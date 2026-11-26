„Buvau nustebinta, kad prokuratūra pateikė kaltinimus (A. Orlauskui dėl galimo A. Ramanausko šmeižimo – ELTA), kad rado laiko ir prasmę ginti A. Ramanausko garbę tokiais būdais“, – teisme kalbėjo R. Janutienė.
„Supratau, kad kitokių teisinių problemų Lietuvoje nėra“, – svarstė liudytoja.
R. Janutienė teigė, jog pats A. Ramanauskas esą yra užsipuolęs ne vieną žmogų, komunikuodamas viešojoje erdvėje. Liudytoja svarstė, kad už tokių veiksmų esą slypi politinė partija. A. Ramanauskas anksčiau buvo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys. R. Janutienė teigė mananti, kad partija neva pasitelkdavo A. Ramanauską, kai norėdavo pakritikuoti savo konkurentus.
„Ne pirmas kartas, kai jis (A. Ramanauskas – ELTA) užsipuola lyg ir konkurentus“, – kalbėjo liudytoja.
R. Janutienė tvirtino, jog jos vedamoje internetinėje laidoje „OpTV“ esą niekas kitų žmonių niekuo nekaltina.
„Mūsų laidoje niekas niekam kaltinamųjų aktų nerašo. Mes suteikiame galimybę žmonės pasakyti savo nuomonę“, – sakė R. Janutienė.
Bylos duomenimis, būtent „OpTV“ laidoje A. Orlauskas paskleidė teiginius apie A. Ramanauską, dėl kurių buvo iškelta byla dėl galimo šmeižimo. Kaip skelbta anksčiau, kaltinamas laidoje sakė, kad A. Ramanauskas iš Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) buvo atleistas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu.
R. Janutienė, paklausta, ką A. Orlauskas jos laidoje kalbėjo apie A. Ramanauską, teigė ištartų teiginių nepamenanti. Vėliau ji užsiminė, kad laidoje su A. Orlausku aptarinėjo žinią apie tai, kad LRT eteryje neliks A. Ramanausko įkūnyto personažo „peliuko“.
Liudytoja, prisiminusi laikotarpį, kai dirbo televizijoje, tvirtino, kad patyrė nesklandumų, kuriuos esą galėjo sukelti A. Ramanausko elgesio ypatumai. R. Janutienė tvirtino, jog neva dėl TV laidos „Dviračio žinios“ epizodų, kur filmavosi ir A. Ramanauskas, filmavimų, kurie užtrukdavo, kildavo nesklandumų. R. Janutienė taip pat sakė apie filmavimo trikdžius girdėjusi ir iš dabar jau mirusio tuometinio TV laidų kūrėjo Vytauto Šerėno.
„Kaip minimum apie nedisciplinuotą jo (A. Ramanausko – ELTA) elgesį filmavimo aikštelėje esu girdėjusi“, – sakė R. Janutienė.
Jis taip pat teigė, jog anksčiau girdėjo, kad kai kurie laidoje „Dviračio žinios“ filmavęsi žmonės neišmokdavo tekstų.
„Buvo kalbų, kad tekstų neišmoksta kažkas, kad turi kitų kažkokių problemų“, – sakė R. Janutienė.
Tiesa, ji neįvardijo, kad tekstų neišmokdavo A. Ramanauskas.
A. Orlauskas kaltės nepripažįsta
Anksčiau teisme kaltinamąjį aktą pagarsinęs prokuroras Renaldas Budrys nurodė, kad A. Orlauskui kaltinimai šmeižimu pateikti dėl 2024 m. lapkritį internetinėje laidoje „OpTV“ paskelbtos informacijos apie A. Ramanauską.
Kaip nurodė R. Budrys, minėtoje laidoje A. Orlauskas pasakojo apie tai, kodėl esą A. Ramanauskas buvo atleistas iš LRT. Pasak prokuroro, kaltinamasis paskleidė apie nukentėjusįjį tikrovės neatitinkančią informaciją, nurodydamas, esą A. Ramanauskas iš LRT buvo atleistas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu.
„A. Orlauskas tyčia paskleidė informaciją apie A. Ramanauską, nurodydamas, kad A. Ramanauskas turi priklausomybių, kad A. Ramanausko priklausomybės dažnėjo, ko rezultate buvo trikdomas kolegų darbas, nes atvažiuoja pilietis „ne formoje“. (...) Tokiu būdu A. Orlauskas paskleidė apie A. Ramanauską tikrovės neatitinkančią informaciją“, – dėstė R. Budrys.
Kaip nurodė prokuroras, A. Orlauskas „OpTV“ laidoje kalbėjo apie tai, kad A. Ramanauskas esą vėluodavo į LRT laidos „Dviračio žinios“ filmavimus, neišmokdavo tekstų, numatytų pagal scenarijus, ir dėl to esą visai kūrybinei komandai tekdavo dirbti viršvalandžius. Tokiu būdu, pasak R. Budrio, A. Orlauskas apšmeižė A. Ramanauską.
Kaltinamasis A. Orlauskas teisme teigė nepripažįstantis savo kaltės.
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