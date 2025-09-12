VGS komanda rekomenduoja: kur nueiti, ką pamatyti 10-ajame galerijų savaitgalyje

Kaip susigaudyti gausybėje meno renginių? VGS komanda rekomenduoja, ką būtina pamatyti per savaitgalį, rašoma pranešime spaudai.
Kristina Mizgirytė
Šių metų kuruotą programą rengusios (AV17) galerijos įkūrėja, šių metų VGS kuratorė
Ieva Epnere ir Kristaps Epners „Susitikimas“. Vaizdo instaliacija. Vilniaus g. 25
Unikali lokacija lankytojams atsiveria tik per VGS. Latvių menininkai joje pristato tarpdisciplininio meno instaliacijas. Jose subtiliai jungia asmenines bei istorines patirtis į jaudinančius pasakojimus apie atmintį, bendruomenę ir žmogaus dvasios ištvermę.
Epnere ir K. Epners gyvena ir kuria Rygoje. Menininkų darbų yra viešose ir privačiose kolekcijose – Latvijos nacionaliniame dailės muziejuje, Malmės dailės muziejuje, „Contretype“, o kūryba nuolat eksponuojama Latvijoje bei užsienyje
Gabija Švanaitė „Tai, ko nenorime matyti“.Video peroformansas. Lukiškių kalėjimas 2.0
G. Švanaitė rodo kūną kaip monolitą, tampantį pokyčio ženklu. Video performansas „Tai, ko nenorime matyti“ gimė iš supratimo, kad tariamai ramūs laikai – tik iliuzija. Gyvename nuolatinių pokyčių sraute, kuriame viskas aplink kinta, netenka aiškių formų, o stabilumo siekis vis dažniau pasirodo esąs tik miražas. Šie pasaulio virsmai skatina permąstyti savo tapatybę ir kviečia žengti į pokytį – net jei jis nepatogus, neaiškus ar bauginantis.
G. Švanaitė – jaunosios kartos menininkė. Savo praktikoje daugiausia vadovaujasi empiriniu meno kūrybos principu, nesusiedama savęs su konkrečiomis kūrybinėmis medijomis.
Paroda „Kol viltis mus išskirs“. Galerija „Atletika“
Puikus projektas, suvienijęs labai skirtingus kūrėjus tai pačiai idėjai: paroda „Kol viltis mus išskirs“ jungia kelias kartas, įvairias menines praktikas ir patirtis, kad per skirtingų autorių žvilgsnius būtų praplėsta vilties samprata.
Parodoje dalyvauja Austėja Masliukaitė, Barbora Matonytė, Darius Žiūra, Jurga Juodytė, Laura Stasiulytė, Jonas Meškauskas, Agata Orlovska.
Kuratorė – Ieva Gražytė.
Karolina Tomkevičiūtė
VGS savaitgalio kuratorė, menotyrininkė
Milda Dainovskytė. „Sustingę vandenys“. Ofaktorinis kūrinys. Vilniaus universiteto Rektoriaus aula
Tai efemeriška patirtis per kvapą ir garsą, įsikūrusi įdomioje istorinėje erdvėje, o kartu – ir kvietimas pasvarstyti apie ribas tarp tikra/netikra. Lankytojai turės galimybę tyrinėti konceptualius kvapus.
M. Dainovskytė savo kūryboje naudoja įvairias medijas – grafiką, kvapus, garsą, video, archyvinius tyrimus. Nuo 2018 metų menininkė aktyviai dirba ir kaip kuratorė, kartu su Laurynu Skeisgiela įkūrė kuratorių duetą „Lokomotif“. 2020–2023 m. kartu su Vyteniu Buroku kuravo „JCDecaux premija“ parodas, įgyvendino ne vieną projektą netradicinėse ar periferinėse erdvėse.
Kęstutis Svirnelis. „Būtinybės transformacija“. Kinetinė instaliacija. VILNIUS TECH „LinkMenų fabrikas“
Instaliacija „Būtinybės transformacija“ bus didžiausias kada nors Lietuvoje pristatytas šio menininko kūrinys. Gigantiška kinetinė struktūra parodo sudėtingą asmens ir socialinės struktūros sąveiką bei tai, kaip ši struktūra – kaip gyvas organizmas – nuolat kinta veikiama įvairių išorinių jėgų.
K. Svirnelis gyvena ir kuria Štutgarte. Jis nuolat dalyvauja parodose užsienyje – Vokietijoje, Lenkijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Pietų Korėjoje ir JAV.
Elena Laurinavičiūtė ir Roma Salė. „Low Frequency Memory“. Paroda. Liepkalnio vandens saugykla
Menininkės kartu su (AV17) galerija pristato kūrinius unikalioje vietoje – Liepkalnio vandens saugykloje. Čia gimsta netikėta šviesos ir garso sintezė, kuri kviečia iš naujo įsiklausyti į pasaulį. Rugsėjo 14 dieną, sekmadienį, 14 val. čia vyks Elenos Laurinavičiūtės garsinis performansas „Protėvių dronai“.
Stefanija Jokštytė
Kūrybininkė, kultūros komunikacijos specialistė, VGS komunikacijos vadovė
Paroda „Atbuli griaučiai“ ir instaliacija „Marš!“. Sapiegų rūmai
Užsukite į Sapiegų rūmus – čia laukia dvi ypatingos šiuolaikinio meno parodos: tarptautinė grupinė paroda „Atbuli griaučiai“ apie kūno vaizdavimą animacijoje bei Estijos menininkės Edith Karlson instaliacija „Marš!“, kurią galima patirti ir kartu su šunimis.
Be to, rugsėjo 12 d., penktadienį, čia vyks nemokamas vinilo „Sapiegų rūmų sugrįžimo muzika“ pristatymo koncertas, o savaitgalį – kūrybinės dirbtuvės žmonėms ir šunims bei apžvalginės ekskursijos po rūmus.
Diskusija „Galerijos vaidmuo besikeičiančiame meno pasaulyje“(anglų k.). Šiuolaikinio meno centras
Diskusija vyks rugsėjo 13 d., šeštadienį, 14 val. Tai „Vilniaus galerijų savaitgalio 2025“ kuruotos programos dalis, kviečianti pamąstyti, kaip galerijos gali išlikti aktualios eksperimentinės ir tvarios nuolatinės kaitos sąlygomis.
Diskusijoje dalyvaus „Warsaw Gallery Weekend“ direktorė ir NADA Villa Warsaw bendrakūrėjė Joanna Witek-Lipka, „Kogo Gallery/ (Estija) įkūrėja ir vadovė Liina Raus, „Drifts“ (Lietuva) galerijos įkūrėja Jolanta Chockevičiūtė Laurent, (AV17) galerijos įkūrėja, Vilniaus galerijų savaitgalio 2025“ kuratorė Kristina Mizgirytė.
Moderatorė – šiuolaikinio meno kuratorė ir kultūros strategė Justė Kostikovaitė.
Radvilų Rūmų dailės muziejaus parodos
Janinos Sabaliauskaitės fotografijų parodoje „Malonumas“ pristatoma analogine technika kurtų fotografinių atspaudų serija. Per asmeniškas projekto dalyvių istorijas ji kviečia nagrinėti seksualumo ir negalios temą.
„Visa tai, ko negalima daryti. Lietuvos XXI a. menininkės Radvilų rūmų dailės muziejaus istorinės tapybos ekspozicijoje“. XVI–XIX a. Vakarų Europos tapybos ekspoziciją aktyvuojančioje parodoje pristatomi XXI a. lietuvių menininkių kūriniai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių.
„Protesto menas: sovietmečio nepaklusnieji. Iš Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui dovanotos Vladimiro Tarasovo kolekcijos“.
Viktorija Aprimaitė
VGS socialinių tinklų koordinatorė
Paroda „Dantratis, darbščios rankos ir pavargusi parodos lankytoja“. „Editorial“ galerija
Paroda apie tai, kaip rašoma meno ir darbo istorija. Apie tai, kas nerimastingai kyšo iš po laiko aptrintų ar pernelyg nuglotnintų paviršių. Taip pat – apie dirbantį kūną.
Niežtintį nepatogioje ofiso kėdėje, džiūstančiomis akimis sekantį laptopo pelę. Sopantį prie audimo staklių, kalantį pleištą ir vinį, stėrstantį nešildomoje studijoje nebeveikiančios sovietinės gamyklos antrame aukšte.
Galiausiai – apie pačias dirbančiąsias: archyvares, laiškų skaitytojas ir rašytojas, biudžetų matuotojas, menininkes, jų vaikų aukles ir šeimynykščius, po ilgos darbo dienos į parodą užėjusias lankytojas, ieškančias, kur prisėsti, bei jas nemačiomis stebinčias parodų prižiūrėtojas. Menininkės ir menininkai: Agnė Bagdžiūnaitė ir Petras Kalpokas, Irena Haiduk, Morta Jonynaitė, Tomasz Kobialka, Ieva Rižė, Serban Savu. Kuratorė: Vaida Stepanovaitė.
Paroda „Kelionė į Lietuvą“. Jono Meko vizualiųjų menų centras
Naujoje parodoje Jonas Mekas sugrįžta per judančius vaizdus, balsą ir daiktus. Ši paroda yra bandymas sujungti menininko naudotus vaizdo ir garso aparatus su jais nufilmuotais vaizdais. Kartu tai – ir kuriančio Meko portretas kitų menininkų žvilgsniu.
Galima tai sujungti į vaizdų grandinę: kamera – Mekas – filmas, arba Mekas kaip filmo subjektas ir objektas. Parodos kuratorė – Laima Kreivytė. Rugsėjo 14 d., sekmadienį, bus rodomas Jono Meko filmas, laukia ekskursijos su parodos kuratore!
Eglė Norkutė. Paroda „GLARES“ („AKINIMAI“). „The Rooster Gallery“
Parodoje tapybos kūriniai pristatomi ant keraminių mozaikų. Žvilgantys paviršiai talpina įkūnytus žodžius, alegorijas ir gestus. Šioje parodoje nuolat kinta žiūrėjimo kryptis: neaišku, kas stebi ir kas yra stebimas. Vienu metu būti matomai ir nematomai tampa ne prieštara, o būsena.
E. Norkutė – vizualiųjų menų kūrėja, gyvenanti ir kurianti Porte, Portugalijoje. Eglės kūryba jungia tapybą ir keramiką, ji semiasi įkvėpimo iš kasdienybės, meno istorijos, mitologijos ir popkultūros. Menininkės darbai eksponuoti Lietuvoje, Latvijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Pietų Korėjoje, Šveicarijoje, Danijoje ir Argentinoje. Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 15 val. – ekskursija po paroda su menininke E. Norkute.
Daura Polonskytė
Kultūros edukatorė, VGS projekto vadovė
Paroda „Paskutinė saulės šviesa“. VU Idėjų observatorija
Šiemet kviečiu kurti sau maršrutą ir aplankyti parodas gatvėje ar rajone, į kuriuos nedažnai užklystate. Man vis nepavyksta aplankyti Čiurlionio gatvėje esančių parodų, o šioje gatvėje šiemet galima išvysti skulptūras ir instaliacijas, persipynusias su VU Idėjų observatorijos archyviniais dokumentais.
Tai puiki proga pamatyti observatoriją, patirti jos istorinį kontekstą. Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 17.30 val., po parodą vyks ekskursija su kuratore Milda Dainovskyte.
Elisabeth Sonneck „membrane“. Vieno kūrinio paroda. Galerija „apiece“
Verta nepraleisti 24/7 veikiančios „apiece“ galerijos. Elisabeth Sonneck paroda viešojoje erdvėje, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės skvere esančioje vitrinos galerijoje, ragina iš naujo pažvelgti į pačia erdvę.
Rekomenduoju lankytis menininkų, kuratorių ir gidų vedamose ekskursijose. Tai galimybė išgirsti detales ir pasakojimus, kurie nespėjo atsidurti parodų aprašymuose. Kiekvienos dienos programą galima rasti renginio puslapyje www.vilniausgalerijusavaitgalis.lt
Vilniaus galerijų savaitgalis – iki rugsėjo 14 dienos. Renginį organizuoja VšĮ „Galerijų savaitgalis“, projekto partneris – Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.
