Ant Vilniaus rotušės bus įamžinta Vokietijos kanclerio citata

F. Merzo citata „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga yra Berlyno apsauga“ nuskambėjo gegužės 22 dieną, kancleriui dalyvaujant Vokietijos ginkluotosios brigados inauguracijoje Lietuvoje.
Už šį sprendimą balsavo 31 tarybos narys, aštuoni politikai susilaikė.
Lentoje citata bus parašyta lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Precedentų tokiai atminimo lentai Vilniuje, susijusiai su sąjungininkų lyderių palaikymu Lietuvai, pasak savivaldybės, jau yra – 2002 metais ant Rotušės įamžinti tuomečio Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Georgo W. Busho žodžiai: „Kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu“.
