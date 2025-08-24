Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienio popietę, apie 15.50 val., Vytauto Didžiojo gatvėje tarp dviejų vyrų kilo konfliktas. Vienas jų buvo sužalotas peiliu, todėl dėl patirtų sužalojimų buvo išgabentas į ligoninę.
Vis tik vyras neišgyveno – tos pačios dienos vakarą medikai konstatavo jo mirtį.
Mirtinai vyrą pražudęs 1968 metais gimęs įtariamasis, kuriam buvo nustatytas vidutinis girtumas (2,28 prom.) uždarytas į areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.
