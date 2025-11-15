Vitamino D trūkumą gali išduoti 2 požymiai ausyse: nenumokite ranka

Vitaminas D yra svarbi maistinė medžiaga, dalyvaujanti daugelyje biologinių procesų organizme, rašoma express.co.uk.
Ankstyvas šio vitamino trūkumo diagnozavimas svarbus norint išvengti nepageidaujamų negalavimų. Du požymiai ausyse gali rodyti, kad jums reikia papildyti vitamino D atsargas.
Žemas vitamino D kiekis siejamas su padidėjusia rizika susirgti įvairiomis ligomis – nuo žarnyno vėžio ir išsėtinės sklerozės iki Alzheimerio ligos.
Šis vitaminas stiprina kaulų sveikatą ir imuninę sistemą. Be to, yra įrodymų, kad vitaminas D gali sumažinti virusinių infekcijų, įskaitant gripą, riziką.
Kadangi vitamino D trūkumas daro didelę žalą kaulams, tai gali sukelti klausos praradimą ir spengimą ausyse.
Spengimas ausyse
NHS aiškina, kad spengimas ausyse – tai „garsai, kurie nėra sukelti išorinių dirgiklių“. Tai dažnas reiškinys ir paprastai nėra rimtos ligos požymis.
Mokslininkai, tyrinėjantys vitamino D vaidmenį subjektyviame spengime ausyse, anksčiau atskleidė ryšį tarp šio vitamino trūkumo ir klausos sutrikimų.
Viename straipsnyje, paskelbtame žurnale „Plos One“, jie rašė: „Mūsų tyrimų rezultatai rodo, kad didelė dalis spengimo ausyse pacientų kenčia nuo vitamino D trūkumo ir kad vitamino D lygis koreliuoja su spengimo ausyse poveikiu.
Rekomenduojame visiems spengimo ausyse pacientams atlikti vitamino D kiekio organizme nustatymo tyrimą.“
Kitoje straipsnio dalyje jie iškėlė hipotezę, kad spengimui ausyse gali turėti įtakos vitamino D priešuždegiminės savybės arba jo ryšys su magnio kiekiu.
„Kitas mechanizmas, kuriuo vitamino D trūkumas gali turėti įtakos spengimui ausyse, yra susijęs su magniu. Magnis atlieka pagrindinio vitamino D sintezės kofaktoriaus vaidmenį.
Be to, aktyvuotas vitaminas D gali pagerinti magnio absorbciją žarnyne, todėl magnio sumažėjimas dėl vitamino D trūkumo gali sukelti spengimo ausyse paūmėjimą“, – teigė jie.
Klausos praradimas
Vitamino D trūkumas taip pat siejamas su klausos sutrikimais, nes jis veikia ausies kaulus. Ši būklė, žinoma kaip osteopenija, gali sukelti klausos praradimą, o kai kuriais atvejais – ir kurtumą.
Tyrimai parodė, kad vitamino D trūkumo koregavimas gali atstatyti klausos praradimą, o kai kuriais atvejais netgi kurtumą. Šiuo metu manoma, kad visame pasaulyje vitaminu D trūksta net milijardui žmonių.
