Živilė Vaškytė-Lubienė: „Jau gana apsimetinėti, kad ledynai netirpsta, o klimatas nešyla“

Pandemija įkvėpė pokyčiams

Paklausta apie gyvenimo pokyčius Živilė Vaškytė-Lubienė neslepia – prieš keletą metų kilusi pandemija privertė susimąstyti ir pasverti savo vertybes. „Man atrodo, kad jau gana apsimetinėti, kad ledynai netirpsta, klimatas nešyla, kad niekas nesvarbu, mes gyvensim ir išgyvensim. Manau, kad kiekvienas žingsnis yra svarbus,“ – mintimis dalijasi Ž. Vaškytė-Lubienė.

Matydama, kas dedasi gamtoje, kaip kinta klimatas, žinoma moteris kartu su drauge nusprendė imtis veiksmų ir paskatinti visuomenę keistis. „Mes įkūrėme įmonę „Enough“, nes manome, kad jau gana apsimetinėti, jog viskas gerai. Mūsų įmonė konsultuoja kitas kompanijas įvairiomis tvarumo temomis,“ – sako TV laidų vedėja Živilė Vaškytė-Lubienė.

Apsipirkinėja sąmoningai

Tvarumo idėjos Živilei Vaškytei-Lubienei nesvetimos ir asmeniniame gyvenime. „Atsakingas apsipirkimas man yra labai svarbus. Prieš ką nors pirkdama, visada labai gerai pagalvoju, ar man to daikto tikrai reikia? Stengiuosi nepirkti apimta impulso, momentinių užgaidų. Visada apgalvoju ar tikrai negaliu be to apsieiti – gal galiu tą daiktą iš ko nors pasiskolinti ar įsigyti dėvėtą?“ – atvirauja žinoma moteris.

Vis dėlto ne visiems priimtina pirkti kažkieno jau naudotus drabužius ar kitus daiktus. Paklausta, ar nejaučia diskomforto ar gėdos įsigydama ką nors iš antrų rankų, Živilė Vaškytė-Lubienė juokiasi: „Kodėl turėtų būti gėda pirkti dėvėtą daiktą? Ne, manau, čia jau kažkokie žmonių kompleksai, kad tarsi perki naudotą, nes negali sau leisti įsigyti naujo.“

Živilė Vaškytė-Lubienė pasakoja, kad drabužių iš antrų rankų nevengia ir pirkdama aprangą vaikams: „Mes su draugėmis nuolatos keičiamės vaikų drabužiais – nematau tame visiškai jokios bėdos. Juk vaikai taip greitai auga! Kartais per porą mėnesių jie išauga savo drabužius. Kai mano vaikai panešioja kokias nors kelnes, jiems išaugus, aš drabužį atiduodu sesės vaikams, arba vaikus auginančiai draugei. Man labai faina, kai nueinu pas sesę ir matau, kad jos sūnelis laksto su mano Herkaus rūbais.“

Nebenešiojamus drabužius norėtų pabandyti parduoti

Televizijos laidų vedėja ir žurnalistė Živilė Vaškytė-Lubienė atvirauja, kad nors nebenešiojamus drabužius dažniausiai atiduoda draugėms, vis dėlto, yra keletas tokių, kuriuos norėtų pabandyti parduoti: „Daugumą savo nebenešiojamų drabužių aš atiduodu sesei, draugėms arba kam nors paaukoju. Žinoma, esu atsidėjusi keletą tokių, kuriuos norėčiau parduoti, bet kol kas nesiryžtu, nors jau tikrai laikas.“

Tuo tarpu laidos vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva dalijasi savo patirtimi naudojant programėlę „Vinted“ ir skatina ten išbandyti ne tik įsigyti, bet ir parduoti savo nebenešiojamus drabužius: „Savo vaikams tokius sezoninius drabužius, kaip striukės ir batai – ypač geresnio prekinio ženklo – labai mėgstu pirkti „Vinted“ platformoje. Ten galima rasti daugybę gerų prekinių ženklų, bet labai geromis kainomis. Žinoma, „Vinted“ galima ne tik pirkti, bet ir parduoti drabužius iš savo spintos – pati planuoju tai išbandyti. Man atrodo, kad žiedinis vartojimas yra labai svarbus.“