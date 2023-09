Vilniuje – neeilinis reginys: pasaulyje toks pirmasis

šaltinis: Made In Vilnius

Ar įmanoma turėti Zumba treniruotę 170 m aukštyje? „Loud and Fit“ komanda įrodė, kad taip. Sekmadienį Vilniaus TV bokšto atviroje terasoje įvyko tikras „Zumba in the Sky“ vakarėlis su nuostabia Vilniaus miesto panorama.