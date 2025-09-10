Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Viešėdamas Lietuvoje Ronaldo miegojo šiame kambaryje: štai kiek už jį tektų pakloti dabar

2025-09-10 13:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 13:10

Futbolo žvaigždės Cristiano Ronaldo apsilankymas Lietuvoje 2019-aisiais sukėlė tikrą audrą – visi troško iš arti pamatyti žvaigždę ar su juo nusifotografuoti. Tąkart, viešėdamas Lietuvoje, jis apsistojo „Grand Hotel“ viešbutyje Vilniuje, prabangiuose apartamentuose, kur tuo metu apsistoti vienai nakčiai kaina siekė nuo 901 euro – pažvelkime, kiek apsistojimas tokiame kambaryje kainuotų dabar.

Cristiano Ronaldo nakvojo šiame kambaryje (nuotr. SCANPIX, hilton.com)
4

Futbolo žvaigždės Cristiano Ronaldo apsilankymas Lietuvoje 2019-aisiais sukėlė tikrą audrą – visi troško iš arti pamatyti žvaigždę ar su juo nusifotografuoti. Tąkart, viešėdamas Lietuvoje, jis apsistojo „Grand Hotel" viešbutyje Vilniuje, prabangiuose apartamentuose, kur tuo metu apsistoti vienai nakčiai kaina siekė nuo 901 euro – pažvelkime, kiek apsistojimas tokiame kambaryje kainuotų dabar.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2019-aisiais į sostinę atvykęs Ronaldo rinkosi tai, kas geriausia – vieną prabangiausių ir labiausiai vertinamų viešbučių Vilniuje.

„Grand suite“ apartamentuose C. Ronaldo nakvojo tris naktis ir tąkart, pagal viešai prieinamą informaciją, viena nakvynė viešbutyje kainavo nuo 901 euro, tad suma išties įspūdinga – tuo metu minimali mėnesinė alga Lietuvoje siekė vos 400 eurų, tad ji dvigubai viršijo minimalią algą.

Šiame kambaryje nakvojo Ronaldo
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šiame kambaryje nakvojo Ronaldo

Kiek kainuoja apsistoti kambaryje, kuriame nakvojo Cristiano Ronaldo?

Tiesa, tuomet višbutis dar vadinosi „Grand Hotel Kempinski Vilnius“, dabar jį pakeitė „Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“. Tačiau vardas vardas kitas, o kambarys – vis dar gnaiužiantis kvapą.

Kaip nurodoma viešbučio svetainėje, erdviuose, 80 kv. m apartamentuose yra didelė dvigulė lova, atskira patogi svetainė su sofa. Kambaryje taip pat – 55 colių HD raiškos televizorius, rašomasis stalas, kavos aparatas, kiti patogumai.

Pagal viešai prieinamus duomenis, viena nakvynė šiuose apartamentuose artimiausioms dienoms kainuoja nuo 712 iki 782 eurų, priklausomai nuo to, ar norite pusryčių, ar renkamasi užsisakyti su galimybe atšaukti rezervaciją, o esant „Hilton Honors“ nariu, taikomos ir nuolaidos. Su nuolaidomis tai atsiseitų nuo 477 eurų.

Jei norėtumėte apsistoti apartamentuose artimiausią savaitgalį su viena nakvyne, tai atsieitų nuo 735 iki 855 eurų (su nuolaidomis – nuo 699 eurų).

Jei dabar rezervuotumėte apsistojimą apartamentuose spalio pirmosiomis dienomis, kaina siektų nuo 638 iki 815 eurų (su nuolaidomis – nuo 606 eurų).

