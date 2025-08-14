Andrius Kubilius: Putino sėkmė yra ribota, galimybės tęsti karą Ukrainoje darosi vis nepalankesnės

„Turiu tam tikros vilties, kad vis tiktai situacija su tos pačios Rusijos ekonomika ir Rusijos galimybėmis toliau tęsti karą darosi vis mažiau palanki Putinui ir todėl tikėčiausi, kad vienokiu ar kitokiu būdu tie karo veiksmai bus sustabdyti“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė A. Kubilius.
Jis teigė, kad nors Kremliaus pajėgos yra užėmusios dalį Ukrainos, bet V. Putino tikslai yra „platesni negu tiktai teritorijų okupacija“.
Pasak eurokomisaro, tarp Kremliaus tikslų buvo ir visos Ukrainos užėmimas bei sužlugdymas, nes V. Putinui didžiausią grėsmę kelia Kyjivo „sėkmės trajektorija“ – integracija į Europos Sąjungą, sėkminga ekonomikos ir socialinių reikalų pertvarka.
„Šitų dalykų Putinui nepavyko pasiekti ir todėl ar jam norisi toliau tęsti tokį beviltišką karą, kai ir tų teritorijų, didelių plotų jam nepavyksta užimti, ir milijonus savo kareivių tenka paaukoti, tai pamatysim, čia sunku tuos dalykus prognozuot“, – teigė A. Kubilius.
„Mano įsitikinimu, nors daug kas sako, vat Putinas viską laimi, ir teritorijas laimi, ir taip toliau, ir susitinka su (Donaldu – BNS) Trumpu, vis tik tai aš vertinčiau, kad Putino sėkmė šitoj vietoj yra labai ribota“, – kalbėjo jis.
Politikas teigė besitikintis, kad karo veiksmai vienokiu ar kitokiu būdu bus sustabdyti.
BNS rašė, kad D. Trumpas, kuris penktadienį Aliaskoje turėtų susitikti su Rusijos prezidentu V. Putinu, sakė norintis surengti trišalį susitikimą, kuriame dalyvautų ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis.
Ukraina kovą sutiko su JAV pasiūlymu dėl paliaubų ir pareiškė, kad be jų negali būti jokių esminių taikos derybų su Rusija.
Rusija atmetė pasiūlymą dėl paliaubų, tačiau neatsakė į pasiūlymą surengti tiesioginį V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą.
