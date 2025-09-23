Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja skandalinga informacija – į ministrus Žemaitaitis teikia savo giminaitį

2025-09-23 09:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 09:26

Visuomenininkas Andrius Tapinas savo „Facebook“ paskyroje rašė, kad kandidatas į kultūros ministrus Ignotas Adomavičius buvo paskirtas ne dėl kompetencijos ar nuopelnų, o dėl giminystės ryšių su „Nemuno aušros“ primininku Remigijumi Žemaitaičiu. A. Tapinas patvirtino, kad kandidato į kultūros ministrus žmona yra R. Žemaitaičio brolio žmonos sesuo.

Ignotas Adomavičius (nuotr. facebook.com)

Visuomenininkas Andrius Tapinas savo „Facebook“ paskyroje rašė, kad kandidatas į kultūros ministrus Ignotas Adomavičius buvo paskirtas ne dėl kompetencijos ar nuopelnų, o dėl giminystės ryšių su „Nemuno aušros“ primininku Remigijumi Žemaitaičiu. A. Tapinas patvirtino, kad kandidato į kultūros ministrus žmona yra R. Žemaitaičio brolio žmonos sesuo.

6

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai jau patvirtino trys skirtingi žmonės, tai dabar aišku, kokia pagrindinė priežastis, kodėl pasirinktas būsimasis Lietuvos kultūros vadas.

Ne todėl, kad jis pardavinėja makaronus su salmonelėmis. Ir net ne todėl, kad jis grojo trombonu.

O todėl, kad jo žmona yra Žemaitaičio brolio žmonos sesuo. Tiesiog jis yra faktiškai Žemaitaičio švogeris ir to pilnai pakanka.

Nes tada Žemaitaitis ministro poste turi absoliučiai sau paklusnų žmogų. Kuris užverš varžtus tiems, kurie loja ant „Nemuno aušros“, o dar svarbiau ir Žemaitaitis apie kalba atvirai – per rėmimo fondą paleis pinigus tai regioninei žiniasklaidai, kuri per 2027–2028 žinos, kam turės būti dėkinga.

Taip ir kaip ir aplinkos ministras, dirbęs nekilnojamojo turto agento aušriečio Puchovičiaus įmonėje.

Ir paskirtoji premjerė Ruginienė sako, kad jai toks kultūros ministras yra tinkamas.

Jeigu ir prezidentui pasirodys tinkamas, tada tikrai žinosim, kas šiuo metu valdo valstybę.

Tikrai ne prezidentas ir ne premjerė“, – rašė jis.

Tapinas savo „Facebook“ paskyroje pristatė kandidatą į kultūros ministrus 

A. Tapinas dar anksčiau savo „Facebook“ viename iš įrašų taip pat pristatė naująjį kandidatą į kultūros ministrus – Ignotą Adomavičių. Nors jis yra baigęs Čiurlionio menų mokyklą, A. Tapinas ironizuoja savo įraše, kad makaronai ir trombonas – tai artimiausia, ką „Nemuno aušra“ galėjo rasti kultūrai.

„Taigi – būsimasis kultūros ministras nuo „Nemuno aušros“ Ignotas Adomavičius. Verslininkas, prekiauja makaronais ir ravioliais „Bravo pasta“.

Šiemet „Lidlui“ patiekė partiją raviolių su vištiena su salmonelėmis. NemŪno rašo su Ū ilgąja, bet tegu rašo rašytojai, ministrai ateina valdyti. Iki 2024 metų buvęs liberalas, bet kaip man pats rašė - išėjo jau seniau, tik liberalai pamiršo jį išbraukti.

Su kultūra turbūt labiausiai susijęs per šitą solinę partiją. Teisybės dėlei, yra baigęs Čiurlionio menų mokyklą tromboną ir dainavimą. Manau, kad makaronai + trombonas yra arčiausiai kultūros, ką galėjo surasti „Nemuno aušra“.

Jau matau mūsų kultūros grandus, Nacionalinių premijų laureatus, pasaulinio garso muzikantus, dailininkus, režiserius pagarbiai klausančius makaronų fabriko direktoriaus nurodymų.

Svarbiausia nevalgykit jo raviolių, jeigu vaišins, nes pasigausit salmoneliozę.

P.S. Dainos tekstas labai artimas aktualijoms“, – rašė savo „Facebook“ paskyroje A. Tapinas.

Adomavičius teikiamas kandidatas į kultūros ministro postą

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad į „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijoms atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, į aplinkos ministrus premjerė teikia viceministro Kastyčio Žuromsko kandidatūrą.

Socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. 

Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas. Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.

Rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.

Socialdemokratų tarybos posėdis (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Vytenis Povilas Andriukaitis apie „Gėdos dieną“: „Atspindi tik dalies visuomenės nuomonę“ (193)

Bruknė
Bruknė
2025-09-23 09:35
Skaistė nebuvo giminaitė, grynas atsitiktinumas, kad ji Šimonytės pusseserė.
Atsakyti
Marke
Marke
2025-09-23 09:33
Kol nesedes konservatoriai ,tol ir bus skandalai.Kaip slykstu...
Atsakyti
Lt
Lt
2025-09-23 09:31
Kur aš tai jau mačiau ... a Gentvilas ir Gentviliukas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
