Bendrame prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešime skelbiama, kad teismas taip pat sumažino dviem nuteistiesiems skirtas baudas – vienam nuo 10 tūkst. iki 5 tūkst. eurų, kitam – nuo 11 tūkst. iki 7,5 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, 2021 m. kovo–rugpjūčio mėnesiais kaltinamieji susitarė už pinigus pasinaudoti turimomis pažintimis ar kita tikėtina įtaka ir paveikti Kaune dirbančius prokurorus bei teisėjus, kad šie priimtų pageidaujamus procesinius sprendimus.
Nustatyta, kad vienas iš nuteistųjų – Kaune dirbantis advokatas – per tarpininkus paėmė 4 tūkst. eurų kyšį. Už šiuos pinigus žadėta paveikti prokurorą, kad šis ikiteisminiame tyrime priimtų palankesnį sprendimą.
Pernai liepą Kauno apygardos teismas šešis asmenis pripažino kaltais dėl prekybos poveikiu, vieną išteisino. Nuteistiesiems skirtos baudos nuo 10 tūkst. iki 28,5 tūkst. eurų, dviem iš jų – ir laisvės atėmimo bausmės.
Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėjo nuo jo paskelbimo dienos, tačiau per tris mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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