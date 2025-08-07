Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar keisis Vyriausybės sudėtis? Jau kalbama apie galimus pokyčius

2025-08-07 11:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 11:26

Pretendentei į premjeres Ingai Ruginienei tikinant, kad sprendimus dėl Vyriausybėje dirbančių ministrų tolesnio darbo priims tik po to, kai su jais susitiks, politiniuose kuluaruose jau kone savaitę kalbama apie galimus pokyčius Ministrų kabinete.

Ministrų kabinetas (Lukas Balandis/BNS)

Pretendentei į premjeres Ingai Ruginienei tikinant, kad sprendimus dėl Vyriausybėje dirbančių ministrų tolesnio darbo priims tik po to, kai su jais susitiks, politiniuose kuluaruose jau kone savaitę kalbama apie galimus pokyčius Ministrų kabinete.

14

Apie juos užsiminta ir viešai. Kaip teigė socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius, jei toliau liktų valdančiojoje daugumoje, planų keisti ministrus turi ir „Nemuno aušra“. Neformaliose diskusijoje kalbama, kad veikiausiai linkstama keisti teisingumo ministrą Rimantą Mockų bei Aplinkos ministerijai vadovaujantį Povilą Poderskį. Pirmasis dėmesio centre atsidūrė sulaukęs kaltinimų, esą jis bandė daryti įtaką Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovui Mindaugui Kairiui. Savo ruožtu P. Poderskio galimybes toliau tęsti darbus apsunkintų ne tiek atlikto darbo kokybė, kiek tai, jog jis šiose pareigose atsidūrė Gintauto Palucko iniciatyva. Nebelikus jo, nebėra motyvų laikyti ir patį P. Poderskį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, tai ne vieninteliai ministrai, kurių kėdės galimai susvyravo. Neoficialiai kalbama, kad savo likimu Vyriausybėje neturėtų būti užtikrintas ir šiuo metu jai laikinai vadovaujantis finansų ministras Rimantas Šadžius. 

Dėl pastarojo darbo, bendravimo ir apskritai laikysenos ne vienam socialdemokratui kilo klausimų. Esą netenkino ministro komunikacija su valdančiosios daugumos nariais. Kalbama, kad didelės chemijos nebuvo ir R. Šadžiui bendraujant su I. Ruginiene. Todėl dar iki socialdemokratams I. Ruginienę deleguojant į premjeres kalbėta, jog finansų ministro perspektyvos tęsti darbą stipriai susvyruotų, jei, visgi, ji įgytų prerogatyvą formuoti Vyriausybę. 

Trečiadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumui tarus verdiktą dėl premjero, socialdemokratų partijos viduje svarstoma, kad Lietuvos finansams vadovaujantis R. Šadžius veikiausiai susilauks nemažai klausimų iš I. Ruginienės. Anonimiškai kalbėjusių politikų teigimu, išlaikyti finansų ministrą pareigose gali versti pragmatiški interesai – didelio kadrų pasirinkimo į šias pareigas nėra. Be to, už R. Šadžiaus nugaros gali stoti dalis įtakingų socialdemokratų, manančių, kad technokratiškas ministras būtų tam tikra atsvara apie progresyvesnę kairę kalbančiai I. Ruginienei.

Ketvirtadienį I. Ruginienė „Žinių radijui“ sakė, kad į klausimą, ar keistųsi Vyriausybės sudėtis, ji atsakytų po susitikimų su ministrais, jei pati taps premjere.

„Į šį klausimą tikrai atsakysiu, bet pradžiai – toks jau mano stilius, taip dariau atėjusi į ministeriją, taip darysiu ir Vyriausybėje – aš norėčiau su kiekvienu ministru susitikti ir pasikalbėti. Kaip bebūtų, Vyriausybėje mūsų santykiai buvo šiek tiek kitokie. Šiandien norėčiau darbine tvarka susitikti su kiekvienu, aptarti. Turėsiu tikrai klausimų ir jie turės klausimų. Tik po šių pokalbių darysiu sprendimus“, – sakė politikė.

Trečiadienį vykusio LSDP prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę I. Ruginienę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Vilnietis
Vilnietis
2025-08-07 11:39
Ir vėl niekas net nekalba apie Lietuvos rusifikacija ir ką daryti su rusakalbių invazija. Arba bent jau azijiečius išvarytų. Pakistano Bangladešo Tadžikistano piliečius kuriuos už nusikaltimus deportuoja net Rusija, tai jie pas mus važiuoja, ir visiems dzin.
Atsakyti
vardas
vardas
2025-08-07 11:52
tai šitas ŠŪDŽIUS jau gavo patepimą už VISUOTINIO NT "mokesčio" įvedimą, tad neprapuls.
Atsakyti
naivuti
naivuti
2025-08-07 11:59
o ji balsavo kaip? gal pasakysi už ar prieš mokesčius?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
