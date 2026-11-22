Apklausos duomenimis, 26 proc. pavojingą situaciją patyrusių respondentų susidūrė su dūmais, smilkimu ar degėsių kvapu, 23 proc. pastebėjo kibirkščiavimą, trumpąjį jungimą ar kitus elektros sutrikimus, o 21 proc. – perkaitusį prietaisą ar įrenginį.
Dar 17 proc. respondentų apie pavojų perspėjo dūmų ar smalkių detektorius, 16 proc. pajuto dujų kvapą arba įtarė jų nuotėkį. Beveik kas dešimtas (9 proc.) gyventojų teigė pastebėję liepsną arba susidūrę su gaisru.
Apklausos duomenimis, 6 proc. visų apklaustųjų yra patyrę šildymo įrenginių sukeltą pavojų, tačiau situaciją pavyko suvaldyti patiems ir žalos išvengti.
Dar 6 proc. atvejų būstas ar daiktai nukentėjo, tačiau ugniagesių pagalbos neprireikė, o 2 proc. apklaustųjų nurodė patyrę įvykį, per kurį buvo apgadintas turtas ir teko kviesti ugniagesius.
Tuo metu „Swedbank“ draudimo bendrovės duomenimis, praėjusį rudenį ir žiemą dėl šildymo įrenginių bei prietaisų sukeltų nelaimių klientams atlyginta 300 tūkst. eurų nuostolių. Vidutinė tokios žalos suma siekė apie 8 tūkst. eurų, o didžiausia – 50 tūkst. eurų.
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