  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratė atkirto Kubiliui: jis pavertė Lietuvos gyventojus „bandomaisiais triušiais“, žmonės turėjo bėgti

2025-08-14 10:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 10:10

 Buvusiam ministrui pirmininkuiAndriui Kubiliui manant, kad teikdami Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres socialdemokratai eksperimentuoja su visa Lietuva, Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė atkerta – konservatoriaus vadovavimo Vyriausybei metu Lietuvos gyventojai buvo pavesti bandomaisiais triušiais. Socialdemokratė pažymi – tokio eksperimento Lietuvai nebereikia.

Rasa Budbergytė BNS Foto

49

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kubilius pavertė Lietuvos gyventojus bandomaisiais triušiais, o dabar kalba apie kažkokį eksperimentavimą. (...) Konservatorių eksperimentavimą su Lietuva jau stebėjome. Ačiū, nereikia“, – Eltai perduotame komentare teigė R. Budbergytė.

Politikė priminė A. Kubiliaus vadovavimą Vyriausybei 2008–2012 m., kai tuometinis Ministrų kabinetas tvarkėsi su ekonomine krize.

„Puikiai prisimename, kaip Kubilius tvarkėsi per 2009–2010 m. krizę – drastiškai karpė valstybės išlaidas, paramą žmonėms, vykdė naktinę mokesčių reformą. Buvo padirbėta iš peties: mažėjo atlyginimai, pensijos, parama šeimoms, socialinės išmokos, o nedarbo rodikliai mušė rekordus. Nebegalėdami pakęsti šios mėsmalės, tūkstančiai lietuvių galiausiai paliko Lietuvą – bandė kabintis į gyvenimą užsienyje“, – piktinosi ji.

R. Duchnevičius oponentų kritiką laiko normaliu procesu

Tuo metu kitas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkas, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius A. Kubiliaus vertinimų nebuvo linkęs sureikšminti. Pasak jo, tai natūralus oponuojančių politinių jėgų elgesys.

„Žinant gerbiamą Andrių Kubilių ir suprantant, kokią politinę jėgą jis atstovauja, tai yra normalus procesas, kai žmogus yra dešiniųjų atstovas ir buvęs premjeras (...). Normalu, kad jis bandys kritikuoti ar ieškoti tokių dalykų, kurie būtų labiau neigiamai įvertinami“, – Eltai kalbėjo R. Duchnevičius.

Socialdemokrato teigimu, I. Ruginienė yra naujokė politikoje – tačiau tokių atvejų yra buvę ir anksčiau.

„Taip, Inga Ruginienė yra naujokė politikoje, bet tokių naujokų buvo daug“, – kalbėjo meras.

„Pasižiūrėkime iš koalicijos partnerių pusės – turėjome ministrą Virginijų Sinkevičių, po to eurokomisarą. Tai jis buvo patyręs ar nepatyręs? Jis buvo iš viso nepatyręs“, – pavyzdžius vardijo jis.

Todėl, apibendrindamas pažymėjo politikas, nebūtinai politinė patirtis yra svarbiausias dėmuo, vertinant būsimąją premjerę.

„Asmeninės savybės kartais nepriklausomai nuo amžiaus ar darbinės patirties gali būti jau ankstyvajame laikotarpyje“, – sakė R. Duchnevičius.

ELTA primena, kad už gynybos ir kosmoso politiką atsakingas eurokomisaras, buvęs ministras pirmininkas A. Kubilius kritiškai įvertino valdančiąją koaliciją konstruojančių socialdemokratų kandidatę į premjeres Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį kalbėdamas „Žinių radijui“ politikas teigė – socialdemokratai eksperimentuoja su visa Lietuva.

„Ne vienas yra išsakęs tam tikrą klaustuką, kad iš tikrųjų čia stebina tai, ką būtų galima pavadinti paprasčiausiai socialdemokratų ir galbūt Prezidentūros eksperimentu – t. y., skirti į premjero postą žmogų, kuris neturi tokios pačios elementariausios politinės ir didesnio valdymo, didesnės atsakomybės patirties. Na, ir tas eksperimentas, kaip sako Saulius Skvernelis – tegul pabando“, – „Žinių radijui“ sakė A. Kubilius.

Socialdemokratai delegavo į premjeres I. Ruginienę po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas.

Politikė jau du kartus buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, jeigu kandidatūra tiks, teiks I. Ruginienę tvirtinti Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Konservatoriams
Konservatoriams
2025-08-14 10:39
jūsų ŠIMONYTĖ PRILEIDO Į LIETUVĄ ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ KACAPŲ,VILNIUS NUŽUDYTAS
Atsakyti
Į šitą raganą baisu žiūrėt jau
Į šitą raganą baisu žiūrėt jau
2025-08-14 10:37
varyt ją lauk reikia,kaip akmuo po kaklu partijai
Atsakyti
kosaja izba
kosaja izba
2025-08-14 11:28
Ponia kukliai nutyli kas paliko krizė Lietuvoje Kubiliui. Aplamai, švelniai tariant, klaidinti žmones tapo socdemams normą. Kaip senos kartos partijos atstovams, pasirodo ir ateinančiai kartai tai pat.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (49)
