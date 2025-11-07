 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Aplinkosauga

Pamatę, kas vyksta Lietuvos miške, nebegali tylėti: išvydę šį radinį nustėro

2025-11-07 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 12:50

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Kuršėnų regioninio padalinio miškininkai dalinasi neraminančia informacija – šių metų spalio mėnesį Gruzdžių girininkijoje buvo surinkta daugiau nei 5 t išmestų padangų. Tai yra beveik dvigubai daugiau negu šioje girininkijoje buvo surinkta per visus 2024 m.

Miškas, žmonės (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Kuršėnų regioninio padalinio miškininkai dalinasi neraminančia informacija – šių metų spalio mėnesį Gruzdžių girininkijoje buvo surinkta daugiau nei 5 t išmestų padangų. Tai yra beveik dvigubai daugiau negu šioje girininkijoje buvo surinkta per visus 2024 m.

REKLAMA
0

Artėjant padangų keitimo sezonui VMU miškininkai akcentuoja, kad padangų išmetimas miške yra ne tik administracinis nusižengimas, bet ir itin didelė žala gamtai bei visuomenei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įprastai daugiausiai padangų miške randama rudenį ir pavasarį, netoli miestų, kuomet jos yra keičiamos, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Miškuose kasmet randama padangų 

Miškininkai skaičiuoja, kad kiekvienais metais vidutiniškai surenka nuo 150 iki 220 t padangų. Pavyzdžiui, 2023 m. buvo surinkta daugiau nei 212 t, praėjusiais metais – daugiau nei 192 t padangų. Šiemet nuo sausio iki rugsėjo miškuose jau yra surinkta 115 t padangų.

REKLAMA

Nors surenkamų nereikalingų padangų kiekiai mažėja, reali situacija išlieka neraminanti. Skaičiuojama, kad norint išvežti 100 t padangų, reikia 11-os sunkvežimių.

„Miškininkai, kurių tiesioginė pareiga rūpintis miškais ir juos saugoti, privalo kiekvieną dieną rinkti atliekas, o didžioji dalis yra padangos. Šie vis dar rekordiniai surenkamų padangų skaičiai rodo, kad vairuotojai vis dar nėra sąmoningi bei nesusimąsto apie daromą žalą miškui. Juk miškas yra rekreacijos vieta, čia dažnai vaikštome, sportuojame, grožimės gamta“, – sako VMU gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovas Sigitas Kvedaras.

REKLAMA
REKLAMA

Poveikis gamtai – rimtas

Padangos sudarytos iš gumos, sintetinių ir kitų medžiagų, todėl jų irimo procesas trunka šimtus metų. Iš padangų išsiskiria sunkieji metalai, kurie nuodija dirvožemį ir gruntinius vandenis.

Didesnis ir gaisrų faktorius – padangos dega ilgai bei skleidžia toksiškus dūmus.

Galiausiai padangų išmetimas į gamtą yra estetinė ir socialinė problema. Padangos darko kraštovaizdį, mažina miškų rekreacinę vertę, tampa nelegalių sąvartynų vietomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ką daryti su nebereikalingomis padangomis?

Šiuo metu vairuotojams yra sudarytos galimybės nemokamai atiduoti padangas, kuriomis bus tinkamai pasirūpinta. Jeigu keičiate padangas, montuojanti įmonė privalo nemokamai priimti senas ir nereikalingas padangas.

Kita galimybė – perkant naujas padangas, senąsias privalo nemokamai priimti pardavėjas. Primename, kad remiantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, padangų platintojai neprivalo reikalauti papildomai susimokėti priimant vartotojo atiduodamas padangas.

REKLAMA

Dar vienas būdas pasirūpinti senomis padangomis – atiduoti jas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kuriose per metus galima palikti iki penkių senų padangų. Prieš vežant padangas į surinkimo vietą, rekomenduojama pasitikrinti priėmimo taisykles konkrečioje aikštelėje.

Jeigu radote miške išmestas padangas informuokite artimiausią VMU regioninį padalinį, kurio kontaktus rasite čia.

Miškininkai gavę informaciją nedelsiant įvertins situaciją ir imsis priemonių atliekoms sutvarkyti. Padangų palikimas miške yra žala ne tik mums, bet ir ateities kartoms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų