtis eismui, tačiau audrai įsismarkaujant, tikėtina, kad šie darbai gali užtrukti.

Kadangi išlieka stiprus vėjas, o lietus apsunkina medžių šakas, gyventojus prašome nesilankyti kapinėse, miškuose, parkuose. Planuodami kelionės maršrutą ir laiką naudokitės navigacijos programėlėmis, taip pat įvertinkite galimybę atidėti keliones.

Pastebėję nulūžusiais šakas, išverstus medžius, įgriuvas, išplovas, kuo skubiau praneškite „Grindos“ budinčiu telefonu 1355“, – praneša „Grinda“.

11:58 | Per parą vietomis iškrito viso liepos mėnesio kritulių norma

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT) skelbia, kad pastarąją parą Lietuvoje iškrito labai daug kritulių. Vietomis šiaurės vakariniuose rajonuose iškrito viso liepos mėnesio kritulių norma.

Katastrofiniai lietūs (intensyvumas siekė >80 mm per 12 val.) užfiksuoti Šiauliuose, Joniškyje, Mažeikiuose, Telšiuose ir Laukuvoje. Likusioje šalies dalyje stebėti stichiniai (50–79 mm/12 val.) ir pavojingi (15–49 mm/12 val.) lietūs. Dėl tokio smarkaus lietaus visoje Lietuvoje stebimas vandens lygio kilimas.

Didžiausias kritulių kiekis per 24 valandas buvo išmatuotas:

Telšiuose – 117,1 mm (o tai sudaro net 139 % liepos mėn. normos);

Šiauliuose – 107,4 mm (131 % liepos mėn. normos);

Laukuvoje (Šilalės r.) – 103,6 mm (122 % mėnesio normos);

Aunuvėnuose (Kelmės r.) – 99 mm (136 %);

Mažeikiuose – 89 mm (120 %).

LHHMT primena, jog 100 mm atitinka 100 litrų vandens kiekį, kuris būtų išpiltas į 1 kvadratiniame metre. Kitaip tariant, 100 litrų apytiksliai atitinka 10 didelių kibirų vandens.

11:31 | ESO: dėl didelio vėjo ir liūčių elektros šalyje neturi beveik 165 tūkst. vartotojų

Dėl Lietuvą tebesiaubiančio didelio vėjo ir smarkių liūčių pirmadienį 11 val. su elektros tiekimo sutrikimais buvo susidūrę arba jos iš viso neturėjo maždaug 165 tūkst. vartotojų, daugiausia Vilniaus rajone.

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) skelbia, kad dėl stichijos elektros neturinčių gyventojų yra visuose Lietuvos regionuose, o blogos oro sąlygos neleidžia greitai pašalinti gedimų.

„Nėra nepaveikto regiono“, – BNS teigė ESO atstovė Rasa Juodkienė.

Jos teigimu, dėl blogų oro sąlygų ne visus nutrauktus laidus pavyksta greitai sutvarkyti ir atstatyti elektros tiekimą.

„Dėl tokių sąlygų tiesiog negalime tam tikrų darbų atlikti, pavyzdžiui, negalima pasikelti su bokšteliais prie laidų, negalima tų nutraukimų sujungti. Yra aibė darbų, kurių dėl oro sąlygų vis dar negalima dirbti“, – teigė ESO atstovė.

Pasak R. Juodkienės, daugiausia elektros tiekimo sutrikimų – Vilniaus rajone.

„Daugėja neturinčių elektros vartotojų, nes mes patys juos atrandame, registruoja verslai, stiprus vėjas tebepučia ir lyja“, – teigė ji.

ESO atstovės teigimu, dėl virtusių medžių, kritusių nulaužtų šakų pažeistas elektros linijas tvarko beveik 500 žmonių.

Pirmadienį vėjo gūsiai Lietuvoje siekia maždaug iki 20–25 metrų per sekundę, vietomis jie šiek tiek stipresni.

11:30 | Audra neaplenkė Kėdainių: gausiai virtę medžiai gadino gyventojų turtą

Sekmadienį prasidėjusi ir iki šiol tebesitęsianti audra neaplenkė ir Kėdainių rajono. Medžius vertusiam gūsingam vėjui, apgadinti mažiausiai keturi automobiliai, nuversta autobusų stotelė, rašo portalas „Rinkos aikštė“.

Portalo žiniomis, daugiausia žalos patyrė P. Lukšio gatvės gyventojai. Čia, ties vienu iš daugiabučių, medžiai ir jų šakos užvirto ant kelių automobilių, kurių, gyventojų teigimu, apgadinti mažiausiai keturi. Tuo metu Respublikos gatvėje vėjas nuvertė autobusų stotelės paviljoną.

Tačiau medžiai ne tik gadino kėdainiškių turtą, bet ir blokavo gatves. Pranešama, kad nuvirtęs medis užvertė išvažiavimą iš vieno Chemikų gatvėje esančio daugiabučio namo kiemo.

Tiesa, medžiai griuvo ant kelių ir rajone – Justinavos soduose, Babėnuose. Pasak portalo, dėl nuvirtusio medžio taip pat buvo sustojęs eismas keliu Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys, taip pat ties Kaplių kaimu.

Tuo metu, kiek rajono gyventojų audros metu liko be elektros, dar tikslinama.

10:57 | Vėtra Jonavoje be elektros paliko apie 8 tūkst. vartotojų

Dėl Lietuvoje siaučiančios audros, ESO teigimu, Jonavos rajone pirmadienio rytą be elektros buvo likę apie 8 tūkst. vartotojų.

Kaip skelbia miesto savivaldybė, Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras pranešė, dėl sutrikusio ryšio negali teikti paslaugų ir aptarnauti pacientų.

Sustiprinę pajėgas specialistai dirba siekdami pašalinti sutrikimus kuo greičiau, tačiau įspėja, kad darbai gali užtrukti, ragina gyventojus, jei yra galimybė, naudoti generatorius.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad kai kuriose Lietuvos rajonuose pirmadienį fiksuotos katastrofinės liūtys, daugelyje vietovių – stichiniai lietūs.

Vietomis šiaurės vakariniuose rajonuose iškrito visos liepos mėnesio kritulių norma. Dėl smarkaus lietaus visoje Lietuvoje stebimas vandens lygio kilimas.

10:52 | Audra siaučia ir Vilniaus rajone: savivaldybė kreipiasi į gyventojus

Vilniaus rajono savivaldybė informuoja, kad dėl besitęsiančios audros dalis seniūnijų yra likusios be elektros, vandens, mobiliojo ryšio, eismo sąlygas trikdo keliuose nuvirtę medžiai. Savivaldybė sušaukė specialų posėdį, apie reikalingą pagalbą kviečia gyventojus pranešti specialiais kontaktais.

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus, šiuo metu Šatrininkų, Kalvelių, Bezdonių, Marijampolio, Mickūnų, Lavoriškių, Nemėžio, Riešės, Nemenčinės miesto ir dalis aplinkinių gyvenviečių yra likusios be elektros, vandens, ne visur veikia mobilusis ryšys, nuvirtę medžiai sutrikdė eismą.

„Šiandien ryte skubiai sušaukiau specialų posėdį, kuriame dalyvavo administracijos direktorius, savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro specialistai ir kiti atsakingi darbuotojai. Aptarėme susidariusią situaciją. Dėl dingusios elektros negali veikti dalis savivaldybės pavaldžių įstaigų, todėl prašome gyventojų supratingumo, jei nepavyksta su jomis susisiekti. Siekdami padėti gyventojams aktyvavome savivaldybės pagalbos telefono numerį ir el. paštą, kuriais galite pranešti apie reikalingą pagalbą ar pastebėtus liūties ir vėjo padarinius, keliančius grėsmę”, – informuoja R. Duchnevič.

Gyventojai gali kreiptis tel. +370 5 275 1990, +370 5275 6925, el. p. [email protected].

Kaip praneša meras, savivaldybė savo valdomus objektus padės sutvarkyti, o apie tuos objektus, kurie priklauso kitoms valstybės institucijoms – joms bus perduota informacija.

„Toliau stebėsime situaciją dienos eigoje ir pranešime apie tolimesnius veiksmus. Esant galimybei, rekomenduojama likti namuose, atidėti nebūtinas keliones“, – teigia R. Duchnevič.

Taip pat primename, kad elektros sutrikimus galite registruoti ESO interneto svetainėje www.eso.lt, dėl neatidėliotinos pagalbos skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112.

10:47 | Dėl audros vėluoja traukiniai

Lietuvoje siaučianti audra ir jos padariniai turi įtakos ir LTG grupės veiklai – dėl užvirtusių ant bėgių medžių ir elektros tiekimo sutrikimų keleiviniai traukiniai vėluoja mažiausiai valandą, praneša „Lietuvos geležinkeliai“.

Visoje Lietuvoje ant bėgių užvirtę medžiai, Latvijoje netoli Rygos traukinių eismas dėl atstatymo darbų, susijusių su audra, sustabdytas, todėl nuo Jelgavos iki Rygos traukinio keleiviams šįryt buvo užsakyti autobusai.

Lietuvoje labiausiai pažeisti maršrutai: Vilnius–Turmantas, Vilnius–Kaunas, Šiauliai–Ryga. Šiuose Vilnius–Klaipėda, Mažeikiai–Panevėžys, Vilnius–Varėna ruožuose traukiniai gali vėluoti apie valandą. Informaciją atnaujinsime interneto svetainėje https://ltglink.lt/.

LTG grupė apgailestauja, kad dėl audros ir jos sukeltų padarinių keleiviai patyrė nepatogumų – šiai minutei buvo paveikta apie 30 traukinių, informacija nuolat atnaujinama, kadangi audra Lietuvoje vis dar nerimsta.

Elektros tiekimas nutrūkęs Kenos, Šeštokų ir Radviliškio terminaluose, taip pat ruožuose nuo Radviliškio iki Mažeikių ir Joniškio link, ruože Naujoji Vilnia–Turmantas užfiksuota nuvirtusių medžių. Lietuvoj yra virš 60 brigadų, kurios joms priskirtuose regionuose operatyviai šalina sutrikimų priežastis. Šiuo metu pagrindiniuose geležinkelių tinklo keliuose ant bėgių esančios kliūtys pašalintos, tačiau suplanuoti krovinių pervežimai gali vėluoti iki 24 val., pašalinus kliūtis pirmiausia suteikiant galimybę judėti keleiviniams traukiniams.

Dėl itin didelio vėjo iki dienos pabaigos bus apribotas ir intermodalinių terminalų darbas.

Šiuo metu dedamos visos pastangos, kad visi geležinkelių infrastruktūros trikdžiai būtų pašalinti kuo greičiau ir tiek keleivinių, tiek krovininių traukinių eismas būtų atnaujintas.

10:36 | Siaučiant audrai Vilniaus ir Kauno oro uostuose netūpė lėktuvai, atšaukti skrydžiai

Siaučiant audrai, pirmadienio rytą Vilniaus oro uoste atšaukti du skrydžiai, dar du nukreipti į kitus oro uostus. Tuo metu Kaune nenusileido trys lėktuvai.

Kaip BNS informavo Lietuvos oro uostai (LTOU), dėl prastų oro sąlygų į atsarginius oro uostus nukreipti iš Korfu salos Graikijoje ir Helsinkio į Vilnių skridę lėktuvai, taip pat atšaukti planuoti skrydžiai į Lietuvos sostinę iš Rygos (numatytas atvykimo laikas 8.25 val.) bei Stambulo (10.40 val.).

