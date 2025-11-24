 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Atnaujinta Antakalnio poliklinikos registratūra: investuota 835 tūkst. eurų

2025-11-24 11:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 11:11

Praėjusią savaitę sostinėje atidaryta atnaujinta Antakalnio poliklinikos registratūra. Jos remontui iš viso skirta apie 835 tūkst. eurų, iš kurių per 600 tūkst. eurų – Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos, pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

Atnaujinta Antakalnio poliklinikos registratūra: investuota 835 tūkst. eurų (nuotr. Elta)

Praėjusią savaitę sostinėje atidaryta atnaujinta Antakalnio poliklinikos registratūra. Jos remontui iš viso skirta apie 835 tūkst. eurų, iš kurių per 600 tūkst. eurų – Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos, pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

REKLAMA
1

Pasak savivaldybės, modernizuojant registratūrą įdiegta nauja eilių valdymo sistema, atnaujintas pagrindinis terminalas, atnaujinta rūbinė ir išplėsta savitarnos spintelių zona bei įrengta speciali vieta neįgaliųjų vežimėliams laikyti ir išduoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat sutvarkyta įstaigos lauko infrastruktūra – pakeista danga, įrengti pėsčiųjų takai.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, atnaujintos odontologinio skyriaus patalpos, už daugiau nei 1 mln. eurų įsigyta kompiuterinės, odontologinės, radiologinės, chirurginės ir kitos įrangos.  

REKLAMA

Savivaldybė artimiausiu metu ketina atnaujinti dar keturias sostinės gydymo įstaigas ir jų filialus.

Netrukus bus baigti Centro poliklinikos atnaujinimo darbai, kitų metų pradžioje – šios poliklinikos Vytenio bei Naujamiesčio filialuose, o metų pabaigoje – Lukiškių filiale. 

Karoliniškių poliklinikoje bus atnaujintos dvi registratūros – L. Asanavičiūtės ir Erfurto gatvėse įsikūrusiuose padaliniuose.

Šiuo metu remontas taip pat vyksta Grigiškių sveikatos priežiūros centre, atnaujinimo darbai suplanuoti ir Naujosios Vilnios poliklinikoje.

Iš ES fondų, skirtų Vilniaus miesto sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti iš ES fondų skirta daugiau nei 16 mln. eurų. 

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų