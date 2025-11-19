Vilniaus centre parduodamas unikalus namas: pamatykite, kaip jis atrodo

Šiuo skelbimu su naujienų portalu tv3.lt sutiko pasidalinti „Baltic Sotheby's International Realty“ prabangaus nekilnojamojo turto agentas Robertas Karalius.
Būstas – Vilniaus centre
Atsidarius skelbimą galima matyti, kad šis namas driekiasi per tris aukštus, turi du miegamuosius, o bendras jo plotas – net 348 kvadratiniai metrai.
Prie pastato kainos nurodyta – „Kaina pagal užklausimą“, o susisiekus su R. Karaliumi ir pasiteiravus jo apie tai, kokios kainos tikėtis būsimam pirkėjui, šis trumpai atsakė:
„Kvadratinio metro kaina nenusileidžia brangiausiam šalyje parduoto nekilnojamojo turto kvadratinio metro kainai.“
Pateikiame šio išskirtinio būsto aprašymą:
„Tai daugiau nei namas. Tai Vilniaus architektūrinės atminties atgimimas, sugrąžintas į gyvenimą su išskirtine meile detalėms, istorijai ir estetinei darnai.
J. Tumo-Vaižganto g. 6 – vienas iš garsiosios Montvilos (Kražių) kolonijos perlų, suprojektuotas apie 1903–1911 metus kaip viena pirmųjų miesto vilų su privačiais įėjimais, sodais ir išskirtine miesto inteligentijos aura. Šis namas – unikalus pavyzdys, kaip istorinė architektūra ir šiuolaikinis komfortas gali susilieti į tobulą harmoniją.
Pastatas, ilgą laiką buvęs išdarkytas sovietmečio pertvaromis, šiandien vėl atsiskleidžia autentišku grožiu – atkurtos originalios lubų karnizų linijos, langų ir durų apvadai, parketas, marmurinės palangės ir laiptų konstrukcijos. Restauracijos darbai atlikti prižiūrint kultūros paveldo specialistams, išsaugant kiekvieną vertingą fragmentą. Tai – pavyzdys, kaip galima ne tik išlaikyti, bet ir iš naujo prikelti istorinį miesto audinį.
Viduje atveriama erdvė, kur kiekviena zona – tarsi galerijos eksponatas. Čia susitinka ikoniniai pasaulio dizaino baldai, subtilūs meno kūriniai ir rankų darbo apdailos detalės, kurių kiekviena turi savo charakterį. Interjero koncepcija sukurta taip, kad istorinis pastato karkasas taptų fonu šiuolaikinio meno dialogui, kur šviesa, forma ir faktūra jungiasi į vieningą visumą.
Šiuolaikinės technologijos integruotos nepastebimai, išlaikant autentišką atmosferą. Tai namai, kurie ne tik džiugina akį, bet ir siūlo absoliutų komfortą.
Namas įsikūręs pačioje Vilniaus centro širdyje, tačiau kolonijos planavimas su vidiniais kiemais ir žaliosiomis erdvėmis leidžia mėgautis ramybe, privatumu ir istorine aplinka. Tai vieta, kur šimtmetį menantys fasadai ir tylūs kiemeliai primena senąją miesto dvasią, o už kelių žingsnių – Lukiškių aikštė, Gedimino prospektas ir miesto kultūrinis gyvenimas.
Tokio objekto Vilniuje dar nebuvo. Tai nepakartojamas kūrinys, kuriame susilieja architektūrinė paveldosauga, dizaino ikonos ir šiuolaikinės prabangos estetika.
Namas siūlomas tiek pardavimui, tiek ilgalaikei nuomai, o jo vertė – ne vien rinkos skaičiais išmatuojama. Tai investicija į istoriją, kultūrą ir gyvenimo stilių, kuris nepasiduoda laikui.“
