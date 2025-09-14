„Ar esi švelnutė?“: pamačiusi nuomojamo buto skelbimą ir išgirdusi, ką siūlo savininkas – vos neapsivėmė

Kiek anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė apie socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS“ pasidalintą įrašą iš Klaipėdos, kuriame teigiama, kad uostamiestyje išplito skelbimai, kuriuose siūloma bute apsigyventi „švelniai merginai“.
„Moteriškė apgyvendintų švelnią merginą, kuri prižiūrėtų butą. Su atlygiu. Gali būti ir studentė“, – su gramatinėmis klaidomis teigiama skelbime vienoje Klaipėdos autobusų aikštelėje.
Vietiniams gyventojams įtariant, kad už skelbimo slepiasi piktus kėslus turintys asmenys, o policijai pranešus, kad yra buvę ikiteisminių tyrimų, kai sukčiai pasinaudoja būsto nuomos ieškančiųjų patiklumu (tiesa, konkrečioje situacijoje teisėsaugos atstovai nurodė, kad pranešimų šiuo metu negauta), naujienų portalo tv3.lt žurnalistai nusprendė paskambinti skelbime nurodytu numeriu.
Tiesa, nors nurodytu numeriu niekas nepakėlė, po kelių valandų buvo perskambinta iš kito telefono numerio, kuriame vyras, vos tik prasidėjus skambučiui, žurnalistės pradėjo klausinėti asmeninių klausimų, nors ši ir paprašė papasakoti apie butą.
Pirmiausia vyras pradėjo teirautis amžiaus ir šeimyninės padėties.
„ O kaip pas tave šeima, vyras, vaikai? Ar vieniša? [...] Paklausiau, nes paskui ten nesusipratimai“, – sužinojęs amžių, tačiau vis dar nieko nepapasakojęs apie butą kalbėjo jis.
Vėliau vyras, pasakius jam, kad planuojama studijuoti Klaipėdoje, pradėjo klausinėti kuriame kurse ir kokį dalyką planuojama studijuoti.
O tuomet jis pradėjo klausinėti kur ir su kuo šiuo metu gyvena pašnekovė. O galiausiai prakalbus apie skelbime minimą butą pasirodė, kad jokia „moteris“ apskritai neegzistuoja, o bute neva reikėtų prižiūrėti vyrą.
„Matai, reikia prižiūrėti žmogų, valgyt nupirkti, produktus padaryti, maistą paruošti, ir prižiūrėti, pagyvenęs vyras“, – aiškino vyriškis, pridūręs, kad už tai neva ir galimai būtų papildomai sumokėta pačiai nuomininkei.
Galiausiai, pasakęs, kad butas neva yra uostamiesčio senamiestyje, vyras paprašė pašnekovės ir duoti savo „Facebook“ paskyrą bei pradėjo teirautis jos sudėjimo.
„Būtų, žinai, labai gerai, kad tu savo „Facebook'ą“ parašytum, susibendrautume ir pati matytum kas per žmogus ir aš kažkaip labiau. O tu pati stambi ar liekna?“, – klausė jis.
„Tiesiog norėtųsi kažkaip, žinai, įsivaizduoti tave labiau, čia nieko blogo. Matai, kai nueina pas darbdavį, išvis gerai. Viskas ant akių, viską mato. Nereikia jokių klausimų durnų klausinėt, viską mato ir sudėjimą, ir nuotaikas, ar nuoširdi mergina, ir žvilgsnis, ir bendravimo tonas. Viską mato gyvai, o čia viskas aklai gaunasi“, – paklaustas, kaip šis klausimas susijęs su butu, paaiškino jis.
Pasibaigus pokalbiui ir praėjus kelioms dienoms, vyras taip pat atsiuntė ir SMS žinutę, teiraudamasis ar vis dar domimasi butu.
„Labas, ar tu dar ieškai rimto su butu, kuris tave pilnai išlaikytų, ar esi švelnutė, o gal žinai tokią merginą“, – teigta SMS žinutėje.
Skelbimai išplito visame uostamiestyje
Tiesa, jame nenurodytas nei buto adresas, nei nuomos kaina, paliktas tik telefono numeris.
O „NEPATIKIMI ASMENYS“ grupėje pranešama, kad šiuo skelbimu susidomėjusi 20-metė studentė, pastebėjusi vienoje iš autobusų stotelių, nusprendė paskambintu nurodytu numeriu.
Visgi paskambinus, studentė susidūrė su visai ne tuo, ko tikėjosi.
„Iš pradžių niekas nekėlė ragelio, o po kurio laiko perskambino jau visai iš kito numerio vyresnio amžiaus vyras“, – pasakojama „Facebook“ įraše.
Pabrėžiama, kad vietoj to, kad atsiliepęs vyras aptartų su mergina nuomos sąlygas, jis jos pradėjo klausinėti asmeniškų klausimų.
„Jis kalbėjo ne apie nuomą – užuot aptaręs kambarį, pradėjo klausinėti, kiek merginai metų, ar ji gyvena viena, ar turi vaikiną, kur dirba ir kiek uždirba“, – rašoma „NEPATIKIMI ASMENYS“.
Pasak merginos, nepažįstamas vyras netgi užsiminė apie kambarį, už kurį mokėti pinigais nereikėtų.
„Pokalbio metu vyras kalbėjo apie „smagųjį kambarį“, už kurį nereikės mokėti pinigais, ir reikalavo atsiųsti savo „Facebook“ paskyros nuorodą, kad galėtų peržiūrėti nuotraukas. Skelbime minėta „moteriškė“ iš viso neegzistavo, o pats pasiūlymas pasirodė esąs tik kabliukas“, – atpasakojamas pokalbis.
Be to, pažymima, kad panašius skelbimus tik su kitu telefono numeriu studentė pastebėjo ir kitose uostamiesčio vietose.
O po įrašu pakomentavę gyventojai taip pat pridūrė pastebėję šiuos skelbimus.
„Klaipėdoje, pietinėje pusėje teko matyt. Rodos, net parduotuvių skelbimų lentoje“, – rašė komentatorius Darius.
„Toks skelbimas mano daugiabučio laiptinėj“, – pridūrė kita komentatorė.
Yra tekę susidurti su tokio tipo sukčiais
Dėl uostamiestyje paplitusio skelbimo, naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi ir į Klaipėdos apskrities VPK.
O kaip nurodė Klaipėdos VPK komunikacijos poskyrio atstovai, Klaipėdos pareigūnams ši situacija yra žinoma.
„Klaipėdos miesto PK pareigūnų teigimu, situacija pareigūnams žinoma, bet pranešimų dėl jūsų aprašyto pobūdžio nederamų užuominų ar veiksmų nėra gauta“, – komentare raštu tvirtino Klaipėdos VPK atstovai.
Tiesa, jie priduria, kad ikiteisminių tyrimų, kai sukčiai pasinaudoja būsto nuomos ieškančiųjų patiklumu, prašydami greitai pervesti įvairias pinigų sumas, yra buvę.
„Pareigūnai įspėja, kad ieškoti būsto nuomai, ypač artėjant mokslo metams, kai studijuoti atvyksta daug studentų, reikia itin atidžiai, nes sukčiai greitai sugeba pasinaudoti žmonių patiklumu.
Interneto portaluose, socialiniuose tinkluose skelbimus skelbiantys sukčiai – neva buto nuomotojai – neretai nurodo žemesnes kainas nei esančios rinkoje, susidomėjusiems aiškina, kad dėl įvairių priežasčių greitai apžiūrėti butą yra neva neįmanoma, o juo domisi daug žmonių, todėl avansą pervesti reikėtų nedelsiant, nes kažkas kitas tai gali padaryti greičiau“, – aiškina pareigūnai.
O norintiems saugiai ir patogiai apsigyventi, teisėsaugos atstovai siūlo pirmiausia susitikti su nuomotoju, apžiūrėti butą, įsitikinti, kad jis nuomojamas legaliai, sudaryti sutartį ir tik tokiu atveju sumokėti suderėtą sumą.
Be to, internete reikėtų pasidomėti pačiais pardavėjais ar nuomotojais, taip pat nesiūloma eiti apžiūrėti buto vienam.
„Jei kilo kokių nors įtarimų, sulaukėte įtarimų keliančių, nederamų užuominų ar veiksmų, pakliuvote į sukčių pinkles – visada praneškite policijai bendruoju pagalbos telefonu 112 arba per www.epolicija.lt“, – akcentuoja Klaipėdos VPK atstovai.
