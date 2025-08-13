Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
43
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėliojant naują valdžią, rėžė apie Skvernelį: jo tikslas – „statyti savo sąlygas ir kelti destrukciją“

2025-08-13 09:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 09:55

Pernai rinkimus laimėjusiems socdemams tęsiant diskusiją dėl naujos valdančiosios daugumos sudėties, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkas Robertas Kaunas tikina – sąlygas didiesiems partneriams keliantys Sauliaus Skvernelio vedami demokratai „Vardan Lietuvos“ nėra suinteresuoti bendru darbu. Seimo narys pabrėžia, kad taip mažųjų koalicijos partnerių lyderis kelia destrukciją, o esą S. Skvernelio kolegos tokio politiko elgesio nesupranta.

Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Pernai rinkimus laimėjusiems socdemams tęsiant diskusiją dėl naujos valdančiosios daugumos sudėties, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkas Robertas Kaunas tikina – sąlygas didiesiems partneriams keliantys Sauliaus Skvernelio vedami demokratai „Vardan Lietuvos“ nėra suinteresuoti bendru darbu. Seimo narys pabrėžia, kad taip mažųjų koalicijos partnerių lyderis kelia destrukciją, o esą S. Skvernelio kolegos tokio politiko elgesio nesupranta.

REKLAMA
44

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Kaunas rašė, kad S. Skvernelis tris kartus kėlė, socialdemokrato vertinimu, „niekuo nepagrįstus ultimatumus didžiausiems koalicijos partneriams“.

REKLAMA
REKLAMA

„Pirmasis ultimatumas buvo nutaikytas į „valstiečius“, kuomet buvo griežtai pasakyta, kad demokratai ir „valstiečiai“ jokiais būdais negali dirbti vienoje koalicijoje“, – rašė politikas.

REKLAMA

„Antrasis ultimatumas buvo nutaikytas į G. Palucką, kuomet S. Skvernelis įspėjo, jog darbas su šiuo premjeru yra nebeįmanomas“, – pastebėjo jis.

Trečioji sąlyga, kurią kelia S. Skvernelio partija – dėl „Nemuno aušros“ ateities koalicijoje, nurodo R. Kaunas.

Tokia Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio pozicija, socialdemokratų vicepirmininko įsitikinimu, rodo, kad S. Skverrnelis neturi jokio intereso susitarti dėl bendro darbo.

REKLAMA
REKLAMA

„Šie trys ultimatumai rodo, kad S. Skvernelio tikslas – statyti savo sąlygas ir kelti destrukciją, o ne ieškoti bendrų sąlyčio taškų. (...) Akivaizdu, kad susitarti ir kartu dirbti S. Skvernelis neturi jokio intereso. Jeigu būtų kitaip, koalicijos darbą lydėtų ne S. Skvernelio ultimatumai, o nuoširdus noras spręsti problemas“, – dėstė jis, užsimindamas, jog demokratų gretose gali būti ir kitokių nuomonių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Įdomu ir tai, kad S. Skvernelis neatstovauja savo partijos pozicijai, kadangi didelė dalis demokratų Seimo ir Vyriausybės narių nori toliau darbuotis valdančioje koalicijoje ir absoliučiai nesupranta, ko šiais ultimatumais siekia jų pirmininkas. Gal siekiama Seimo pirmininko ego patenkinimo ir pykčio, jog ne viskas vyksta pagal jį, išliejimo“, – įrašą apibendrino R. Kaunas.

REKLAMA

ELTA primena, kad atsistatydinus į skandalus įsivėlusiam premjerui Gintautui Paluckui, valdantieji socialdemokratai tęsia diskusijas su potencialiais koalicijos partneriais dėl naujos valdančiosios daugumos. Trečiadienį socdemų derybų grupė susitiks su „valstiečių“ atstovais.

Tiesa, socialdemokratų laikinasis lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, pirmadienį vykusiame susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.

Tuo metu Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis sako, kad R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
PAGALIAU
PAGALIAU
2025-08-13 10:06
PAGALIAU PASAKĖ TIESĄ, TAS ŠPOKAS UŽSIMANĖ BŪTI VISKO VALDOVU IR TURI LIKTI PRIE SUSKILUSIOS GELDOS, NES JO LIGUISTA FANTAZIJA YRA TIK DESTRUKCIJA, VYT JĮ LAUK SU VILKO BILIETU
Atsakyti
Artistas
Artistas
2025-08-13 10:06
Skvernelis naudoja putlerio sxema,skaldyk ir valdyk,,,meskit ta su,,do gabala
Atsakyti
Lietuva
Lietuva
2025-08-13 10:14
... mentas ir afrokoj mentas ... o korumpuotas mentas ir seime yra tik korumpuotas mentas - viena jo sąlyga: "papirkit mane ..." ...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (44)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų