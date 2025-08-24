Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupus nusikaltimas Pakruojyje: peiliu nužudytas vyras

2025-08-24 09:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 09:38

Pakruojyje šeštadienio vakarą mirė peiliu tą pačią dieną sužalotas vyras.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Pakruojyje šeštadienio vakarą mirė peiliu tą pačią dieną sužalotas vyras.

REKLAMA
4

Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienio popietę, apie 15.50 val., Vytauto Didžiojo gatvėje tarp dviejų vyrų kilo konfliktas. Vienas jų buvo sužalotas peiliu, todėl dėl patirtų sužalojimų buvo išgabentas į ligoninę.

Vis tik vyras neišgyveno – tos pačios dienos vakarą medikai konstatavo jo mirtį.

Mirtinai vyrą pražudęs 1968 metais gimęs įtariamasis, kuriam buvo nustatytas vidutinis girtumas (2,28 prom.) uždarytas į areštinę. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Areštinė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)
Vilniuje girta moteris sužalojo policijos pareigūną
Pasienio punktas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Teisėsauga demaskavo Kauno įmonę, galimai bendradarbiavusią su Rusija (41)
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Sukrečiantis įvykis Ignalinos rajone: rastas vos 25-erių vyro kūnas (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų