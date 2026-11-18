Iki šiol šį valstybės turtą patikėjimo teise valdė Sveikatos apsaugos ministerija, o po sprendimo jį valdys pačios Santaros klinikos.
Perduodamą turtą sudaro 9,75 tūkst. kvadratinių metrų ploto pediatrijos korpusas, automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takas, vidiniai kiemai ir nuotekų tinklai. Iš viso perduodama 13 turto vienetų.
Naujasis pediatrijos korpusas pastatytas 2025 metų pabaigoje. Jame sutelktos vaikų stacionarinės, ambulatorinės ir specializuotos gydymo paslaugos. Taip siekta pagerinti vaikų gydymo sąlygas, sumažinti ligoninės padalinių išskaidymą ir efektyviau panaudoti medicinos įrangą bei darbuotojų išteklius.
Korpuso statybos finansuotos valstybės biudžeto ir Turto banko lėšomis, gautomis pardavus kitą valstybei priklausantį ir nebereikalingą nekilnojamąjį turtą.
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