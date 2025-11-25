Aplinkosaugininkai pričiupo neteisėtai 6 ungurius pagavusį žveją

Reidų metu patikrinta 17 žvejų mėgėjų ir keturios transporto priemonės, o nustačius pažeidimus – paimti šeši ne mėgėjų žvejybos įrankiai bei konfiskuota viena plaukiojimo priemonė.
Departamento teigimu, vienas šiurkščių pažeidimų nustatytas spalio 15 dieną Kretuonos upėje, Švenčionių rajone, kai asmuo draudžiama ungurine gaudykle neteisėtai sugavo 6 ungurius. Žuvų ištekliams padaryta 2 880 eurų žala.
Aplinkosauginė akcija „Saugom ungurį“ vykdyta dviem etapais – balandžio–gegužės mėnesiai ir rudenį. antrasis – rudenį.
Departamento duomenimis, iš viso per šią akciją surengti 37 reidai, patikrinta 40 žvejų mėgėjų ir žvejybos įmonių. Iš viso nustatyta 14 pažeidimų, paimtos trys plaukiojimo priemonės ir 12 ne mėgėjų žvejybos įrankių. Bendrai padaryta žala siekia beveik 11,7 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!