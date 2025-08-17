Artėjant mokslo metams, profesoriaus perspėjimas: moksleivių sveikata prastėja, bet yra viena gera žinia

Nuo 1992 metų kas 10 m. atliekami mokinių fizinio pajėgumo tyrimai. Jų metu išmatuojami rodikliai, pagal kuriuos galima daryti išvadas apie mokinių sveikatą.
„Pavyzdžiui, jeigu daromas ištvermės testas, jis atspindi širdies kraujagyslių sistemą, kybojimas – viršutinės kūno dalies raumenų jėgos ištvermę, šuolis į tolį – kojų raumenų jėgą. Taip pat matuojame kūno masės indeksą“, – paaiškina biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos sporto universiteto profesorius Arūnas Emeljanovas.
Tyrimai atlikti 1992, 2002, 2012 ir 2022 m. 10 m. tarpas pasirinktas tam, kad būtų galima matyti pokytį tarp kartų. Naujausio tyrimo pagrindiniai vykdytojai – mokslininkai Brigita Miežienė ir Tomas Venckūnas, tyrimo vadovas – A. Emeljanovas.
Anot jo, tyrimų apie mokinių fizinį pajėgumą rezultatai rodo, kad mokinių sveikata prastėja beveik visais aspektais.
„Nuo 2012 iki 2022 metų pastebimas jau nebe toks prastėjimas, bet nuo 2002 iki 2012 buvo ypač blogas dešimtmetis, kalbant apie su mokinių sveikata susijusį fizinį pajėgumą“, – komentuoja profesorius.
Vaikai stambėja
Tyrimai parodė, kad per pastaruosius 30 metų suprastėjo mokinių ištvermė, kai kuriose amžiaus grupėse net 40 proc.
Moksleivių širdies ir kraujagyslių sistemos rodikliai sumažėjo apie 30 proc., o raumenų jėga – maždaug 15 proc. Vis daugiau laiko praleidžiant prie išmaniųjų ekranų, didėja akių ligų rizika, dažniau pasireiškia kaulų, sąnarių ir stuburo problemos.
Be to, kasmet blogėja vaikų ir paauglių kūno masės indekso rodikliai.
„Vaikai vis stambesni, tiek mergaitės, tiek berniukai. Pavyzdžiui, procentaliai yra daugiau nutukusių penktokų negu vienuoliktokų ar dvyliktokų. Nauja karta vis ateina stambesnė“, – pabrėžia profesorius.
„Tačiau noriu neišskirti Lietuvos, nes čia viso pasaulio problema. Praktiškai visame pasaulyje vaikai stambėja“, – pabrėžia profesorius.
Didžiausias blogis – telefonai
Paklausus, kokios priežastys lemia prastėjančią mokinių sveikatą, profesorius išskiria tris pagrindines: „Fizinio aktyvumo mažėjimas, laiko praleisto sėdint ilgėjimas ir nesubalansuota mityba, nes visi tyrimai rodo, kad nutukimas arba antsvoris taip pat mažina fizinį pajėgumą.“
A. Emeljanovas taip pat pabrėžia, kad pastaruoju metu didelis blogis mokinių sveikatai yra išmanieji įrenginiai, o konkrečiai – telefonai, nes vaikai juose praleidžia labai daug laiko ir tai daro sėdėdami.
Dėl to profesorius palaiko inciatyvą mokyklose uždrausti telefonus. Mat tai jau padariusios mokyklos dalijasi gerąja patirtimi.
„Kai kurie vadovai tai yra padarę ir labai džiaugiasi, nes kai vaikai neturi galimybės turėti mobiliųjų telefonų per pertraukas, jie neišsėdi vietoje. Jeigu turi telefoną, tai dažniausiai ir sėdi, ir, liaudiškai tariant, skrolina“, – sako A. Emeljanovas.
