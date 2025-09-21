Vienam Zodiako ženklui – įspėjimas dėl pinigų: gali paaiškėti nemaloni tiesa

AVINAS. Užtemimas atkreips dėmesį į kūrybą ir saviraišką. Jausite norą pradėti naują etapą, bet verčiau paleiskite senas abejones. Ramus įkvėpimas atvers kelią ateičiai.
JAUTIS. Šiandien sustiprės šeimos temos ir namų aplinka. Užtemimas parodys, kur būtina įnešti tvarkos. Laikas paleisti senas nuoskaudas artimųjų rate.
DVYNIAI. Mintys suksis apie bendravimą ir santykius su aplinkiniais. Užtemimas atneš aiškumą, kas jūsų aplinkoje tikra. Pasirinkite pokalbius, kurie maitina sielą.
VĖŽYS. Finansai ir saugumo klausimai išryškės itin ryškiai. Užtemimas gali parodyti, kas nebeveikia. Šiandien tinkama paleisti nereikalingas išlaidas.
LIŪTAS. Jausitės užtemimo centre – tarsi prožektoriaus šviesoje. Tai laikas užbaigti vaidmenis, kurie nebeneša laimės. Atvirumas sau atvers kelią naujam startui.
MERGELĖ. Užtemimas atneš poreikį tylai ir vidinei ramybei. Jausitės jautresni, tad venkite triukšmo. Meditacija ar pasivaikščiojimas suteiks pusiausvyros.
SVARSTYKLĖS. Draugų ratas ir bendruomenė taps svarbia tema. Užtemimas gali parodyti, su kuo nebėra kelio kartu. Nauja erdvė atsivers tikriems ryšiams.
SKORPIONAS. Karjeros kryptis atsidurs užtemimo šviesoje. Jei darbas nebeatitinka jūsų širdies, tai taps akivaizdu. Palikite senas grandines už nugaros.
ŠAULYS. Užtemimas pažadins troškimą plėsti akiratį. Senos ribos gali pasirodyti per ankštos. Atsivėrimas naujoms žinioms suteiks įkvėpimo.
OŽIARAGIS. Pasitikėjimo ir bendrų resursų temos taps itin jautrios. Užtemimas atneš tiesą, kurios negalima ignoruoti. Paleidę seną baimę atrasite stiprybę.
VANDENIS. Santykiai su kitais bus po didinamuoju stiklu. Užtemimas atskleis, kur trūksta pusiausvyros. Tiesa, nors ir nelengva, išlaisvins.
ŽUVYS. Kasdienybė ir sveikata taps užtemimo židiniu. Laikas atsisakyti žalingų įpročių ir kurti sveikesnį ritmą. Nedidelis pokytis šiandien duos ilgalaikį rezultatą.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.