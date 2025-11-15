 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Vitamino D trūkumą gali išduoti 2 požymiai ausyse: nenumokite ranka

2025-11-15 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 10:20

Vitaminas D yra dar vadinamas saulės vitaminu, nes jis natūraliai gaminamas organizme veikiant saulės spinduliams. Vis tik tiems, kurių organizme šio vitamino kiekis yra nepakankamas, ausyse gali pasireikšti du simptomai.

Vitaminas D

Vitaminas D yra dar vadinamas saulės vitaminu, nes jis natūraliai gaminamas organizme veikiant saulės spinduliams. Vis tik tiems, kurių organizme šio vitamino kiekis yra nepakankamas, ausyse gali pasireikšti du simptomai.

REKLAMA
0

Vitaminas D yra svarbi maistinė medžiaga, dalyvaujanti daugelyje biologinių procesų organizme, rašoma express.co.uk.

Ankstyvas šio vitamino trūkumo diagnozavimas svarbus norint išvengti nepageidaujamų negalavimų. Du požymiai ausyse gali rodyti, kad jums reikia papildyti vitamino D atsargas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žemas vitamino D kiekis siejamas su padidėjusia rizika susirgti įvairiomis ligomis – nuo žarnyno vėžio ir išsėtinės sklerozės iki Alzheimerio ligos.

REKLAMA
REKLAMA

Šis vitaminas stiprina kaulų sveikatą ir imuninę sistemą. Be to, yra įrodymų, kad vitaminas D gali sumažinti virusinių infekcijų, įskaitant gripą, riziką.

REKLAMA

Kadangi vitamino D trūkumas daro didelę žalą kaulams, tai gali sukelti klausos praradimą ir spengimą ausyse.

Spengimas ausyse

NHS aiškina, kad spengimas ausyse – tai „garsai, kurie nėra sukelti išorinių dirgiklių“. Tai dažnas reiškinys ir paprastai nėra rimtos ligos požymis.

Mokslininkai, tyrinėjantys vitamino D vaidmenį subjektyviame spengime ausyse, anksčiau atskleidė ryšį tarp šio vitamino trūkumo ir klausos sutrikimų.

REKLAMA
REKLAMA

Viename straipsnyje, paskelbtame žurnale „Plos One“, jie rašė: „Mūsų tyrimų rezultatai rodo, kad didelė dalis spengimo ausyse pacientų kenčia nuo vitamino D trūkumo ir kad vitamino D lygis koreliuoja su spengimo ausyse poveikiu.

Rekomenduojame visiems spengimo ausyse pacientams atlikti vitamino D kiekio organizme nustatymo tyrimą.“

Kitoje straipsnio dalyje jie iškėlė hipotezę, kad spengimui ausyse gali turėti įtakos vitamino D priešuždegiminės savybės arba jo ryšys su magnio kiekiu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kitas mechanizmas, kuriuo vitamino D trūkumas gali turėti įtakos spengimui ausyse, yra susijęs su magniu. Magnis atlieka pagrindinio vitamino D sintezės kofaktoriaus vaidmenį.

Be to, aktyvuotas vitaminas D gali pagerinti magnio absorbciją žarnyne, todėl magnio sumažėjimas dėl vitamino D trūkumo gali sukelti spengimo ausyse paūmėjimą“, – teigė jie.

REKLAMA

Klausos praradimas

Vitamino D trūkumas taip pat siejamas su klausos sutrikimais, nes jis veikia ausies kaulus. Ši būklė, žinoma kaip osteopenija, gali sukelti klausos praradimą, o kai kuriais atvejais – ir kurtumą.

Tyrimai parodė, kad vitamino D trūkumo koregavimas gali atstatyti klausos praradimą, o kai kuriais atvejais netgi kurtumą. Šiuo metu manoma, kad visame pasaulyje vitaminu D trūksta net milijardui žmonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų