TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aiškinamės, kodėl nebuvo politikų“: socdemai reaguoja į balsavimą dėl Nedzinsko

2025-11-20 11:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 11:49

Seimo posėdžių salėje neužtekus balsų atimti socialdemokrato Antano Nedzinsko teisinę neliečiamybę, frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad bus aiškinamasi, dėl kokių priežasčių nebuvo dalies partiečių.

Antanas Nedzinskas (nuotr. Elta)

Seimo posėdžių salėje neužtekus balsų atimti socialdemokrato Antano Nedzinsko teisinę neliečiamybę, frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad bus aiškinamasi, dėl kokių priežasčių nebuvo dalies partiečių.

„Įvyko tai, kad neužteko balsų. Aiškinamės, kodėl nebuvo politikų“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams teigė O. Leiputė.

„Sužiūrėsime, ko nebuvo ir dėl kokių priežasčių. Šiandien frakcijoje buvo kalbėta, kad šitam nutarimui bus pritarta ir kad posėdžiuose reikia dalyvauti visiems, nes praėjusių posėdžių metu mums irgi pritrūko balsų priimti sprendimus dėl pakeitimų“, – akcentavo ji.

Paklausta, kaip jaustis kitiems socialdemokratams, kurių teisinė neliečiamybė buvo panaikinta, o A. Nedzinsko – ne, parlamentarė tikino, jog dvigubų standartų nėra.

„Standartų dvigubų nėra, yra skirtingas rezultatas. Sprendimas mūsų visų buvo pritarti nutarimo projektui“, – sakė O. Leiputė.

Kaip skelbta, už tai, kad būtų panaikinta A. Nedzinsko teisinė neliečiamybė, balsavo 69 Seimo nariai, 3 nutarimui nepritarė, 9 susilaikė.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekia jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu.

Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.

Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.

Ketvirtadienį Seime kalbėjęs A. Nedzinskas teigė savo pozicijos nekeičiantis – jis kaltu nesijaučia. Jis, vertindamas jam norėtus pareikšti kaltinimus, tvirtino, jog Trakų rajono savivaldybėje nebuvo tvarkos, numatančios, jog už patirtas išlaidas reikia teikti vardinius čekius.

„Patekau į sisteminę metų metus ydingą tarybos narių veiklos atsiskaitymo sistemą, kurios nesprendžia nei Lietuvos savivaldybių asociacija, nei Lietuvos Specialiųjų tyrimų tarnyba“, – dėstė A. Nedzinskas.

Jis teigė sulaukęs teisėsaugos klausimus ir su ja ketinęs bendradarbiauti geranoriškai.

