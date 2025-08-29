Vilnietis Kęstutis įbaugintas triukšmą keliančio kaimyno: daužo langus ir sienas, grasina

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Vilnietis Kęstutis bando prisibelsti į jau ne vienerius metus triukšmą keliančio kaimyno duris. Bet aktyvus, maždaug trisdešimties vyras, kaip sako Kęstutis, dažniausiai triukšmauja naktimis, kai visi daugiabučio gyventojai – miega.
„Daužo sienas, tai tęsiasi jau penkiolika metų. Anksčiau rėkaudavo, eidavo pas jį draugai, dabar jie visi išnyko, jis liko vienas“, – pasakoja kaimynas Kęstutis.
Kęstučiui paantrino ir kitoje laiptinėje gyvenanti senjorė. Sako bijanti aršaus vyro keršto. Bet ir gyventi toliau, kaip sako – neįmanoma. Mat daužydamas į dujų vamzdį, vyras esą gali pridaryti bėdų visiems gyventojams.
„Nu neįmanoma, tiesiog, sienos dreba, aš nežinau, ką jis ten daro“, – teigia kaimynė.
Šio namo gyventojai prisipažįsta bijantys savo kaimyno, anot jų agresiją jis lieja net daužydamas langus. Savaitgalį, negalėję ramiai miegoti, gyventojai policiją kvietė ne kartą. Žmonės piktinosi, kad pareigūnai važiavo vangiai.
Užsimena apie turimą psichikos sutrikimą
Gyventojai prasitaria, esą vyras turįs psichikos sutrikimą ir anot jų – dėl to yra gydytas. Kaimynai teigia, jog trukšmą keliančio gyventojo globėjas – tėvas, tačiau jis gyvenantis vienas. Žmonės piktinasi, esą policija čia kviesta jų pačių ne kartą, per vieną savaitgalį, bet triukšmautojas ir toliau darė savo. Anot kaimynų, pareigūnai sureagavo tik į trečią iškvietimą.
„Jeigu mes negauname papildomos informacijos, kad triukšmo metu figūruoja papildomi daiktai, keliantys pavojų, tokie kaip: ginklas, peiliai, kirviai, tuomet tai yra standartinis triukšmas. Mes reaguojame į jį kaip į paprastą C kategorijos įvykį“, – teigia Vilniaus policijos atstovas Rolandas Šepetys.
Policija į tokius iškvietimus privalo sureaguoti per valandą. Kartais užtrunka ir ilgiau, nes įvykių tuo metu gali būti gerokai daugiau, nei mieste patruliuojančių ekipažų. Pirmiausia policija reaguoja į įvykius, kuriuose kyla pavojus žmogaus gyvybei, turtui, arba tuo metu yra vykdomas nusikaltimas. Policijos teigimu, jeigu triukšmauja psichikos sutrikimų turintis žmogus, paprastai išvežti jį į gydymo įstaigą pareigūnai negali.
„Teisinių galimybių neturime, jeigu žmogus nesutinka būti išvežamas, mes to padaryti negalime. Ne vienas ir ne du atvejai, kai greitosios ekipažui akivaizdžiai matosi, kad žmogus turi negalią, bet kategoriškai atsisako vykti, tokiu atveju mes negalime jo išvežti“, – įžvalgomis dalijasi policijos atstovas.
Prašo didesnio kaimynų aktyvumo
Tiesa, Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centro medikai mano kitaip. Viskas ko reikia – didesnio artimųjų arba tų pačių kaimynų aktyvumo.
„Artimieji gali kreiptis į pirminį psichikos sveikatos centrą, į socialinius darbuotojus, tada bandyti su jais kontaktuoti, jeigu tai neveikia – galima jungti ir seniūnijos socialinius darbuotojus, tuomet sveikatos centro socialinius darbuotojus, ko pasekoje prisijungia policija, ir turime trijulę“, – teigia įstaigos direktoriaus pavaduotojas, Viktoras Valantiejaus.
Tam, kad žmogus būtų išvežtas gydyti priverstinai, anot mediko, turi būti trys sąlygos – žmogus tapęs pavojingu, sau, aplinkiniams, arba turtui. Triukšmaudamas daugiabutyje naktį – jis jau pažeidžia ramybės valandas. Tad bendruomenė turėtų seniūnijas ir policiją informuoti apie tai. Kol kas savivaldybė sako negavusi dėl šio žmogaus nė vieno skundo. Policija jų – turi.
