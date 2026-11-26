Incidentas įvyko šiemet, gegužės 22-osios vakarą, Panevėžyje laikinai įrengtame atrakcionų parke Klaipėdos gatvėje. Keli neblaivūs jaunuoliai užpuolė ir ėmė mušti bei spardyti vieną atrakcionų parko darbuotoją, nes, pasibaigus darbo laikui, šis išjungė karuseles. Kolegai į pagalbą atskubėjęs kitas parko darbuotojas taip pat buvo užpultas ir sumuštas.
Jaunuolių siautėjimas liovėsi, kai subėgo daugiau užpultųjų bendradarbių, atvyko policijos pareigūnai. Užpuolikai bandė pasišalinti, tačiau buvo sulaikyti.
Dviem atrakcionų parko darbuotojams prireikė medikų pagalbos – buvo nustatyti sumušimai, veido kaulų lūžiai. Vėliau ekspertai abiem nukentėjusiesiems konstatavo nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo iš chuliganiškų paskatų, veikiant bendrininkų grupėje, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaltinimai šioje byloje pareikšti 19-mečiui ir dviem 20-mečiams panevėžiečiams. Jauniausias iš jų jau kelis kartus teistas, incidento metu dėvėjo apykoję ir pagal teismo skirtą įpareigojimą tuo metu privalėjo būti namuose.
Liudytojų ir nukentėjusiųjų teigimu, vienas iš kaltinamųjų muštynių metu buvo išsitraukęs daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą. Įvykio vietoje buvo rasta tik jo dalis, pagal kurią ekspertai nustatė, jog tai šratasvydžio pistoleto, kuris ginklams nepriskiriamas, rėmas.
Griežčiausia jaunuoliams gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki penkerių metų. Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismui.
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