Lėktuvas iš Korfu nukreiptas į Varšuvą, o iš Helsinkio pakilęs orlaivis turėjo atgal leistis Suomijos sostinėje.

Vilniaus oro uosto interneto puslapyje skelbiamame tvarkaraštyje nurodoma, kad 9.10 val. nepakilo lėktuvas iš Vilniaus į Rygą, o 9.55 val. į Helsinkį.

Taip pat vieną valandą vėlavo išvykti 7.50 val. turėjęs pakilti lėktuvas į Amsterdamą, 22 minutėmis vėliau įvyko 8.35 val. planuotas reisas į Varšuvą. Be to, tik 11.45 val. įvyko 9.15 val. planuotas skrydis iš Vilniaus į Korfu.

Tuo metu Kauno oro uoste, pasak LTOU, šiąnakt dėl stipraus vėjo nesileido ir į atsarginius oro uostus buvo nukreipti orlaiviai, kurie skrido iš Neapolio bei iš Jungtinėje Karalystėje esančio Lutono oro uosto.

Kauno oro uoste taip pat ryte nesileido dar vienas krovininis orlaivis, kuris nutūpė Varšuvoje.

09:54 | Paaiškino, kodėl į telefonus neišsiuntė žinučių apie audrą: užklupo netikėtai

Sekmadienį ir pirmadienį visą Lietuvą talžo audra, lūžta medžiai, semiamos kai kurios teritorijos, o sinoptikai prognozuoja rekordinį kritulių kiekį ir pavojingą vėją. Tačiau gyventojai apie stichijos pavojų nebuvo įspėti trumposiomis žinutėmis.

Aiškėja, kad įspėti gyventojus turėję pareigūnai apie stichiją sužinojo per vėlai. Dėl to gyventojų iki šiol ir neinformavo.

Naujienų portalą tv3.lt Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informavo, kad pranešimai gyventojams neišsiųsti dėl to, kad audra užklupo netikėtai.

Departamento Komunikacijos skyriaus vedėja Vida Šmigelskienė patvirtino, kad jos atstovaujamą tarnybai hidrometeorologai sekmadienį pateikė informaciją apie galimą lietų ir vėją.

„Tiek lietus, tiek vėjas stiprėjo palaipsniui. Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai 2024 m. liepos 28 dienai ir 29 nakčiai nebuvo prognozuojami, todėl perspėjimo pranešimai nebuvo siunčiami“, – paaiškino V. Šmigelskienė.

Vis dėlto Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba dar sekmadienį po 14 val. išplatino pranešimą, kad orus lems stiprus ciklonas ir per dvi dienas gali iškristi viso mėnesio kritulių norma.

Be to, visoje Lietuvoje žmonės nuo sekmadienio popietės pastebėjo, kad kyla didžiulis vėjas, ilgainiui dar labiau sustiprėjęs ir ėmęs versti medžius. Dabar jo gūsiai siekia iki 24 m/s.

09:50 | „Grinda“: Vilniuje sąlygos išlieka sudėtingos

Dėl audros sąlygos Vilniuje išlieka sudėtingos, praneša sostinės savivaldybės įmonė „Grinda“.

„Pirmadienį aktyvavome 8 papildomus ekipažus, padedančius greičiau tvarkytis su nuverstais medžiais ir nulaužtomis šakomis. Šiuo metu eilėje – dar beveik 30 taškų, kur eismas apsunkintas, tačiau prioritetas skiriamas toms gatvėms, kuriomis driekiasi viešojo transporto maršrutai“, – skelbia „Grinda“.

Pasak įmonės, nors kritulių kiekis gana didelis, visos tunelių ir viadukų siurblinės veikia tvarkingai, nepravažiuojamų gatvių neužfiksuota, o dalį lietaus vandens akumuliuoja Šeškinės lietaus parko kaupykla (užpildyta beveik 90 proc.) ir Karoliniškių valymo įrenginių kaupykla (užpildyta apie 70 proc.).

„Prognozės rodo, kad vėjas ir lietus aprims tik apie pavakarę. Jau dabar stebime, kad gatvių pakraščiuose kaupiasi vėjo nuplėšti lapai ir smulkesnės šakos; ilgainiui jie gali užnešti lietaus nuotekų groteles, tad dar keli dedikuoti ekipažai visame mieste jas valo.

Apie eismui Vilniuje trukdančius nulaužtus medžius ar semiamas gatves praneškite tel. 1355. Dėkojame“, – rašoma „Grindos“ puslapyje.

09:46 | Šiauliuose, Telšiuose ir Laukuvoje užfiksuoti katastrofiniai lietūs

Šiauliuose, Telšiuose ir Šilalės rajone, Laukuvoje, pirmadienį fiksuotos katastrofinės liūtys, daugelyje vietovių – stichiniai lietūs, BNS informavo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Jos duomenimis, trijuose miestuose iškrito daugiau kaip 90 milimetrų kritulių.

„Katastrofinis lietus, kur minėjau Šiauliuose, Telšiuose, Laukuvoje, per 12 valandų – virš 90 milimetrų, na tai čia viso mėnesio norma per pusę paros“, – BNS sakė meteorologas Gytis Valaika.

Katastrofiniu lietumi laikoma liūtis, kai iškrenta daugiau kaip 80 milimetrų kritulių per 12 valandų, stichinis lietus – tarp 50 ir 79 milimetrų.

09:44 | Dėl audros Vilniuje sutriko viešasojo transporto eismas

Vilniaus miesto savivadlybės susisiekimo įmonė JUDU skelbia apie viešojo transporto eismo sutrikimus.

„Dėl sudėtingų oro sąlygų bei kliūčių kelyje, visame mieste galimi viešojo transporto vėlavimai.

Daugelyje vietų autobusams ir troleibusams nėra galimybės pravažiuoti dėl nuvirtusių medžių ir nutrūkusių elektros laidų“, – skelbia JUDU.

Šiuo metu dėl nuvirtusio medžio ir nutrūkusių elektros laidų Sakališkių g. (tarp Sakališkių st. ir Birelių st.) negali pravažiuoti 76 maršruto autobusai. Jie apsisuka Sakališkių žiede.

Dėl nuvirtusio medžio Lazdynėlių g. negali pravažiuoti 21 maršruto autobusai.

„Rekomenduojame atidėti keliones, o jei būtina keliauti –planuotis iš anksto ir su laiko atsarga“, – primena įmonė.

09:31 | Ugniagesiai visoje Lietuvoje apie 400 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, 160 tūkst. namų ūkių liko be elektros

Lietuvoje nuo sekmadienio vakaro siaučiant stipriam vėjui ir lyjant gausiam lietui, ugniagesiai visoje Lietuvoje apie 400 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių.

Pačių medžių tikriausiai nuvirto kelis kartus daugiau, nes su audros padariniais kovoja ir pranešimus gauna ne vien ugniagesiai, bet ir komunalinės tarnybos, patys gyventojai. Be to, per vieną iškviertimą kartais šalinamos kelios dešimtys audros nuverstų medžių.

Pavyzdžiui, Kelmės rajone, vykdami šalinti ant trijų automobilių užvirtusių medžių, kol atvyko iki įvykio vietos, ugniagesiai pašalino pakeliui į iškvietimo vietą vykstant rastų nuvirtusių dar apie 30 medžių, kad galėtų pravažiuoti.

„Gavo pranešimą, kad Kukečių seniūnijoje, Burbaičių kaime, ant trijų automobilių užvirtę medžiai. Kol iš dislokacijos vietos atvyko į šitą vietą, pašalino tiek medžių“, – Eltai pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

Nuvirtę minėti medžiai buvo šalinami kelyje Kelmė-Šiauliai. Atvykus į Žemaitės gatvę nuo trijų automobilių pašalintas didelis medis.

