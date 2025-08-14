Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Andrius Kubilius: Putino sėkmė yra ribota, galimybės tęsti karą Ukrainoje darosi vis nepalankesnės

2025-08-14 10:13 / šaltinis: BNS
2025-08-14 10:13

 Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad galimybės tęsti karą Ukrainoje Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui darosi vis nepalankesnės.

Andrius Kubilius (nuotr. SCANPIX)

 Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad galimybės tęsti karą Ukrainoje Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui darosi vis nepalankesnės.

REKLAMA
4

„Turiu tam tikros vilties, kad vis tiktai situacija su tos pačios Rusijos ekonomika ir Rusijos galimybėmis toliau tęsti karą darosi vis mažiau palanki Putinui ir todėl tikėčiausi, kad vienokiu ar kitokiu būdu tie karo veiksmai bus sustabdyti“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė A. Kubilius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė, kad nors Kremliaus pajėgos yra užėmusios dalį Ukrainos, bet V. Putino tikslai yra „platesni negu tiktai teritorijų okupacija“.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak eurokomisaro, tarp Kremliaus tikslų buvo ir visos Ukrainos užėmimas bei sužlugdymas, nes V. Putinui didžiausią grėsmę kelia Kyjivo „sėkmės trajektorija“ – integracija į Europos Sąjungą, sėkminga ekonomikos ir socialinių reikalų pertvarka.

REKLAMA

„Šitų dalykų Putinui nepavyko pasiekti ir todėl ar jam norisi toliau tęsti tokį beviltišką karą, kai ir tų teritorijų, didelių plotų jam nepavyksta užimti, ir milijonus savo kareivių tenka paaukoti, tai pamatysim, čia sunku tuos dalykus prognozuot“, – teigė A. Kubilius.

„Mano įsitikinimu, nors daug kas sako, vat Putinas viską laimi, ir teritorijas laimi, ir taip toliau, ir susitinka su (Donaldu – BNS) Trumpu, vis tik tai aš vertinčiau, kad Putino sėkmė šitoj vietoj yra labai ribota“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Politikas teigė besitikintis, kad karo veiksmai vienokiu ar kitokiu būdu bus sustabdyti.

BNS rašė, kad D. Trumpas, kuris penktadienį Aliaskoje turėtų susitikti su Rusijos prezidentu V. Putinu, sakė norintis surengti trišalį susitikimą, kuriame dalyvautų ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis.

Ukraina kovą sutiko su JAV pasiūlymu dėl paliaubų ir pareiškė, kad be jų negali būti jokių esminių taikos derybų su Rusija.

Rusija atmetė pasiūlymą dėl paliaubų, tačiau neatsakė į pasiūlymą surengti tiesioginį V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Trumpas perspėjo Putiną: bevaisių derybų atveju „pasekmės bus labai rimtos“ (8)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kodėl Aliaskoje? Ekspertai atskleidė, kodėl Trumpo ir Putino akistata vyks šioje vietoje (2)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas su viena sąlyga (10)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Atskleidė Trumpo planus susitikime su Putinu: Ukrainos teritorijos nebus aptariamos (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų