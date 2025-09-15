Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apklausa: trigubai daugiau žmonių pažįsta seksualinį priekabiavimą patyrusią moterį nei vyrą

2025-09-15 10:36 / šaltinis: BNS
2025-09-15 10:36

Artimoje aplinkoje žmonės trigubai dažniau pažįsta seksualinį priekabiavimą patyrusią moterį nei tokią patirtį turintį vyrą, rodo pirmadienį paskelbta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos apklausa.

Smurtas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

0

Anot jos, 35 proc. gyventojų nurodo pažįstantys moterį, bent kartą patyrusią seksualinį priekabiavimą, tačiau 10 proc. teigia pažįstantys vyrą, susidūrusį su tokia patirtimi.

Atsakymai skiriasi priklausomai nuo apklausos dalyvių lyties: moterys (40 proc.) dažniau nei vyrai (29 proc.) pažįsta seksualinį priekabiavimą patyrusią moterį, o vyrai (12 proc.) dažniau nei moterys (8 proc.) nurodo pažįstantys vyrą, kuris patyrė priekabiavimą.

„Šie duomenys leidžia manyti, kad kalbėjimas apie patirtis dažnai vyksta uždaruose ratuose – moterys labiau linkusios apie tai kalbėti tarpusavyje, vyrai – vyrų aplinkoje“, – pranešime cituojama Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė.

Anot tyrimo, seksualinis priekabiavimas – vis dar opi problema darbo sektoriuje. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, darbe nuo seksualinio priekabiavimo per savo gyvenimą yra nukentėjusi kas penkta Lietuvos moteris (19,1 proc.) ir kas penkioliktas (6,6 proc.) vyras.

Apklausos duomenimis, beveik 8 iš 10 apklaustųjų teigė, kad darbdavys privalo užtikrinti darbovietės saugumą nuo seksualinio priekabiavimo.

„Akivaizdu, kad darbdaviams keliami aiškūs visuomenės lūkesčiai dėl saugios aplinkos užtikrinimo. Tačiau realybėje prevencinės priemonės dažnai apsiriboja formalių dokumentų patvirtinimu“, – teigė M. Jurkutė.

Apklausą 2025 metų liepos mėnesį atliko „Spinter tyrimai“. Apklausti 1009 vyresni nei 18 metų žmonės Lietuvoje. Tyrimo paklaida siekia 3,1 procento.

