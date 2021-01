COVID-19 pasiglemžė virš 30-ies metų sveiko vyro gyvybę: gydytojai kovojo daugiau nei mėnesį

Kaip pasakojo ligoninės vadovas Remigijus Mažeika, pacientas neturėjo gretutinių susirgimų, o virusas tiesiog negrįžtamai sužalojo vyro plaučius.

„Pacientas reanimacijoje intubuotas buvo 35 paras. Į gydymą tiesiog nebuvo atsako ir, matyt, imuninė sistema buvo tokia, kuri neleido įveikti viruso. Tai vienas tokių atvejų, kai net ir neturint gretutinių susirgimų virusas yra pražūtingas“, – sakė jis.

Ligoninės vadovas priminė, kad virusas būna pavojingas tuo, kad tiesiog plaučiai perauga fibroziniu jungiamuoju audiniu, o nebelikus plautinio audinio žmogus paprasčiausiai miršta.

„Nesant specifinio gydymo tokie atvejai pasitaiko ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pasižiūrėjus kompiuterinės tomografijos plaučių nuotrauką tokiais atvejais būna matomi likę tik nežymūs nesužalotų audinių ploteliai. Tokiai atvejais belieka tik plaučių transplantacija“, – kalbėjo R. Mažeika.

„Ant plauko“ – dar vienas pacientas

Įstaigoje gydomas dar vienas panašios būklės pacientas, besikabinantis į gyvenimą.

„Tikimės, kad jis pasveiks, bet iš esmės tai du vienodi atvejai, bet pastarasis gali būti sėkmės istorija, tai bus antrą kartą gimęs žmogus. To bent labai tikimės“, – sakė jis.

Nors pandeminė situacija Lietuvoje gerėja, Šiaulių ligoninėje situacija išlieka sudėtinga.

„Infekciniame skyriuje covidinių pacientų yra sumažėję, bet reanimacijoje išlieka labai daug pacientų, šiandien turime 21. Deja, jų išlieka daug ir sunkių. Turime dvi covidines reanimacijas ir dar tikrai neplanuojam, kad artimiausiu metu galėtume kažką sumažinti. Apie tai kol kas nėra net kalbos“, – pabrėžė jis.

Virš 1 tūkst. atvejų

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 1032 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 29 žmonės, penktadienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką įtrauktos aštuonios mirtys nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 1453 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 174 tūkst. 846 žmonės, 114 tūkst. 925 asmenys pasveiko, 56 tūkst. 006 – tebeserga.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2591 žmogus.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 57 tūkst. 405 žmonės, abiem dozėmis – 8739 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 9568 tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 1 mln. 850 tūkst. 397.

Praėjusią parą nuo koronaviruso mirė 30–99 metų žmonės

Praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 29 žmonės, jiems buvo nuo 30 iki 99-erių metų. Iš viso praėjusią parą mirė 20 vyrų ir devynios moterys.

Daugiausia mirusiųjų – 10 – priklausė 70–79 metų grupei.

Septyni mirusieji priklausė 60–69 metų, šeši – 80–89 metų, po du – 90–99 ir 50–59 metų grupėms.

Vienas žmogus mirė, kuriam buvo nuo nuo 40 iki 49-erių, ir vienas, kuriam buvo nuo 30 iki 39-erių metų.

Statistikos departamentas atkreipia dėmesį, kad „per praėjusią parą mirusių skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas padidėja apie 20–40 procentų“.

Be to, į bendrą mirčių statistiką įtrauktos aštuonios mirtys nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.

Tai – trys moterys ir penki vyrai. Po tris mirusiuosius priklausė 50–59 ir 70–79 metų grupėms ir po vieną – 60–69 ir 80–89 metų grupėms.