Medžiai krito ne tik ant kelių, bet ir automobilių, pastatų. Pranešimų apie nukentėjusius negauta, Eltą pirmadienio rytą informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Iškvietimai pirmadienio rytą registruojami toliau.

Daugiausia pranešimų gauta iš Alytaus apskrities, Marijampolės, Kauno, Klaipėdos, Tauragės ir Vilniaus apskričių.

09:30 | ESO: dėl audros Lietuvoje be elektros liko daugiau nei 160 tūkst. vartotojų

Lietuvoje toliau siaučiant stipriam vėjui ir lyjant gausiam lietui, jau daugiau nei 160 tūkst. vartotojų yra palikti be elektros, praneša Energijos skirstymo operatorius (ESO).

„Naujausiais duomenimis yra virš 160 tūkst. vartotojų, kuriems yra sutrikęs elektros vartojimas. Gerokai daugiau virš 3 tūkst. taškų, kur yra pažeidimai, tai tiek oro linijos, tiek transformatorinės, aukštos įtampos linijos“, – Eltai teigia ESO atstovė Rasa Juodkienė.

„Visi matome, kad audros mastas didelis ir ji nerimsta“, – įspėjo ji.

Anot ESO atstovės, šiuo metu elektros visiškai neturi ir dalis aplink didžiuosius miestus įsikūrusių gyventojų.

„Yra tokių vietų (žiedinėse savivaldybėse – ELTA), kur, pavyzdžiui, dėl „Litgrid“ didžiųjų transformatorinių gedimų elektros visiškai nėra“, – paklausta apie tai, ar elektros tiekimas nutrūkęs aplink didžiuosius miestus esančiose savivaldybėse, atsakė ESO atstovė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė žiniasklaidai Edita Zdanevičienė informavo, kad iki pirmadienio 8 val. gauta apie 400 iškvietimų ugniagesiams dėl audros nuverstų medžių ar kitų jos padarinių

„Praėjusią parą, nuo sekmadienio vakaro prasidėjus stipriam vėjui ir lietui iki šios dienos ryto gavome 323 iškvietimus. Tai jau po 6 val. ryto, iki daugmaž 8 val. jų yra gauta daugiau nei 50“, – Eltai teigė E. Zdanevičienė.

„Tai yra labai dinamiška situaciją, tai ta progresija gali keistis. (...) Šiai minutei galime teigti, kad ugniagesiai apie 400 iškvietimų yra gavę“, – pridūrė ji.

09:15 | Užfiksavo pavojingą situaciją: dėl vėjo nutrauktų elektros laidų kibirkščiavo gatvės žibintas

Stipri audra pridaro žalos ne tik žmonių turtui, bet ir kelią pavojų gyventojų sveikatai. Šiauliuose užfiksuotas dėl vėjo nutrauktų elektros laidų kibirkščiuoja gatvės žibintas.

08:08 | Dėl audros atšaukiami kai kurie skrydžiai Vilniuje ir Rygoje

Didžiulė audra, prasidėjusi sekmadienį ir besitęsianti pirmadienį, problemų sukėlė ne tik dėl kritusių medžių, dingusios elektros, bet ir atšaukiamų lėktuvų skrydžių.

Vilniaus oro uostas skelbia, kad pirmadienį atšaukti bent du skrydžiai.

Lietuvos sostinėje 8:25 val. tuėjęs leistis lėktuvas iš Rygos nenusileis, nes „Air Baltic“ skrydis buvo atšauktas.

Taip pat atšauktas „Turkish Airlines“ skrydis iš Stambulo į Vilnių. Šiuo reiso lėktuvas turėjo leistis 10:40 val.

Nuo ankstaus ryto visi lėktuvai, skrendantys iš Vilniaus oro uosto, vėlavo.

Taip pat išskristi vėlavo lėktuvai iš Kauno oro uosto.

Rygos oro uostas praneša, kad atšauktas buvo šio ryto skrydis ne tik į Vilnių, bet ir į Helsinkį.

Šiame oro uoste vėluoja numatyti skrydžiai į Paryžių, Londoną, Splitą, Amsterdamą ir kt.

„Air Baltic“ oficialioje paskyroje socialiniame tinkle įspėja, kad dėl orų skrydžių tvarkaraštis keičiasi Vilniuje ir Rygoje, dėl to keleivius ragina pasitikrinti savo skrydžių statusą.

Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas informavo, kad kol kas dėl blogų oro sąlygų, be minėtų dviejų skrydžių iš Rygos ir Stambulo, kiti skrydžiai vyksta įprastai.

07:30 | Ugniagesiai visoje Lietuvoje apie 300 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių

Lietuvoje nuo sekmadienio vakaro siaučiant stipriam vėjui ir lyjant gausiam lietui, ugniagesiai visoje Lietuvoje apie 300 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių.

Jie krito ne tik ant kelių, bet ir automobilių, pastatų. Pranešimų apie nukentėjusius negauta, Eltą pirmadienio rytą informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Iškvietimai šalinti nuvirtusių medžių gauti nuo sekmadienio 6 val ryto iki pirmadienio ryto 6 val.

„Turim septynis išvykimus šalinti medžių nuo automobilių, penkis – nuo pastatų, informacijos apie nukentėjusius neturim“, – Eltą informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Robertas Šmitas.

Daugiausia pranešimų gauta iš Alytaus apskrities – apie 70, Klaipėdos apskrityje – 40, Tauragės apskrityje – 30. Vilniaus apskrityje – 25 iškvietimai.

06:55 | Dėl audros – sunki padėtis: ragina atidėti keliones ir dirbti iš namų

Vilniaus savivaldybės įmonė „Grinda“ pirmadienio rytą skelbia apie šalinamus audros padarinius.

„Pirmadienį iki 6.30 val. Vilniuje užregistruota daugiau nei 70 pranešimų apie išvartas, trukdančias eismui (Geležinio Vilko g. ties Vingio parku, kelias tarp Juodšilių ir Salininkų, Liepkalnio g., Avietyno g., Pagubės g. ir kitose vietose).

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žmonės dalijasi sukrečiančiais vaizdais: pas vienus – išvartyti medžiai, o kitų kiemai virto ežeru

„Grindos“ ekipažai stengiasi operatyviai šalinti kliūtis eismui, tačiau audrai įsismarkaujant, tikėtina, kad šie darbai gali užtrukti“, – socialiniame tinkle skelbia įmonės atstovai.

Žmonės raginami įvertinti galimybę atidėti keliones, o esant galimybei dirbti iš namų.

Apie Vilniuje pastebėtus trukdymus eismui (išvartas, šakas, užlietas gatves) praneškite tel. 1355.

06:11 | Orų prognozė gero nežada: įvardijo, kas laukia po audringos nakties

Pirmadienis bus audringas, sako sinoptikai. Po naktį siautusios audros laukia lietinga ir vėjuota diena.

Pirmadienio dieną daugelyje rajonų lietus, Rytų Lietuvoje daug kur smarkus. Kai kur galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 16–21, kai kur 22–27 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsniai.

Antradienį daug kur trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 21–26 laipsniai.

Liepos 28 d. šalyje stebimas nežymus vandens lygio svyravimas iki 10 cm. Numatomas vandens lygio kilimas. Didelėje dalyje šalies numatomi poplūdžiai. Didžiausias vandens lygio kilimas prognozuojamas šiaurinėje Lietuvos dalyje.

Vandens temperatūra upėse – 16–23, ežeruose – 21–24, Kuršių mariose – 21–23, Baltijos jūroje – 20–21 laipsnių šilumos.

Patarimus, kaip saugiai elgtis vandens telkiniuose rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.