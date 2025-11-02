 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Atgimimo aikštėje rasta vertingų pamatų

2025-11-02 19:19 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 19:19

Atgimimo aikštę ruošiant išminavimui nustačius vertingų pamatų, Klaipėda spręs dėl tolesnės projekto eigos, skelbia LRT radijas.

Atgimimo aikštėje rasta vertingų pamatų (Lukas Balandis/BNS)

Atgimimo aikštę ruošiant išminavimui nustačius vertingų pamatų, Klaipėda spręs dėl tolesnės projekto eigos, skelbia LRT radijas.

Kaip rašė BNS, pernai vasarą pradėti aikštės rekonstrukcijos darbai yra sustabdyti nuo 2024-ųjų spalio, kai vykdant archeologinius tyrimus teritorijoje aptikti 27 sprogmenys.

Tuomet Lietuvos kariuomenė teritorijoje atliko žvalgybą ir pareikalavo savivaldybės atlaisvinti aikštę išminavimo darbams, tačiau aikštė iki šiol nėra visiškai išvalyta joje nustačius vertingų pamatų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tie reikalavimai, kurie buvo keliami iš jų pusės, kas turėtų būti padaryta iki kariškių išminavimo pradžios, jie yra dalinai tik padaryti, nes visi pamatai, jų liekanos, jie dar yra nepašalinti“, – LRT sakė Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.

Rasta apie 50 sprogmenų

Pasak jo, Atgimimo aikštės yra iš dalies išvalyta, jos atlaisvinimo metu rasti apie 50 sprogmenų išvežti neutralizuoti.

„Dabar sekantis žingsnis – priimti sprendimą dėl tolimesnės šito projekto eigos“, – nurodė A. Kamarauskas.

Kaip pažymėjo LRT radijas, pamatų liekanos negali būti pašalintos, kol jų neįvertino Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba. Ši dalį objektų yra pripažinusi vertingais, o dalies dar neįvertinusi laukdama dokumentų iš savivaldybės.

„Dalis struktūrų pripažinta jau vertingomis, tačiau dėl dalies radinių vertinimo buvo atidėtas sprendimas laukiant laiko, kai bus atlikti išsamesni archeologiniai ir architektūriniai tyrimai“, – visuomeniniam transliuotojui sakė Kultūros paveldo departamento Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vedėja Rita Kuncevičienė.

Ji pažymėjo, kad paveldosaugininkai turi gauti minėtų tyrimų išvadas iš savivaldybės. Anot A. Kamarausko, ši medžiaga komisijai paruošta, tačiau savivaldybė savo ruožtu laukia architektų nuomonės dėl pamatų apipavidalinimo projekte.

„Tokia užduotis yra pakelta bendraujant su architektų organizacijomis, tai kai turėsime tą viziją, tik tada norime kreiptis į komisiją, kad jie suorganizuotų posėdį ir jame priimtų sprendimus“, – kalbėjo vicemeras.

LRT žiniomis, vizijos rengimas gali užtrukti visą žiemą, o darbai Atgimimo aikštėje būti pratęsti kitąmet.

Teritorijoje radus didelį kiekį sprogmenų, nuo pernai lapkričio joje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

Atgimimo aikštės rekonstrukcijos viešojo pirkimo konkursą yra laimėjusi bendrovė „Infes“. Daugiau nei 21 mln. eurų vertės darbus planuota baigti iki 2027 metų gruodžio.

