Apžvelgė kandidatus didmiesčiuose: nuo milijonierių iki teistų ir tik su viduriniu išsilavinimu

Be to, visų penkių didmiesčių rinkėjai galės rinktis ne tik iš dar vienos kadencijos siekiančių dabartinių valdžios atstovų, bet ir Seimo narių, europarlamentarų. Daugiausia jų – taip pat sostinėje: šeši Seimo bei du Europos Parlamento nariai.

Remdamasi Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) viešai paskelbtais duomenimis, BNS pateikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų kandidatų į merus apžvalgas.

Vilniuje – šeši Seimo nariai ir du europarlamentarai

Dėl 51 sostinės tarybos nario mandato ir mero pareigų kovoja 691 politikas.

Vilniuje šiuo metu valdančioji Laisvės partija kelia 34 metų Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko Vytauto Tomo Raskevičiaus kandidatūrą. Prieš patekdamas į parlamentą jis buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys. Teisės ir politikos mokslus baigęs kandidatas moka anglų kalbą, domisi teatru, sportu, literatūra, populiariąja „queer“ kultūra. Jo turto ir pajamų deklaracijoje – 5500 eurų.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių sąjunga kandidatu į merus pasirinko dabartinį vicemerą 38 metų teisininką Valdą Benkunską. Meras be cirkų, kaip save vadina kandidatas, domisi knygomis, sportu, IT technologijomis. Su žmona jis turi 232 tūkst. vertės turtą.

Miesto mero rinkimuose savo kandidatūrą nutarė kelti dar neseniai konservatoriams priklausęs, buvęs Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas 41 metų Mykolas Majauskas. Ekonomisto ir finansininko išsilavinimą Australijoje įgijęs politikas yra dirbęs užsienio bankuose, premjero Andriaus Kubiliaus patarėju. Jo deklaracijoje – 272 tūkst. eurų.

Grįžti vadovauti Vilniui siekia triskart šias pareigas ėjęs 54 metų žurnalisto išsilavinimą turintis verslininkas Artūras Zuokas. Jis kandidato anketoje nurodo, kad teismas yra pripažinęs jį kaltu dėl papirkimo, nors pats mėgsta sakyti, jog yra teistas už gerus darbus. A. Zuokas laisvalaikiu užsiima fotografija, buriavimu, dviračiais, tenisu. Be to, tai vienas ir dviejų sostinėje kandidatų-milijonierių, jis turi 1,38 mln. eurų turto ir pajamų.

Pirmą kartą rinkimuose dalyvaujanti Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ kelia 32 metų parlamentaro, buvusio premjero Sauliaus Skvernelio patarėjo Luko Savicko kandidatūrą. Politikos mokslus ir tarptautinius santykius studijavęs vyras moka anglų, vokiečių kalbas, domisi vandens ir kalnų sportu, filmais, literatūra, istorija. Jis su žmona užgyveno 73 tūkst. eurų turtą.

Dabartinę Seimo narę į merus kelia ir Socialdemokratų partija. Buvusi Lietuvos finansų ministrė, Audito rūmų narė 62 metų Rasa Budbergytė yra teisininkė, moka anglų ir rusų kalbas, mėgsta literatūrą, teatrą, kiną, aktyvų poilsį su šeima. Jos turto ir pajamų deklaracijoje – 310 tūkst. eurų.

Darbo partijos kandidatė – Seimo nario mandatą turinti 32 metų Ieva Kačinskaitė-Urbonienė. Ekonomikos ir politikos mokslus baigusi politikė turi darbo patirties ir savivaldybėje, ir šiek tiek versle. „Nuo mokyklos laikų buvau ir esu aktyvi bendruomenių, kurioms save priskiriu, narė, visuomenininkė. Nevyriausybinė veikla padėjo man formuotis kaip žmogui ir asmenybei, suprasti, kad visada yra aukštesni tikslai, kurių negalima išmatuoti tik finansine išraiška“, – anketoje nurodė politikė.

Jos pomėgiai – šokiai, knygos, kelionės, aktyvus laisvalaikis su šeima. Turimas turtas sudaro apie 140 tūkst. eurų.

Dar vienas Seimo narys 56 metų Aidas Gedvilas, kad galėtų kandidatuoti į sostinės merus paliko Darbo partiją. Pagal išsilavinimą inžinierius turi nuosavą verslą, jo turtas siekia 226 tūkst. eurų. Politikas mėgsta tinklinį ir automobilių sportą.

Dėl sostinės vadovo pareigų kovos ir 64 metų Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) lyderis parlamentaras Petras Gražulis – nepaisant to, kad į Seimą jis renkamas pajūryje, Gargžduose. Jis, kaip ir A. Zuokas, buvo priverstas, kad yra teismo pripažintas kaltu korupcijos byloje. Be to, tai vienas iš nedaugelio kandidatų, teturinčių vidurinį išsilavinimą, tačiau nurodo mokantis lenkų, prancūzų ir rusų kalbas. Jo turtas ir pajamos sudaro 173 tūkst. eurų.

Liberalų sąjūdis į miesto merus nutarė kelti partijai nepriklausančią projektų vadovę 37-erių Eglę Radvilę. Informatikos inžineriją baigusi politikė yra „Gedimino legiono“ prezidentė, Skaidrumo akademijos mentorė, mėgsta baletą, nardymą, šaudymą, motociklus. Ji nurodė turinti turto už beveik 300 tūkst. eurų.

Dvi partijos – Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Vilniuje kelia Europos Parlamento narių kandidatūras.

57 metų LLRA-KŠS lyderis inžinierius mechanikas Valdemaras Tomaševskis yra buvęs Seimo nariu, ne pirmą kadenciją dirba Europarlamente. Jis nurodė mokantis baltarusių, lenkų, rusų, ukrainiečių kalbas, mėgstantis sportą, žvejybą. Jo turto ir pajamų deklaracijoje – 400 tūkst. eurų.

„Valstiečių“ kandidatas – 64 metų Stasys Jakeliūnas – prieš pasukdamas į politiką buvo išgarsėjęs kaip ekonomikos, finansų ekspertas. Tačiau jo anketa rodo, kad S. Jakeliūną labai domina ir psichologija, jis yra baigęs šios srities mokslus. Kandidatas nurodė besidomintis politikos psichologija, politika ir geopolitika, kognityvine (elgsenos) ekonomika ir finansais, tarptautiniais finansais, istorija, gamta, kelionėmis, sportu. Politikas deklaravo turintis 280 tūkst. eurų turto ir pajamų.

Lietuvos žaliųjų partija į sostinės merus kelia 55 metų milijonieriaus Žaliosios politikos instituto direktoriaus Remigijaus Lapinsko kandidatūrą. Teisininko išsilavinimą turintis kandidatas kalba angliškai, lenkiškai, rusiškai, laisvalaikiu užsiima buriavimu, skaitymu, būna gamtoje. Jo sąskaitoje – 9 mln. 328 tūkst. eurų.

Partija „Jaunoji Lietuva“ kelia 43 metų komunikacijos specialisto Ramojaus Girinsko kandidatūrą. Darbovietės nenurodęs politikas tvirtina mokantis anglų, ispanų, lenkų, rusų kalbas. Jo pomėgiai – skaitymas, enduro motociklų sportas, technologijos, kulinarija, sportas. R. Girinskas deklaravo 90 tūkst. eurų turtą.

Dėl Vilniaus mero posto varžosi ir Nacionalinio susivienijimo kandidatas 33 metų Vytautas Sinica. Filosofijos ir politikos mokslus studijavęs vyras yra įkūręs patriotinio jaunimo sambūrį „Pro Patria“, jam ir vadovauja, teigia, kad rūpinasi laisvės kovų įamžinimu, domisi istorija, kinu, knygomis, krepšiniu, mėgsta pasivaikščiojimus ir Italiją. Jo deklaracijoje – 55 tūkst. eurų.

Lietuvos regionų partija sostinės meru siūlo rinkti 62 metų buvusį Lietuvos kariuomenės vadą Valdą Tutkų. Visą gyvenimą paskyręs karybai jis šiuo metu niekur nedirba. Atsargos generolo pomėgis – motociklai. Jis deklaravo turįs turto už 146 tūkst. eurų.

Tarp kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą yra daug žinomų žmonių, pavyzdžiui, buvę Seimo nariai Jonas Šimėnas ir Rimantas Dagys, Linas Balsys, Virginija Vingrienė, europarlamentaras Viktoras Uspaskichas, buvęs Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas Saulius Čaplinskas, buvęs Lietuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas, psichologas Andrius Kaluginas, Lietuvos operos ir baleto teatro vadovas Jonas Sakalauskas, eksministras Kęstutis Skrebys, buvęs Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Adas Jakubauskas, taip pat įvairiomis akcijomis išgarsėjusi pedagogė Astra Genovaitė Astrauskaitė.

Kaunas tęsia kultūros metus

Kaune į 41 tarybos nario mandatą pretenduoja 436 politikai, 12 jų kaunasi ir dėl mero posto. Kaune savo kandidatų sąrašus iškėlė 11 partijų ir vienas komitetas.

Trečios kadencijos Kauno miesto mero pareigose siekia politinio komiteto „Vieningas Kaunas“ lyderis, vienas iš „Vičiūnų grupės“ savininkų 65 metų Visvaldas Matijošaitis. Inžinieriaus mechaniko išsilavinimą turintis vyras prieš pasukdamas į politiką daug metų užsiėmė verslu. Jo pomėgiai – automobiliai ir medžioklė. Jis vienintelis iš kandidatų Kaune deklaravo milijoninį turtą. V. Matijošaitis nurodė turįs 5 mln. vertės turto, taip pat yra suteikęs paskolų už 5,4 mln. eurų.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai jam varžovu kelia žinomo operos solisto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Seimo Kultūros komiteto pirmininko 59 metų Vytauto Juozapaičio kandidatūrą. Vilniuje daug metų gyvenantis politikas turėjo pakeisti gyvenamąją vietą, kad galėtų kandidatuoti. Jis teigia mėgstantis keliones, teatrą, knygas, muziką, sportą. V. Juozapaičio deklaracijoje – apie 266 tūkst. eurų vertės turtas.

„Valstiečiai“ savo kandidatą į Kauno merus – 46 metų Seimo narį mediką Aurelijų Verygą – vadina vienu stipriausių V. Matijošaičio varžovų. Buvęs sveikatos apsaugos ministras yra pagarsėjęs kovotojas už blaivybę. Jis laisvalaikiu užsiima šaulių veikla, jam patinka kelionės motociklu, numizmatika, staliaus darbai ir sveikatinimo veikla. Seimo narys turi turto už 44 tūkst. eurų.

Socialdemokratai Kauno miesto pareigose mato 42 metų bankininką ir kūno kultūros specialistą Darių Razmislevičių. Politikas domisi ekonomika ir politika. „Patinka skaityti knygas, būti su šeima ir draugais, sportuoti, užsiimti visuomenine veikla“, – teigia jis savo kandidato anketoje. Socialdemokratas turi turto už maždaug 120 tūkst. eurų.

Laisvės partija į Kauno merus siūlo 29 metų nepartinį Mantą Bertulį. Vidurinį išsilavinimą teturintis politikas mėgsta sportą ir keliones. Jis deklaravo 5000 eurų santaupas.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas į Kauno vadovus – buvęs socialdemokratas 59 metų bendrovės „Laban industria“ direktorius Gintautas Labanauskas. Ekonomisto išsilavinimą turintis kandidatas mėgsta skraidymą, buriavimą, knygų skaitymą. Jis nurodė turįs turto ir pajamų už 286 tūkst. eurų.

Kaune kandidatuoja ir 32 metų Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Politikos mokslus baigusi kandidatė moka anglų, italų, rusų kalbas, domisi literatūra, antikos kultūra, Lotynų Amerikos šokiais, badmintonu, renginių organizavimu. Jos sąskaitoje – 10 tūkst. eurų.

Liberalų sąjūdžio kandidatė 48 metų Nijolė Putrienė – pedagogė, socialinių mokslų daktarė. Jos laisvalaikio užsiėmimai – knygos ir kelionės. Kandidatė deklaravo turinti 23 tūkst. eurų santaupų.

Krikščionių sąjungos kandidatas 58 metų Darius Trečiakauskas ne tik užsiima verslu, bet ir ne vienus metus yra paniręs į visuomeninę veiklą. Jis dalyvauja žygeivių klubo „Ažuolas“, Lietuvos turistų klubo, bendrijos „Atgaja“, Lietuvos žaliųjų judėjimo, kultūrinė bendrijos „Darna“, Lietuvos tėvų forumo veiklose. Jis mėgsta keliones, skaityti ir plaukti. Kandidatas deklaravo 742 tūkst. eurų turtą ir pajamas.

Darbo partijai atstovauja Šiaulius į Kauną iškeitęs 47 metų advokatas Marijus Velička. Buvęs krašto apsaugos viceministras nurodė mėgstantis sportą, keliones, knygas. Jo deklaracijoje – 231 tūkst. eurų.

Partija „Laisvė ir teisingumas“ rinkti Kauno meru siūlo 51 metų mokytoją Dainių Varną. Politikas nurodė mėgstantis džiazą, keliones ir pavasarį. Vienintelis jo turtas – 4 tūkst. eurų santaupų.

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) į Kauno merus iškėlė 64 metų agronomės Rūtos Zabielienės kandidatūrą. Politinė nelinkusi rinkėjams atskleisti nei savo pomėgių, nei kokias užsienio kalbas moka. Jos deklaruotas turtas siekia 98 tūkst. eurų.

Pernai Europos kultūros sostine buvęs Kaunas šiemet per rinkimus sulaukė nemažo kultūrininkų ir kultūros funkcionierių desanto. Konservatorių sąraše į miesto tarybą yra Kauno nacionalinio dramos teatro direktorius Egidijus Stancikas, Liberalų sąjūdžio – kultūros viceministrai Rimantas Mikaitis ir Albinas Vilčinskas, kultūros ministro patarėjas Sigitas Šliažas, Kauno valstybinės filharmonijos vadovas Justinas Krėpšta.

Tuo metu „Vieningo Kauno“ rinkimų sąraše – visa mero V. Matijošaičio šeima – jo gyvenimo draugė Loreta Stonkienė, sūnūs Šarūnas ir Dainius.

Klaipėdoje – mero siurprizas ir kandidato milijonai

Dėl 31 vietos Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje šiemet varžysis 298 kandidatai, 11 jų sieks ir mero pareigų. Savo sąrašus rinkėjams siūlo dešimt partijų ir vienas politinis komitetas „Ištikimi Klaipėdai“.

Bene didžiausią siurprizą uostamiesčio rinkėjams pateikė dabartinis meras 66 metų Vytautas Grubliauskas. Gana anksti paskelbęs, kad trečios kadencijos nebesieks, vos ne paskutinę minutę pranešė, jog tapo socialdemokratu su liberalo širdimi ir bus šios partijos kandidatas į merus.

Orkestro vadovo išsilavinimą turintis politikas žinomas kaip muzikantas, anksčiau priklausė Liberalų sąjūdžiui. Jis nurodė mokantis ne tik anglų, rusų kalbas, bet ir latvių. Jo deklaracijoje – maždaug 125 tūkst. eurų vertės turtas.

Vienintelį politinį komitetą Klaipėdoje pavyko sukurti 59 metų verslininkui ir politikui Arvydui Vaitkui. Ukrainos nacionaliniame vidaus reikalų universitete įgijęs operatyvinio įgaliotinio, o Kauno technologijos universitete – inžinieriaus mechaniko specialybes A. Vaitkus yra vadovavęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, buvo koncerno „Achemos grupė“ logistikos direktorius, Susisiekimo ministerijos sekretorius. Jis mėgsta slidinėti, keliauti automobiliu, vaikščioti ir domisi technine literatūra. Kandidatas deklaravo 380 tūkst. eurų vertės turtą ir pajamas.

Vadovauti uostamiesčiui pretenduoja ir trys parlamentarai. „Laisvė ir teisingumas“ kelia 40-mečio teisininko Remigijaus Žemaitaičio kandidatūrą. Laisvalaikį politikas skiria žvejybai, ornitologijai, kelionėms ir medžioklei. Jis nurodė turintis 540 tūkst. eurų vertės turto ir pajamų.

„Valstiečių“ kandidatė, teisę ir režisūrą studijavusi 43 metų Ligita Girskienė, prieš patekdama į Seimą buvo viena aktyviausių Klaipėdos visuomenininkių. Anglų, rusų, švedų kalbas mokančiai politikei patinka sodininkystė, muzika, skaitymas, sportas. Jos turto ir pajamų deklaracijoje – 47 tūkst. eurų.

Trečiasis Seimo narys – 34 metų konservatorius Audrius Petrošius. Darbo versle ir šiek tiek savivaldybėje patirties turintis teisininkas bei politikas mėgsta žvejoti, žaisti krepšinį. Deklaruotas jo turtas siekia 125 tūkst. eurų.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ kelia 39 metų Artūro Bogdanovo kandidatūrą. Geodezijos ir vadybos mokslus baigęs buvęs žemės ūkio viceministras laisvalaikiu keliauja, mėgsta aktyvų poilsį, sportą. Jis deklaravo apie 242 tūkst. eurų turtą ir pajamas.

Liberalų sąjūdis į anksčiau liberalų miestu vadintos Klaipėdos merus kelia 58 metų inžinieriaus mechaniko Sauliaus Budino kandidatūrą. „Didžiausia mano vertybė yra šeima, o mano pomėgiai: sportuoti, muzikuoti, keliauti ir lankytis kultūros ir meno renginiuose“, – teigia kandidatas. Šilutės automobilių kelių vadovas nurodė turintis turto už maždaug 200 tūkst. eurų.

Laisvės partija į Klaipėdos mero postą siūlo 32 metų kultūros projektų administratorę Birutę Andruškaitę. Verslo administravimą baigusi kandidatė mėgsta knygas, tapybą, aplinkosauginį švietimą. Jos sąskaitoje – 2900 eurų santaupų.

Darbo partija į merus kelia 36 metų verslo vadybininką Giedrių Bindzą. Iki šiol versle dirbantis politikas kaip savo pomėgius nurodė dėliones, bėgiojimą, paplūdimio tinklinį ir tenisą. Jis deklaravo turintis 361 tūkst. eurų vertės turto.

Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas – 39 metų įmonės vadovas Arvydas Ektis. Jis anketoje nenurodė savo išsilavinimo, tačiau informuoja rinkėjus, kad groja pianinu ir akordeonu. „Kiekvienais metais stengiuosi kur nors nukeliauti ir pažinti dar neatrastas vietas“, – tvirtina kandidatas. Jo deklaruotas turtas – 20 eurų.

Uostamiesčiui vadovauti norėtų ir buvęs Seimo narys istorikas 58 metų Naglis Puteikis. Jis – Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) kandidatas. N. Puteikis deklaravo 162 tūkst. eurų vertės turtą.

Tarp kandidatų į miesto savivaldybės tarybos narius yra buvusi ilgametė parlamentarė Irena Šiaulienė, šįkart rinkimuose ji dalyvauja su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, konservatorių sąraše kandidatuoja profesionalus dviratininkas Arūnas Navardauskas, su komitetu „Ištikimi Klaipėdai“ rinkimuose dalyvauja buvęs sportinių šokių klubo vadovas Romaldas Idzelevičius.

Klaipėdoje kandidatuoja ir antrą vietą turtingiausių kandidatų sąraše užimantis minėto politinio komiteto narys Vidmantas Dambrauskas. Jis savo deklaracijose nurodė turto ir pajamų už 19 mln. ir 30 tūkst. eurų.

Šiauliuose – du politiniai komitetai

Šiaulių mieste dėl mero posto varžysis 12 kandidatų: dešimt iš jų kelia partijos ir du – politiniai komitetai, tarp jų ir dabartinį merą Artūrą Visocką.

Politinio komiteto „Dirbame miestui“ kandidatas į merus 55-erių A. Visockas miestui vadovauja nuo 2015 metų, praėjusiuose rinkimuose jis irgi dalyvavo su komitetu.

Mero privalomo registruoti turto vertė siekia 33,5 tūkst. eurų, o piniginės lėšos – per 219 tūkst. eurų. Pedagogo išsilavinimą turintis meras tarp savo pomėgių nurodo orientacinį sportą, paplūdimio tinklinį, lauko tenisą, keliones ir gamtą. A. Visocko sutuoktinė vadovauja šeimos verslui, fotografijos paslaugas teikiančiai įmonei.

Dėl mero posto varžosi du buvę Seimo nariai – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga kelia Valerijaus Simuliko kandidatūrą, Lietuvos regionų partija – Andriaus Šedžiaus.

Praėjusią kadenciją Seimo nariu buvęs 56-erių V. Simulikas deklaravo turintis registruoto turto už 47,5 tūkst. eurų bei 10 tūkst. eurų santaupų. Politikas šiuo metu vadovauja Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijai, jo sutuoktinė dirba Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre. V. Simuliko pomėgis – radijo sportas, jis yra Lietuvos radijo mėgėjų draugijos prezidentas.

46-erių išsiskyręs eksparlamentaras A. Šedžius vadovauja krovininių automobilių prekybos verslui, jo deklaruota pajamų suma pernai siekė 523 tūkst. eurų. A. Šedžius yra turtingiausias kandidatas į merus – jo registruotas turtas vertas 1,3 mln. eurų, vertybiniai popieriai, meno kūriniai – 291 tūkst. eurų, taip pat jis yra paėmęs 1,4 mln. eurų vertės paskolą.

44-erių socialinės apsaugos ir darbo viceministrą Martyną Šiurkų rinkimuose kelia Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Kandidato registruoto turto vertė siekia 87 tūkst. eurų, dar turi 13 tūkst. eurų santaupų. Jo sutuoktinė dirba administratore bendrovėje. M. Šiurkus nurodo savanoriaujantis, tarp jo pomėgių – automobilių sportas, knygos, kelionės.

Socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus vadovė 48-erių Roma Janušonienė yra bendrovės „Mano būstas“ Šiaulių regiono vadovė, jos registruoto turto vertė siekia per 105 tūkst. eurų. Tarp pomėgių kandidatė nurodo skaitymą, sportą, mezgimą, muziką.

Liberalų sąjūdžio keliama 58-erių Vilma Strupienė vadovauja bendrovei „Euroknyga LT“, yra jos akcininkė. Privalomas registruoti turtas siekia 328 tūkst. eurų, taip pat ji yra sukaupusi 59 tūkst. eurų lėšų. Sutuoktinis dirba Šiaulių regiono plėtros taryboje. Kandidatės pomėgiai – skaitymas, kelionės, sodininkystė.

Laisvės partijos kandidatas baidarininkas 37-erių Aurimas Lankas yra kredito unijos „Ebitum“ administracijos vadovas, jo registruotas turtas vertas per 100 tūkst. eurų, kandidatas turi dar apie 50 tūkst. eurų santaupų. A. Lankas yra Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos vykdomojo komiteto narys.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ keliama Šiaulių menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja 52-ejų Asta Lesauskienė nurodo turinti 45 tūkst. eurų santaupų ir 1,7 tūkst. eurų vertės registruotino turto. Kandidatės sutuoktinis dirba bendrovėje „Jungent Lietuva“. A. Lesauskienė yra vadovų asociacijos „Asmenybės ūgties lyderiai“ prezidentė, savanoriauja Lietuvos raudonajame kryžiuje.

Darbo partijos keliama išsiskyrusi 57-erių Danguolė Martinkienė yra bendrovės „Redirect Group“ vadovė, jos akcininkė. Kandidatė turi 48 tūkst. eurų vertės registruoto turto, dar 23 tūkst. eurų santaupų. Anketoje ji nurodo mėgstanti būti gamtoje, skaityti, bendrauti, o gyvenimo būdas – joga.

Partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatas 29-erių finansų analitikas Edmundas Baltramiejus Bilotas teigia neturintis turto, jo sutuoktinė dirba „Skandinaviska Enskilda Banken“ Vilniaus filiale. Jis vienintelis iš kandidatų nurodo teistumą – 2013 metais Šiaulių apylinkės teismo buvo pripažintas kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

69-erių Krikščionių sąjungos kandidatas Algimantas Podzniakas nurodo esantis kelių bendrovių direktorius, taip pat yra Kuršėnų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Jo sutuoktinė yra medikė, dirba Šiaulių respublikinėje ligoninėje. Kandidatas turi 6 tūkst. eurų santaupų. Jis savanoriauja parapijos bendruomenėje, tarp pomėgių nurodo keliones, piligrimystę.

Komiteto „Šiaulių labui!“ keliamas 39-erių Zakiras Medžidovas yra bendrovės „Limega“ vadybininkas, jo sutuoktinė dirba savivaldybėje. Kandidatas turi registruotino turto už 10 tūkst. eurų. Z. Medžidovas yra Šaulių sąjungos narys, taip pat kandidatas nurodo studijuojantis Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje.

Panevėžyje rungiasi visi miesto vadovai

Panevėžyje dėl mero posto rungiasi devyni kandidatai, tarp jų – dabartinis miesto vadovas, komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ keliamas Rytis Mykolas Račkauskas, vicemerai Lauras Jagminas ir Valdemaras Jakštas, taip pat Seimo nariai Bronislovas Matelis ir Deividas Labanavičius, buvę Panevėžio apskrities viršininkai Gema Umbrasienė ir Ramūnas Vyžintas.

Dvi kadencijas Panevėžiui vadovaujantis 63-ejų R. M. Račkauskas nurodo turintis 57 tūkst. eurų vertės deklaruotiną turtą, akcijų ar meno kūrinių už 10 tūkst. eurų ir beveik 64 tūkst. eurų santaupų. Jis taip pat yra Lietuvos šaulių sąjungos narys. Meras nurodo, kad jo pomėgiai yra literatūra, kelionės, sportas, šeiminės padėties neskelbia. Vadovavimo miestui metu R. M. Račkauskas buvo apkaltintas prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu, tačiau išteisintas.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai į merus kelia antrą kadenciją Seime dirbantį 61-erių B. Matelį. Parlamentaras turi registruoto turto už daugiau kaip 133 tūkst. eurų, taip pat 30 tūkst. eurų piniginių lėšų. Seimo Antikorupcijos komisijos vicepirmininkas, alpinistas ir keliautojas yra Sąjūdžio Panevėžio skyriaus vienas kūrėjų, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. Jo sutuoktinė yra „Panevėžio ryto“ direktorė-redaktorė.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga rinkimuose kelia Seimo narį, taip pat buvusį Panevėžio vicemerą, partijos Panevėžio skyriaus vadovą 38-erių D. Labanavičių. Jo registruoto turto vertė siekia 9 tūkst. eurų, santaupos – 12 tūkst. eurų. Parlamentaro sutuoktinė dirba bendrovėje „Scandagra“. Jis nurodo esantis labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ savanoris, pomėgis – sportas.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ iškėlė dabartinio vicemero 39-erių Lauro Jagmino kandidatūrą. Jo registruoto turto vertė siekia per 63 tūkst. eurų, santaupos – 8,8 tūkst. eurų, partnerė dirba Aukštaitijos implantologijos klinikos administratore. Pomėgiais vicemeras nurodo aktyvų laisvalaikį su šeima, lauko tenisą, knygas, monetų kolekcionavimą ir keliones.

Kitą vicemerą 64-erių V. Jakštą kelia Liberalų sąjūdis. Vicemeras turi registruoto turto už daugiau kaip 100 tūkst. eurų ir 15 tūkst. eurų santaupų. Kandidatas nurodo savanoriaujantis, jo pomėgiai – skaitymas, sportas, kelionės.

Lietuvos žaliųjų partijos kandidatė į merus – 64-erių buvusi Panevėžio apskrities viršininkė G. Umbrasienė, ji taip pat nepriklausomybės laikotarpio pradžioje yra buvusi miesto mere, vėliau ėjo vicemerės pareigas. Kandidatės registruoto turto vertė siekia 38 tūkst. eurų, taip pat ji turi 11 tūkst. eurų santaupų. Viešajai įstaigai „Inovacijų valdymo centras“ vadovaujanti G. Umbrasienė yra Lietuvos žaliųjų partijos vicepirmininkė, jos sutuoktinis – advokatas.

Lietuvos socialdemokratų partija kelia 59-erių buvusio Panevėžio apskrities vadovo, taip pat vicemero, savivaldybės administracijos vadovo pareigas anksčiau ėjusio R. Vyžinto kandidatūrą. Šiuo metu bendrovei „Urėdijų servisas“ vadovaujantis R. Vyžintas turi registruoto turto už 82 tūkst. eurų bei 272 tūkst. eurų piniginių lėšų. Jo sutuoktinė dirba buhaltere toje pačioje įmonėje. R. Vyžintas turi komercinės aviacijos piloto licenciją, tarp pomėgių nurodo aviaciją, gamtą, medžioklę.

Darbo partijos kandidatas į merus, Panevėžio skyriaus vadovas 51-erių Alvidas Meištas šiuo metu dirba bendrovėje „Daviska“, jo sutuoktinė dėstytojauja Utenos kolegijoje. Kandidato registruoto turto vertė siekia 47 tūkst. eurų, tarp pomėgių jis nurodo visuomeninę veiklą.

Politinio komiteto „Panevėžio labui“ keliama 34-erių Panevėžio kolegijos projektų vadovė Viktorija Vidžiūnienė turi 70 tūkst. eurų vertės registruoto turto, jos sutuoktinis yra profesinės karo tarnybos karys, kandidatė tarp pomėgių nurodo keliones po Lietuvą ir knygas.

Savivaldos rinkimai vyks kovo 5 dieną.