Algirdas Sysas pažėrė kritikos Skverneliui: „Reikėtų keisti pavadinimą į „Vardan posto“

Po trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir „valstiečių“ atstovų susitikimo, pastarųjų pirmininkas Aurelijus Veryga patikino – jo vadovaujama partija matytų save atsinaujinusioje valdančiojoje daugumoje.
Taip pat darosi vis labiau aišku, kad Sauliaus Skvernelio demokratai ir Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušra“ vienoje koalicijoje kartu nebus.
Kokį vaizdą turime šiandien? Kokia ta koalicija greičiausiai bus?
Galiu pakartoti tą patį, ką sako ir visi derybininkai. Yra keletas variantų, gali likti ta pati koalicija. Įdomiausia, kai stebi iš šalies, tai antras variantas, kad abi nori su valstiečiais, bet nenori viena su kita. Čia nereikia padidinamojo stiklo, kad tą pamatytum ir išgirstum. Na, ir trečias variantas – gali būti dar kažkokia, jeigu jau nesusitarsim, kalbamasi kaip tik šiuo metu turbūt su valstiečiais. Nežinau, ar bus kalbamasi su mišria frakcija, bet ko gero irgi su atskirais gali būti, kad palaikymą turėtume, tai nedaug liko.
Turit omenyje, kad valstiečių nori dabar ne tik Saulius Skvernelis ir „Nemuno aušra“, bet ir socdemai iš pat pradžių norėjo valstiečių, tai tikėtina, kad valstiečiai atsiras vienaip ar kitaip?
Manau, kad greičiausiai atsiras. Nežinau, kokius reikalavimus kels valstiečiai, bet vienoje iš rytinių laidų girdėjau, kad jie turi tris savo nuostatas – dėl šeimos, dėl saugumo ir dar dėl kažko.
Bet ko gero turi ir dėl ministrų portfelių ir kieno portfeliai atiteks valstiečiams?
Apie šitą jie nekalbėjo. Tai čia turbūt įdomiausias dalykas, kokiu portfelių tada norėtų. Tai jeigu palieka dabartiniai partneriai, ir dar valstiečiai, vadinasi, reikia peržiūrėti kvotas, tai čia būtų dar sudėtingiau. Iki rugsėjo 10 d. lieka labai nedaug ir labai norėčiau, kad mes rugsėjo 10 d. paprasčiausia pradėtume normaliai dirbti.
Kalbant apie demokratus girdėjome aštrių pasisakymų iš dabartinio Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio ir girdime svarstymų, kad jo gali nelikti Seimo pirmininko poste, net ir tuo atveju jei liktų demokratai koalicijoje. Tai galimas toks scenarijus, kad demokratai lieka, bet S. Skvernelis netenka Seimo pirmininko posto?
Sunkiai įsivaizduoju tokią situaciją, nes Lietuvos demokratai galvoja, kad bus Skvernelis, tai vargu bau, ar dėl to aukosis. Nors iš kitos pusės kai stebėjau diskusijas po susitikimo, labai man krito į ausį, kai ponas Skvernelis sako, kad Inga Ruginienė kaip ministrė, premjerė ir geras žmogus jiems tinka, jeigu jie turi postą, lieka prie posto, bet jeigu jie nelieka prie postų, tai tada Ruginienė netinka. Tai aš sakyčiau, kad jiems reikėtų keisti partijos pavadinimą – vietoj „Vardan Lietuvos“ į „Vardan posto“.
Jūsų prognozė, jei demokratai būtų priversti arba patys išeitų iš dabartinės valdančiosios koalicijos, jų ministrai Lukas Savickas ir Žygimantas Vaičiūnas liktų savo postuose, ar irgi pasitrauktų? Arba prezidentas pasako, kad palikite man Vaičiūną, nes labai geras energetikos specialistas. Darykite, ką norite, bet Vaičiūnas turi likti. Kas tada?
Tai tada mes parodom, kokia yra trapi ta mūsų politinė nuostata atstovauti vienai ar kitai partijai. Na, jeigu tu ateini su partija ir partija traukiasi ar persiderama, tai, na, paprasčiausia, turėk orumo ir garbės lygiai taip pat atsistatydinti. Išeiti ir apleisti tą postą. Taip, po to galbūt ten diskusijose, nežinau, pardavimai-pirkimai postų galbūt. Bet šiuo atveju aš tai nesuvokiu, kaip gali migruoti iš vienos koalicijos į kitą ministrai, kurie buvo keliose ir kitose partijose. Mes visiškai į nulį suvedame ideologiją, politines partijas, jeigu galiu būti visų partijų atstovas.
Remigijus Žemaitaitis sako, kad norėtų partinių ministrų, kuriuos deleguoja jo partija. O jo argumentas toks, kadangi mes parodėme, kad gerai dirbame, tai galime dabar deleguoti partinius. Bet juk tie nepartiniai ir parodė pagal jį, kad gerai dirba. Tai už tai, kad jie gerai dirba, juos atšaukia ir... Paaiškinkite, kas čia vyksta?
Aš manau, kad kolega Žemaitaitis gauna labai daug kritikos iš savo rėmėjų ir savo partiečių. Kad mes čia laimėjome 20 vietų, už mus ten balsavo 184 tūkstančiai žmonių, o nei vieno ministro posto mes negavome. Iš kažkur tai buvo parašiutu nuleisti vienas ar kitas. Tai aišku, yra spaudimas ir jis norėtų visgi, jeigu nori įsitvirtinti politiniame gyvenime šita nauja partija, tai jį turi padaryt viską, kad žmonės pasitikėtų, o ne taip. Nes ir taip jau buvo išduoti, o kai kurie išdurti buvo.
Na, o jūsų nuomone, jei „Nemuno aušra“ liks valdančioje koalicijoje, pavyks R. Žemaitaičiui partinius ministrus paskirt vietoj dabartinių?
O vat čia pats įdomiausias klausimas, nes prezidentas pasakė, kad nepraleisiu. Nebent jis užmiršo, ką jis sakė anksčiau.
Bet persigalvoti galėjo?
Na, pažiūrėsim, ar persigalvojo, nes turės surasti argumentų.
Visą pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje.