„Ką man sakė [mokyklų] vadovai: kai telefonų nėra, pirmomis savaitėmis buvo ir nesklandumų, ir peštynių, ir nesusipratimų, nes vaikai atpratę bendrauti. Praėjus kelioms savaitėms viskas labai gražiai grįžo 30–40 m. atgal, t. y. vaikai pradėjo bendrauti, patys organizuotis žaidimus ir pan.“, – pokalbius su mokyklų vadovais prisimena profesorius.
Ne viskas taip juoda: štai kuo šiuolaikiniai vaikai pranašesni už savo tėvus
Vis dėlto, nors mokinių sveikata prastėja, vienu dalyku pasidžiaugti galima – tai pusiausvyra. Pasirodo, šiuolaikinių vaikų pusiausvyra geresnė nei jų tėvų ar senelių.
Mokslininkai tam turi kelias teorijas. Viena iš jų yra ta, kad vaikai, gimę vėliau nei 1990-aisiais, nebuvo suvystomi.
„Tuo metu dar buvo mada vaiką iš karto suvystyti ir laikyti jį nejudantį savaitėmis. Manė, kad taip yra gerai. Gali būti, jog vaikų pusiausvyra gerėja todėl, kad vis dėlto dabar vaikai jau nesuvystomi, iš karto gali šiek tiek judėti“, – pasakoja A. Emeljanovas.
Kita teorija, kad prie geresnės vaikų ir paauglių pusiausvyros prisideda tas pats išmaniųjų technologijų naudojimas.
„Gali būti dėl to, jog žaisdami kompiuterinius žaidimus vaikai rankų pirštais padaro 100 tūkstančių smulkiosios motorikos judesių. Gali būti, kad tai duoda impulsus smegenims, o smegenys „atsidėkoja“, arba duoda atgalinį ryšį kaip geresnę pusiausvyrą“, – vieną iš mokslininkų keliamų versijų paaiškiną profesorius.
Geresnę pusiausvyrą taip pat lemia įvairių paspirtukų, riedžių, riedučių ir kitų priemonių, kurios anksčiau nebuvo tokios populiarios, naudojimas.
Nors iš pirmo žvilgsnio pusiausvyra atrodo ne tokia svarbi kaip, pavyzdžiui, raumenų jėga ar širdies sveikata, bėgant metams ji tampa vis svarbesnė, siekiant apsisaugoti nuo traumų ar net mirties.
„Noriu akcentuoti, kad pusiausvyra dažnai nuvertinama, bet iš tikrųjų pusiausvyra yra labai svarbi, ypač senjorystėje. Dabar vaikai to nesureikšmina, suaugusieji irgi ne, bet kai tampa senjorais, pusiausvyra tampa ypač svarbi dėl kritimų prevencijos. Kuo geresnė pusiausvyra, tuo mažiau kritimų, kuo mažiau kritimų, tuo mažiau kaulų lūžių, kuo mažiau kaulų lūžių, tuo mažesnis mirtingumas“, – pažymi A. Emeljanovas.
Ragina judėti visą šeimą
Paklausus, kaip reikėtų gerinti moksleivių sveikatą, patarimas Nr. 1, anot profesoriaus, yra kuo įvairesnės fiziškai aktyvios veiklos.
„Bėgimas yra labai gerai, bet jeigu kartais prijungsime dviratį, kartais plaukimą. Vaikams labai svarbūs žaidimai, ir kuo įvairesni – nuo lėkščiasvydžio iki klasikinių: krepšinio, tinklinio, rankinio ir t. t.“, – vardija A. Emeljanovas.
Tačiau tai turi daryti ne tik vaikas, bet ir visa šeima. Jeigu tėvai rodys pavyzdį, aktyvus bus ir pats vaikas.
„Labai svarbu tėvams būti fiziškai aktyviais kartu su vaikais, nes tai ne tik gerina aktyvumą, sveikatą ir fizinį pajėgumą, mažina nutukimo riziką, bet ir gerina tarpusavio vaikų ir tėvų santykius. Jeigu jie vaikšto į įvairius žygius, laipioja, važiuoja dviračiais, turi tradiciją, pavyzdžiui, šeštadienį eiti į baseiną ar kažkokią kitą veiklą, tai yra didžiulė vertybė“, – akcentuoja profesorius.
Jis priduria, kad aktyvios veiklos turėtų įtraukti visą šeimą, o ne tik mamą ir dukrą ar tėtį ir sūnų: „Geriau būtų, kad visi kartu kažką veiktų, nes tai tvirtina ir pačią šeimą.“
Skubus priminimas iš SAM: be šios pažymos neleis ne tik mokytis
Mažiau virusų, streso ir mažesnės eilės pas gydytojus – štai kodėl vidurvasarį puikus laikas atlikti profilaktinius vaikų sveikatos patikrinimus, primena SAM.
Ši kasmetinė procedūra yra būtina ne tik tam, kad vaikas ar paauglys galėtų lankyti ugdymo įstaigą: lopšelį-darželį, darželį, mokyklą. Mokinio sveikatos pažymėjimo reikia ir planuojant dalyvauti būrelių veiklose, vykstant į stovyklas.
„Įprastai į medikus kreipiamės sunegalavę, dėl atsiradusios konkrečios problemos. O šie profilaktiniai patikrinimai padeda išsamiai pasidomėti bendra vaiko ar pilnamečio mokinio sveikata, kai jis jaučiasi sveikas. Šis vizitas leidžia gydytojui nuodugniai įvertinti vaiko fizinę būklę, išaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius.
Ir geriausias metų laikas tai atlikti – vasara, kai poliklinikose mažiau sergančių pacientų, o vaikai nėra įsitempę dėl krūvio ugdymo įstaigose“, – pranešime spaudai cituojama sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Šis pažymėjimas pildomas visiems vaikams iki 18 metų amžiaus ir pilnamečiams mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.
Pažyma galioja visus metus, todėl tėvams rekomenduojama nelaukti paskutinių dienų prieš mokslo metus ir nuvesti vaikus pasitikrinti anksčiau.
Nepristačius pažymos apie vaiko sveikatos būklę galima susilaukti ir nuobaudos. Mokykla turi teisę pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, t. y. kada tėvai vengia leisti vaiką į mokyklą arba kliudo mokytis iki 16 metų, kreiptis į policiją. Šis nusižengimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 140 iki 300 eurų.
Kaip vertinama vaiko sveikata?
Patikra susideda iš dviejų dalių: sveikatos būklės įvertinimo, kurią pildo šeimos ar vaikų ligų gydytojas, ir dantų bei žandikaulių būklės įvertinimo, už kurį atsakingas gydytojas odontologas ar burnos higienistas. Kokiu eiliškumu bus atliekamas sveikatos patikrinimas nėra svarbu.
Nuo vaiko amžiaus priklauso profilaktinio sveikatos patikrinimo turinys. Jo metu gydytojai vertina vaiko psichomotorinę raidą (iki 4 metų), regą, klausą, atramos judamąjį aparatą, psichikos sveikatos būklę, pamatuoja ūgį, svorį, arterinį kraujo spaudimą bei atlieka kitus reikalingus tyrimus.
Radus pakitimų, vaikas ar pilnametis mokinys yra siunčiamas pas gydytoją specialistą konsultacijai arba tyrimams. Taip pat primenama apie pagal amžių rekomenduojamus ir Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondo lėšomis apmokamus skiepus.
Jei mokinys serga lėtine liga ar turi alergiją, mokinio sveikatos pažymėjime nurodomos pirmosios pagalbos priemonės, kurių gali prireikti, suteikiant skubią pagalbą mokykloje. Medikų rekomendacijos svarbios ugdymo įstaigoms parenkant mokiniui tinkamą sėdėjimo vietą klasėje, pritaikant maitinimą, užtikrinant tinkamos fizinio ugdymo programos parinkimą ar pritaikant ugdymo įstaigos aplinką specialiesiems mokinio poreikiams.
Gydytojas odontologas tikrina vaiko dantų bei žandikaulio būklę ir prireikus skiria gydymą. Taip pat moko taisyklingos burnos priežiūros, prireikus rekomenduoja atlikti burnos higieną, dantis padengti fluoridų preparatais ar nuolatinius krūminius dantis silantais.
Patikrinimas nemokamas, pažyma galioja metus
Vaiką iki 16 metų į gydymo įstaigą turi lydėti vienas iš tėvų arba atstovų. Nuo 16 metų paaugliai tikrintis sveikatos gali atvykti vieni. Sveikatos patikrinimo metu pacientas neturėtų karščiuoti ar sirgti užkrečiamosiomis ligomis.
Kasmetinis vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos tikrinimas nemokamai atliekamas toje gydymo įstaigoje, kurioje jis yra prirašytas.
Mokinio sveikatos pažymėjimas pildomas elektroniniu būdu. Atlikus vaiko ar pilnamečio mokinio profilaktinį sveikatos patikrinimą, tėvai informaciją gali matyti prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų sistemos asmeninės paskyros.
Mokinio sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo užpildymo datos. Naujas pažymėjimas gali būti išduotas dar nebaigus galioti anksčiau išduotajam dokumentui.
Higienos instituto duomenimis, 2023–2024 m. ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigas lankė 496 tūkstančiai (0–17 m.) mokinių, iš jų profilaktiškai sveikatą pasitikrino 86,4 procento vaikų ir 74,7 proc. atliktas profilaktinis dantų būklės įvertinimas.
Dantys buvo sveiki 34,9 proc. vaikų, 56,9 proc. patikrintųjų neturėjo sąkandžio patologijos. 20 proc. pasitikrinusių sveikatą nustatyta žandikaulio, o 23 proc. – pavienių dantų patologija.
64,5 procentų patikrintų vaikų buvo normalaus svorio, 13,5 proc. mokinių turėjo antsvorį, o 6 proc. buvo nutukę.
Ugdymo veikloje 2023–2024 m. be apribojimų galėjo dalyvauti 85,5 proc. vaikų.
Kviečia nemokamai patikrinti vaikų dantis
Valstybinė ligonių kasa (VLK) primena, kad vaikų profilaktinės odontologinės paslaugos ir reikalingos pažymos yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, todėl tėvams už jas mokėti nereikia.
Kaip rašoma pranešime spaudai, nuo vasario įsigaliojo net keturios naujos, iš PSD fondo finansuojamos, skatinamosios paslaugos vaikams. Jos apima ne tik profesionalią burnos higieną, bet ir vaikų mokymą taisyklingai valytis dantis, jų įpročių vertinimą bei dantų fluoravimą.
Be to, pagal poreikį iškart gali būti užpildoma ir sveikatos pažyma mokyklai. Paslaugos gali būti teikiamos kelis kartus per metus, priklausomai nuo vaiko amžiaus, ir padeda formuoti sveikus įpročius, užkirsti kelią ėduoniui ar kitoms ligoms dar jų pradžioje.
Šiemet reikšmingai pagerintas burnos higienistų paslaugų prieinamumas – sumažintas vienam specialistui tenkantis gyventojų skaičius, įstaigos skatinamos priimti daugiau specialistų, o teikiamos paslaugos – iš fondo kompensuojamos didesniu įkainiu. Tai reiškia, kad daugiau vaikų ir suaugusiųjų gali gauti geros kokybės paslaugas greičiau ir arčiau namų.
Suaugusiesiems taip pat skiriamas didesnis dėmesys – ligonių kasa finansuoja burnos, veido ir žandikaulių srities vėžio profilaktikos paslaugą. Ji padeda laiku pastebėti ikivėžinius ar vėžinius pakitimus ir siųsti pacientą specializuotai pagalbai gauti.
Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis, tereikia kreiptis į savo sveikatos priežiūros įstaigą ir užsiregistruoti gydytojo odontologo arba burnos higienisto konsultacijai.
