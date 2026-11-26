Už pinigus ji žadėjo paveikti valstybės tarnautoją, kad šis priimtų neteisėtus sprendimus, nors realios įtakos jam galėjo ir neturėti.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamoji, paskirta ginti kitą asmenį teisme kaip valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatė, įtariama iš kliento savo naudai tiesiogiai reikalavusi 3 tūkst. eurų kyšio. Advokatė žadėjo pasinaudoti tariama įtaka asmens baudžiamąją bylą nagrinėjančiai Klaipėdos apygardos teismo teisėjai ir ją paveikti, kad ji priimtų jam palankų nuosprendį ir neskirtų su laisvės atėmimu susijusios bausmės.
Teismui perduota prekyba poveikiu kaltinamos advokatės byla
Nustatyta, kad kaltinamoji per mobiliąją programėlę nusiuntė klientui savo sąskaitos numerį ir jis, vykdydamas reikalavimą duoti kyšį, per kelis kartus bankiniais pavedimais jai pervedė dalį reikalauto kyšio – 1 tūkst. 650 eurų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Artūras Karpalovas. Tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
Advokatei pareikšti kaltinimai dėl prekybos poveikiu. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.
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