 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aplinkosaugininkai pričiupo neteisėtai 6 ungurius pagavusį žveją

2025-11-25 15:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 15:36

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai per rugsėjo–spalio mėnesiais vykusią akciją „Saugom ungurį“ metu nustatė penkis šiurkščius pažeidimus.

Lietuva uždraudė žvejoti ungurius (nuotr. stop kadras)

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai per rugsėjo–spalio mėnesiais vykusią akciją „Saugom ungurį“ metu nustatė penkis šiurkščius pažeidimus.

REKLAMA
0

Reidų metu patikrinta 17 žvejų mėgėjų ir keturios transporto priemonės, o nustačius pažeidimus – paimti šeši ne mėgėjų žvejybos įrankiai bei konfiskuota viena plaukiojimo priemonė. 

Departamento teigimu, vienas šiurkščių pažeidimų nustatytas spalio 15 dieną Kretuonos upėje, Švenčionių rajone, kai asmuo  draudžiama ungurine gaudykle neteisėtai sugavo 6 ungurius. Žuvų ištekliams padaryta  2 880 eurų žala.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aplinkosauginė akcija „Saugom ungurį“ vykdyta dviem etapais – balandžio–gegužės mėnesiai ir rudenį. antrasis – rudenį.

Departamento duomenimis, iš viso per šią akciją surengti 37 reidai, patikrinta 40 žvejų mėgėjų ir žvejybos įmonių. Iš viso nustatyta 14 pažeidimų, paimtos trys plaukiojimo priemonės ir 12 ne mėgėjų žvejybos įrankių. Bendrai padaryta žala  siekia beveik 11,7 tūkst. eurų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų